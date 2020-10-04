2 отзыва оставили туристы

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Ущелье Уч-Кош: трекинг по каньону

Крутые обрывы и прохладные ручьи, виды, от которых захватывает дух, и истории Крымских гор

5
2 отзыва
Николай
Николай – представитель из Ялты
Из Ялты мы отправимся исследовать красоты самого длинного и глубокого ущелья в Южном Крыму.

Вы пройдете вдоль реки Бала, заглянете в темную пещеру и умоетесь брызгами водопада.

Загадаете желание в месте силы и перекусите с видом на каньон.

Интересно и занимательно я расскажу о происхождении Крымских гор ⛰️ и их легендах, а также помогу расшифровать тюркские названия.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Ущелье Уч-Кош: трекинг по каньону
Ущелье Уч-Кош: трекинг по каньону

Что вас ожидает

Маленький поход
Вы убедитесь сами, за что так хвалят ущелье Уч-Кош. Мы пройдем вдоль русла реки Бала, которая размыла этот каньон. По пути постоянно будут встречаться родники, у которых вы сможете пополнить запас воды. Вы отдохнете на скамейке уединения с живописным видом на Ялту, побываете на «Месте силы» и составите на удачу пирамидку из камней. Увидите Пещеру любви, которую также называют «Грот увечных и покалеченных», и сделаете отличные снимки у водопада «Оксек». В конце трекинга мы выйдем к видовой площадке с беседкой, где можно устроить перекус. А на обратном пути вас ждут новые пейзажи, потому что мы возвращаемся другой тропой.

Рассказы Крымских гор
Вы поймете, как образовались Крымские горы ⛰️, в чем их разнообразие и почему у некоторых местных скал такая необычная форма. Я расскажу о трех горных грядах и их особенностях, о местной флоре и фауне. И, конечно, мы поговорим о легендах ущелья, о необычных тюркских названиях и местах силы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • Отдельно оплачивается проезд из Ялты: на автобусе 🚌 (17 р. за билет) или на такси
  • Очень важно иметь хорошую, удобную теккинговую обувь
Начало и место завершения
🚩 на автовокзале Ялты
Ущелье Уч-Кош: трекинг по каньону
Ущелье Уч-Кош: трекинг по каньону
Ущелье Уч-Кош: трекинг по каньону
Ущелье Уч-Кош: трекинг по каньону
Ущелье Уч-Кош: трекинг по каньону
Ущелье Уч-Кош: трекинг по каньону
Ущелье Уч-Кош: трекинг по каньону
Ущелье Уч-Кош: трекинг по каньону
Ущелье Уч-Кош: трекинг по каньону
Ущелье Уч-Кош: трекинг по каньону
Ущелье Уч-Кош: трекинг по каньону

Экскурсия проводится в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Николай
Николай
Меня зовут Николай, с детства я живу в Крыму и уже 10 лет как «заболел» горами. Хочу делиться моим страстным увлечением со всеми, кому это интересно. Горные тропы Крыма, вершины и скалы — это все не оставит вас равнодушными, стоит только попробовать один раз. Безопасность участников на маршруте для меня крайне важна: любой маршрут должен оставить только яркие положительные впечатления.
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2 отзыва оставили туристы

4 октября 2020
Группа на экскурсию по ущелью не набралась, но мне предложили другую эскурсию в Чатердаг. Было очень красиво, местами подьем был трудноват, нечасто поднимаюсь в горы), но с тактичным, позитивным и терпеливым гидом, а также очень приятной компанией экскурсия получилась удивительной и запоминающейся. Особенно ценно было, что Николай взял несколько дождевиков и вкуснейший чай) и радовал рассказами о местности. Николай, спасибо!
24 сентября 2020
Отличная экскурсия. Николай проводник- экскурсовод которому можно доверять и ходить с ним на сложные маршруты. Очень все понравилось! Получили много информации о природе и истории Крыма! Всем рекомендуем!

Николай проводит ещё 1 экскурсию

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