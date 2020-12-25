Как добраться до Гаваны на самолёте
В Гаване 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jose Marti International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Гаваны
- Хосе Марти HAVJose Marti International Airport
Самые дешёвые билеты в Гавану из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|25.12.2020
|из 🇺🇸Майами
|3 881
|25ч 33м (⇵1)
|13.03.2021
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|4 650
|8ч 37м (⇵1)
|08.03.2021
|из 🇺🇸Тампы
|5 535
|19ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Антонио
|8 719
|12ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Остина
|8 719
|19ч 56м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇺🇸Луисвилла
|9 019
|25ч 56м (⇵2)
|15.03.2021
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|9 236
|30ч 33м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|9 284
|28ч 33м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Филадельфии
|10 091
|20ч 35м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇺🇸Орландо
|10 370
|10ч (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|11 345
|15ч 47м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Финикса
|12 029
|13ч 52м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇺🇸Сиракьюса
|15 137
|17ч 43м (⇵2)
|08.02.2021
|из 🇨🇦Торонто
|15 250
|14ч 21м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|15 622
|26ч 35м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇯🇲Кингстона
|16 058
|1ч 35м
|06.02.2021
|из 🇲🇽Канкуна
|16 173
|27ч 15м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|16 628
|13ч 16м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|16 680
|6ч 38м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇺🇸Гранда-Рапидс
|17 794
|9ч 45м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇺🇸Шарлотт
|17 940
|18ч 1м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇺🇸Сиэтла
|18 087
|17ч 8м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇨🇷Сан-Хосе
|19 361
|28ч 26м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇲🇽Веракруса
|19 532
|18ч 40м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇲🇽Мехико
|20 211
|3ч
|01.12.2020
|из 🇲🇽Мериды
|20 308
|26ч (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇲🇽Икстапы
|21 548
|6ч 5м (⇵1)
|29.08.2021
|из 🇵🇪Лимы
|22 744
|8ч 4м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇫🇷Парижа
|23 068
|15ч 30м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇺🇸Омахи
|23 302
|9ч 55м (⇵2)
|07.02.2021
|из 🇨🇦Калгари
|23 567
|10ч 40м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇲🇽Тихуаны
|24 121
|29ч 5м (⇵1)
|25.01.2021
|из 🇮🇹Милана
|24 546
|15ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇴Медельина
|24 793
|13ч 52м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇵🇦Панамы
|24 935
|2ч 36м
|13.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|25 453
|32ч 20м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|25 873
|12ч 29м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇲🇽Гвадалахары
|26 554
|8ч 45м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇨🇭Женевы
|26 620
|18ч (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇲🇽Чиуауы
|27 305
|22ч 35м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|27 482
|15ч 5м (⇵1)
|11.04.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|28 118
|14ч 5м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|28 302
|31ч 10м (⇵2)
|11.11.2020
|из Пуэнта-ы-Питра
|28 983
|7ч 30м (⇵1)
|23.01.2021
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|29 299
|26ч 20м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|29 815
|34ч 40м (⇵1)
|01.04.2021
|из 🇺🇸Эверетт
|30 004
|26ч 34м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇩🇴Пунты-Каны
|30 524
|18ч 19м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|31 224
|31ч 40м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|31 399
|32ч 55м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|32 060
|40ч (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|32 261
|23ч 20м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Воронежа
|32 567
|35ч 10м (⇵1)
|10.07.2021
|из 🇮🇸Рейкьявика
|33 161
|41ч 30м (⇵2)
|01.09.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|35 131
|37ч 25м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|35 164
|38ч 50м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|35 198
|32ч 50м (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇮🇹Кальяри
|36 582
|30ч 20м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|36 704
|32ч 10м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|36 764
|26ч 20м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇷🇺Самары
|36 999
|34ч 40м (⇵2)
|26.02.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|37 280
|27ч 15м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|37 534
|34ч 40м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇩🇰Биллунн
|38 006
|53ч 40м (⇵2)
|17.02.2021
|из 🇷🇺Перми
|38 067
|33ч 40м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|38 240
|29ч 45м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|38 304
|30ч 25м (⇵1)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Махачкалы
|38 442
|26ч 10м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|38 575
|15ч 40м (⇵1)
|01.06.2021
|из Ялты
|39 143
|17ч 5м (⇵1)
|08.01.2021
|из 🇨🇿Праги
|39 239
|28ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|39 825
|14ч (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|39 897
|17ч 44м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|39 922
|59ч 5м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|40 057
|32ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из Нассау
|40 086
|25ч 59м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|40 279
|32ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇹Гватемалы
|40 583
|5ч 53м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇺🇾Монтевидео
|40 687
|29ч 11м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|40 756
|63ч 35м (⇵2)
|01.07.2021
|из 🇷🇺Кемерово
|41 107
|39ч 20м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇱🇹Вильнюса
|41 840
|18ч 55м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|42 009
|23ч (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|42 260
|61ч 30м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇷🇺Нижневартовска
|42 350
|32ч 55м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇱🇻Риги
|44 400
|35ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇴Боготы
|45 048
|15ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇪🇨Кито
|45 296
|28ч 4м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|46 985
|33ч 15м (⇵2)
|14.02.2021
|из 🇺🇦Киева
|47 032
|44ч 10м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|47 083
|31ч 50м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|47 673
|35ч 55м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇨🇷Либерии
|47 754
|24ч 45м (⇵2)
|12.08.2021
|из 🇦🇱Тираны
|49 454
|35ч 20м (⇵2)
|02.03.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|50 117
|47ч 20м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|51 128
|29ч (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|52 234
|32ч 15м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇰🇬Бишкека
|52 882
|58ч 35м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|53 797
|59ч 30м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇧🇷Порту-Алегри
|54 060
|15ч 15м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Гаваны
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Гаваны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Санкт-Петербург, Лондон и Москва
- 11.02.202124.06.2021
- 26.12.202002.01.2021
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Гаваны
Гавана – столица Кубы и красивейший город на Карибах
Кубинская столица Гавана, она как кубинский ром, с возрастом только крепчает, показывая свою выдержку. Здесь до сих пор строят социализм, но это совершенно не мешает развивать и туризм, цены на авиабилеты и туры в столицу дорогие, но сам отдых не так дорог, при этом пляжи здесь мирового класса