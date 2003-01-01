Виталий проводит ещё 1 экскурсию

Исследовать тропы Чертовой лестницы
Наш маршрут пройдет через один из красивейших крымских перевалов, который местные жители прозвали Чертовой лестницей. Поднявшись на головокружительную высоту, мы прогуляемся вдоль отвесной Байдаро-Кастропольской стены и полюбуемся вдохновляющими видами южнобережного Крыма с его горными ⛰️ ландшафтами и маленькими посёлками, приютившимися у моря 🌊. Затем выйдем к ущелью Башенный кулуар, от масштабов и выразительных пейзажей которого у вас захватит дух. После небольшого перекуса тропинками спустимся к Форосскому храму, который выразительно расположился на краю обрыва, а затем доберёмся до горного шоссе, где и окончится наше путешествие.
Истории и предания южного Крыма
Во время трекинга я помогу вам не только прочувствовать красоту этих мест, но и проникнуть в их историю 📖. Вы узнаете, как описывал окрестности Чертовой лестницы в путевых заметках А. С. Пушкин, поймете, откуда взялось зловещее название местности. А еще обсудим, чем занимались здесь древние римляне и какие события, связанные с античным Римом, Российской империей и Великой Отечественной войной, здесь происходили.
А приятным бонусом станут фотографии 📸 на профессиональную камеру, которые я буду делать для вас на протяжении всего похода.