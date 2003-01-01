Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

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Ялта — знакомая незнакомка

Перенестись в эпоху 19-20 веков на прогулке по центральным улицам города

Елена
Елена – Гид из Ялты
В атмосферном путешествии в прошлое поговорим о доходных домах, элитных кварталах, ялтинских дачах и ценах на жилье в золотых рублях.

О судьбах баронов, графов, купцов и прославленных литераторов.

Современная Ялта скинет с плеч шаль веков и предстанет в великолепии юности, а вы погрузитесь в светскую жизнь того времени.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 1 900 ₽ за экскурсию

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Ялта — знакомая незнакомка
Ялта — знакомая незнакомка

Что вас ожидает

Ялта ушедшей эпохи
Вы познакомитесь с владельцами дач на Пушкинском бульваре, Приютской, Ново-Виноградной и Виноградной улицах. Заглянете на Екатерининскую, приценитесь к стоимости проживания в доходных домах и гостиницах, узнаете, сколько стоила недвижимость у моря 🌊 в золотых рублях. А поднявшись по мраморным ступеням особняка графа Капниста, представите, как шелестят карты по зеленому сукну — господа решают партию в вист, — а шарик катится по колесу рулетки.

Люди и судьбы
На прогулке 👣 посплетничаем о личной жизни барона Александра Жомини. Я расскажу, с каким подарком приходилось мириться Чехову и где снимал комнаты его друг Бунин. Кроме того, нанесем визит князю Трубецкому и зубному врачу Их Императорских Величеств доктору Кострицкому.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • Экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь и одежда по сезону сделают прогулку комфортной в любое время года
Начало и место завершения
🚩 в районе ул. Пушкинская
Ялта — знакомая незнакомка
Ялта — знакомая незнакомка
Ялта — знакомая незнакомка
Ялта — знакомая незнакомка
Ялта — знакомая незнакомка
Ялта — знакомая незнакомка
Ялта — знакомая незнакомка
Ялта — знакомая незнакомка
Ялта — знакомая незнакомка
Ялта — знакомая незнакомка
Ялта — знакомая незнакомка
Ялта — знакомая незнакомка
Ялта — знакомая незнакомка
Ялта — знакомая незнакомка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Привет! Я журналист и фотограф. Влюблена в Крым и его историю. Живу в Ялте. Она, как матрешка, вместила в себя целые эпохи. К каждой можно прикоснуться через архитектуру, литературу и судьбы людей некогда в ней живших, творивших и прославлявших Россию. За 12 лет путешествий по полуострову — пешком и на машине — я разговорила улицы и дома, тропы и скалы. Они поведали мне свои истории, которыми я с радостью делюсь с гостями. Крым — это машина времени. Выбирайте век и регистрируйтесь на рейс!
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