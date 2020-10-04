2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Маленький поход

Вы убедитесь сами, за что так хвалят ущелье Уч-Кош. Мы пройдем вдоль русла реки Бала, которая размыла этот каньон. По пути постоянно будут встречаться родники, у которых вы сможете пополнить запас воды. Вы отдохнете на скамейке уединения с живописным видом на Ялту, побываете на «Месте силы» и составите на удачу пирамидку из камней. Увидите Пещеру любви, которую также называют «Грот увечных и покалеченных», и сделаете отличные снимки у водопада «Оксек». В конце трекинга мы выйдем к видовой площадке с беседкой, где можно устроить перекус. А на обратном пути вас ждут новые пейзажи, потому что мы возвращаемся другой тропой.

Рассказы Крымских гор

Вы поймете, как образовались Крымские горы ⛰️, в чем их разнообразие и почему у некоторых местных скал такая необычная форма. Я расскажу о трех горных грядах и их особенностях, о местной флоре и фауне. И, конечно, мы поговорим о легендах ущелья, о необычных тюркских названиях и местах силы.

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