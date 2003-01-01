Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

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Трекинг по живописным окрестностям Ялты

Провести день в окружении рек, скал, гор, лесов и водопадов и ощутить всю красоту крымской природы

Анна
Анна – представитель из Ялты
Крым — это не только море 🌊, но еще и невероятно красивые 🤩 леса и горные каньоны, урочища и долины.

Вы пройдете вдоль русла реки Темиар, отыщете живописные водные каскады и окунетесь в купель Дианы.

А еще подниметесь на хребет Иограф и впечатлитесь видами полуострова с высоты!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 15001 200 ₽ за человекаскидка20%

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Трекинг по живописным окрестностям Ялты
Трекинг по живописным окрестностям Ялты

Что вас ожидает

Сокровища реки Темиар
Вы пройдете по чарующим лесным тропинкам вдоль русла реки Темиар, полюбуетесь красотой нетронутой природы и послушаете журчание ручьев. А также рассмотрите одноименные водопады и урочище и окунетесь в «ванну молодости» — купель Дианы. Это аккуратная и живописная заводь, расположенная под небольшой скалой возле русла Темиара. Мы поделимся связанной с ней легендой и поможем сделать потрясающие фото на ее фоне.

Путь на хребет Иограф
По исторической Узенбашской тропе вы отправитесь на хребет Иограф и видовые площадки скалы Педы-Кая, откуда открываются невероятные виды на леса и горные вершины. Мы расскажем, какой торговый путь проходил раньше по этой тропе, какие долины Крыма он связывал и какие товары по нему переправлялись. А также раскроем особенности местной флоры и фауны и поможем ощутить величие и красоту местной природы!

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — 17 км, набор высоты — 600 м. Трекинг по сложности — средний.
  • В походе необходимо иметь минимальное туристическое снаряжение. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Дополнительные расходы: маршрутное такси 🚕 из Ялты и обратно (1 поездка — 20 рублей)
Начало и место завершения
🚩 на автовокзале Ялты
Трекинг по живописным окрестностям Ялты
Трекинг по живописным окрестностям Ялты
Трекинг по живописным окрестностям Ялты
Трекинг по живописным окрестностям Ялты
Трекинг по живописным окрестностям Ялты
Трекинг по живописным окрестностям Ялты
Трекинг по живописным окрестностям Ялты
Трекинг по живописным окрестностям Ялты
Трекинг по живописным окрестностям Ялты
Трекинг по живописным окрестностям Ялты
Трекинг по живописным окрестностям Ялты

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Меня зовут Анна, по образованию я архитектор и ландшафтный дизайнер. Живу в Крыму всю жизнь и очень люблю горы. Мы с дружной командой гидов проводим однодневные и многодневные походы по самым живописным местам нашего края: водопадам, рекам, каньонам, долинам и пещерным городам. Мы «болеем» своим делом и сделаем все, чтобы вам понравилось наше совместное приключение!
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