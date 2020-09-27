2 отзыва оставили туристы

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Ялта в сиянии Серебряного века

Прогуляться по местам Чехова, Бунина и Васнецова и открыть самые поэтичные страницы истории курорта

4.5
2 отзыва
Светлана
Светлана – Гид из Ялты
Готовы прогуляться 👣 не только в пространстве, но и во времени? На крутых склонах холма Дарсан вы перенесетесь в Ялту начала 20 века, когда сам город 🏙️ был краше Ниццы, а в его воздухе витал дух творчества и гуманизма.

Мы отыщем дома, где гостили Чехов, Шаляпин и Васнецов и обсудим, какой была жизнь курорта, в блистательную и сложную эпоху Серебряного века.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Ялта в сиянии Серебряного века
Ялта в сиянии Серебряного века

Что вас ожидает

«Гнезда» русской интеллигенции
Мы прогуляемся по склонам холма Дарсан, где сохранились дома ялтинской интеллигенции, и поговорим об их прежних владельцах: именитых врачах, инженерах, краеведах и художниках. Вы увидите особняки, в которые «слетались» гостившие в Ялте деятели культуры: Горький и Бунин, Куприн и Бальмонт, Шаляпин, Рахманинов, Васнецов и Ермолова. Мы погрузимся в царившую здесь дружескую атмосферу творчества, поговорим о курортной жизни выдающихся творцов и пройдем по ялтинским адресам Волошина и Мандельштама, побывавших здесь в начале 20 века.

Наследие прекрасной эпохи
Кроме восхитительных панорам Ялты я покажу вам несколько уголков, прошитых нитью Серебряного века. Мы пройдем мимо высоких подпорных стен города, полюбуемся шедеврами церковного зодчества — собором святого благоверного князя Александра Невского, связанным с жизнью Владыки Луки, и Армянской церковью святой Рипсиме. Вы узнаете о творчестве прекрасного армянского живописца Вардгеса Суренянца, благодаря которому церковь ⛪ украсила великолепная роспись. У здания бывшей женской гимназии обсудим воспоминания юной гимназистки о совсем молодых Бунине, Куприне и их старшем друге Чехове. По склону холма спустимся на бывшую Аутскую улицу, чтобы рассмотреть дом, в котором пионер русского кинематографа Ханжонков в 1917 году открыл киноателье, и очаровавшую Чехова дачу «Омюр», где была написана незабвенная «Душечка» и происходили важные события в жизни писателя — о них я обязательно расскажу.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам от 12 лет, которым интересна эпоха Серебряного века, и всем, кто хочет глубже познакомиться с историей 📖 Ялты.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, маршрут проходит частично по холмистой местности и предполагает три подъема
  • Дополнительных расходов нет
Начало и место завершения
🚩 у входа в Армянскую церковь святой Рипсиме
Ялта в сиянии Серебряного века
Ялта в сиянии Серебряного века
Ялта в сиянии Серебряного века
Ялта в сиянии Серебряного века
Ялта в сиянии Серебряного века
Ялта в сиянии Серебряного века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте, друзья! Работаю гидом в Крыму с 2012 г. Жизнерадостная, люблю дарить людям хорошее настроение. Историк по профессии. Близка тема древней истории Херсонеса, Балаклавы, Фиолента и дореволюционная история городов Южного берега Крыма и Севастополя. Работаю в формате прогулки. Люблю находить живописные городские пейзажи и показывать на прогулке. Пешеходные маршруты посвящаю истории Ялты и Севастополя рубежа 19-20 столетия. Знакомлю с литературной и музыкальной историей Ялты и Севастополя, показываю своеобразие архитектурного образа крымских городов.
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2 отзыва оставили туристы

27 сентября 2020
Сегодня были на экскурсии «Ялта в сиянии Серебряного века» с экскурсоводом Светланой. Это было именно то, что хотелось увидеть и услышать. Увидели Ялту изнутри, прошли дорогами, которые вряд ли бы открыли для себя, если бы гуляли самостоятельно. Время для этой прогулки тоже оказалось прекрасным: нет изматывающего зноя, поэтому ходить по многочисленным ялтинским подъемам было несложно. Если вы решите путешествовать по южному берегу Крыма даже после бархатного сезона, то обязательно берите эту экскурсию. Мы увидели дома, где жил Осип Мандельштам, сёстры Цветаевы, Леся Украинка, Екатерина Пешкова. Дома, где бывали Иван Бунин, Сергей Рахманинов, Максим Горький, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Антон Чехов и многие другие представители той прекрасной эпохи. Мы увидели дома, родившиеся благодаря главному архитектору Ялты того периода Николаю Краснову. Узнали о докторе Владимире Дмитриеве, который на протяжении нескольких лет изучал климат Крыма. Именно он пропагандировал климат, в том числе в Ялте, в качестве лечебного места Российской империи. Рекомендуем эту экскурсию со Светланой всем ценителям искусства рубежа XIX-XX веков и интересующимся историей и архитектурой Ялты.
14 июля 2020
Экскурсия понравилась, интересно и познавательно, Светлана очень хорошо погрузила нас в тему, романтично и красиво! Чуть утомительны подъемы и жара, но таков формат! В целом очень хорошо! Рекомендуем!

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