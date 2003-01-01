Виталий проводит ещё 1 экскурсию

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Захватывающий трекинг по Чертовой лестнице

Пройти горными тропами Байдаро-Кастропольской стены и восхититься панорамами южного берега Крыма

Виталий
Виталий – Гид из Ялты
В Крымских горах ⛰️ припрятано немало локаций, которые стоит посетить, и отвесная Байдаро-Кастропольская стена безусловно к ним относится.

Мы исследуем окрестности легендарной Чертовой лестницы — от смотровых площадок на 300-метровой высоте до Форосского храма на краю обрыва.

А дополнят поход мои рассказы об этих местах и происходивших здесь событиях.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Захватывающий трекинг по Чертовой лестнице
Захватывающий трекинг по Чертовой лестнице

Что вас ожидает

Исследовать тропы Чертовой лестницы
Наш маршрут пройдет через один из красивейших крымских перевалов, который местные жители прозвали Чертовой лестницей. Поднявшись на головокружительную высоту, мы прогуляемся вдоль отвесной Байдаро-Кастропольской стены и полюбуемся вдохновляющими видами южнобережного Крыма с его горными ⛰️ ландшафтами и маленькими посёлками, приютившимися у моря 🌊. Затем выйдем к ущелью Башенный кулуар, от масштабов и выразительных пейзажей которого у вас захватит дух. После небольшого перекуса тропинками спустимся к Форосскому храму, который выразительно расположился на краю обрыва, а затем доберёмся до горного шоссе, где и окончится наше путешествие.

Истории и предания южного Крыма
Во время трекинга я помогу вам не только прочувствовать красоту этих мест, но и проникнуть в их историю 📖. Вы узнаете, как описывал окрестности Чертовой лестницы в путевых заметках А. С. Пушкин, поймете, откуда взялось зловещее название местности. А еще обсудим, чем занимались здесь древние римляне и какие события, связанные с античным Римом, Российской империей и Великой Отечественной войной, здесь происходили.

А приятным бонусом станут фотографии 📸 на профессиональную камеру, которые я буду делать для вас на протяжении всего похода.

Организационные детали

  • Фотографии на маршруте входят в стоимость экскурсии 🧭, снимки я пришлю вам после обработки примерно в течении недели
  • К месту начала маршрута вы добираетесь самостоятельно (личным или общественным транспортом)
  • Протяженность маршрута около 8 км, он вполне доступен для здоровых людей
Начало и место завершения
🚩 на автовокзале Ялты или в посёлке Олива
Захватывающий трекинг по Чертовой лестнице
Захватывающий трекинг по Чертовой лестнице
Захватывающий трекинг по Чертовой лестнице
Захватывающий трекинг по Чертовой лестнице
Захватывающий трекинг по Чертовой лестнице
Захватывающий трекинг по Чертовой лестнице
Захватывающий трекинг по Чертовой лестнице
Захватывающий трекинг по Чертовой лестнице
Захватывающий трекинг по Чертовой лестнице
Захватывающий трекинг по Чертовой лестнице
Захватывающий трекинг по Чертовой лестнице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Виталий. Я живу в Крыму, более 15 лет увлекаюсь пешим горным туризмом и организую походы различной сложности. Хорошо знаком с историей, архитектурой и достопримечательностями любимой Тавриды. Поэтому нам всегда будет о чем поговорить!
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Виталий проводит ещё 1 экскурсию

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