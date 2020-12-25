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Летим в Гавану

Как добраться до Гаваны на самолёте

В Гаване 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jose Marti International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Гаваны

  1. Хосе Марти HAV
    Jose Marti International Airport

Самые дешёвые билеты в Гавану из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
25.12.2020из 🇺🇸Майами3 88125ч 33м (⇵1)
13.03.2021из 🇺🇸Форт-Лодердейла4 6508ч 37м (⇵1)
08.03.2021из 🇺🇸Тампы5 53519ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Сан-Антонио8 71912ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇸Остина8 71919ч 56м (⇵2)
23.11.2020из 🇺🇸Луисвилла9 01925ч 56м (⇵2)
15.03.2021из 🇺🇸Ласа-Вегаса9 23630ч 33м (⇵1)
05.12.2020из 🇺🇸Хьюстона9 28428ч 33м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Филадельфии10 09120ч 35м (⇵2)
15.11.2020из 🇺🇸Орландо10 37010ч (⇵1)
14.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка11 34515ч 47м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Финикса12 02913ч 52м (⇵2)
12.12.2020из 🇺🇸Сиракьюса15 13717ч 43м (⇵2)
08.02.2021из 🇨🇦Торонто15 25014ч 21м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Сан-Франциско15 62226ч 35м (⇵1)
21.11.2020из 🇯🇲Кингстона16 0581ч 35м
06.02.2021из 🇲🇽Канкуна16 17327ч 15м (⇵2)
10.02.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса16 62813ч 16м (⇵2)
15.12.2020из 🇩🇴Санто-Доминго16 6806ч 38м (⇵1)
10.12.2020из 🇺🇸Гранда-Рапидс17 7949ч 45м (⇵2)
30.12.2020из 🇺🇸Шарлотт17 94018ч 1м (⇵2)
01.04.2021из 🇺🇸Сиэтла18 08717ч 8м (⇵2)
03.12.2020из 🇨🇷Сан-Хосе19 36128ч 26м (⇵2)
09.11.2020из 🇲🇽Веракруса19 53218ч 40м (⇵1)
21.11.2020из 🇲🇽Мехико20 211
01.12.2020из 🇲🇽Мериды20 30826ч (⇵1)
21.11.2020из 🇲🇽Икстапы21 5486ч 5м (⇵1)
29.08.2021из 🇵🇪Лимы22 7448ч 4м (⇵1)
10.02.2021из 🇫🇷Парижа23 06815ч 30м (⇵1)
18.12.2020из 🇺🇸Омахи23 3029ч 55м (⇵2)
07.02.2021из 🇨🇦Калгари23 56710ч 40м (⇵2)
10.01.2021из 🇲🇽Тихуаны24 12129ч 5м (⇵1)
25.01.2021из 🇮🇹Милана24 54615ч 5м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇴Медельина24 79313ч 52м (⇵2)
03.12.2020из 🇵🇦Панамы24 9352ч 36м
13.11.2020из 🇪🇸Мадрида25 45332ч 20м (⇵2)
25.12.2020из 🇺🇸Ньюбурга25 87312ч 29м (⇵2)
09.12.2020из 🇲🇽Гвадалахары26 5548ч 45м (⇵1)
10.01.2021из 🇨🇭Женевы26 62018ч (⇵2)
23.11.2020из 🇲🇽Чиуауы27 30522ч 35м (⇵2)
26.11.2020из 🇩🇪Мюнхена27 48215ч 5м (⇵1)
11.04.2021из 🇳🇱Амстердама28 11814ч 5м (⇵1)
13.12.2020из 🇩🇪Берлина28 30231ч 10м (⇵2)
11.11.2020из Пуэнта-ы-Питра28 9837ч 30м (⇵1)
23.01.2021из 🇧🇷Рио-де-Жанейро29 29926ч 20м (⇵1)
15.12.2020из 🇮🇱Тель-Авива29 81534ч 40м (⇵1)
01.04.2021из 🇺🇸Эверетт30 00426ч 34м (⇵2)
30.01.2021из 🇩🇴Пунты-Каны30 52418ч 19м (⇵2)
12.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа31 22431ч 40м (⇵1)
25.11.2020из 🇵🇱Варшавы31 39932ч 55м (⇵2)
01.03.2021из 🇹🇷Стамбула32 06040ч (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Москвы32 26123ч 20м (⇵1)
20.01.2021из 🇷🇺Воронежа32 56735ч 10м (⇵1)
10.07.2021из 🇮🇸Рейкьявика33 16141ч 30м (⇵2)
01.09.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга35 13137ч 25м (⇵1)
22.12.2020из 🇨🇭Цюриха35 16438ч 50м (⇵2)
01.12.2020из 🇩🇪Гамбурга35 19832ч 50м (⇵2)
18.01.2021из 🇮🇹Кальяри36 58230ч 20м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону36 70432ч 10м (⇵2)
30.12.2020из 🇫🇮Хельсинки36 76426ч 20м (⇵1)
04.01.2021из 🇷🇺Самары36 99934ч 40м (⇵2)
26.02.2021из 🇷🇺Краснодара37 28027ч 15м (⇵2)
04.11.2020из 🇮🇹Рима37 53434ч 40м (⇵2)
01.02.2021из 🇩🇰Биллунн38 00653ч 40м (⇵2)
17.02.2021из 🇷🇺Перми38 06733ч 40м (⇵2)
25.12.2020из 🇵🇹Лиссабона38 24029ч 45м (⇵2)
18.12.2020из 🇧🇾Минска38 30430ч 25м (⇵1)
01.04.2021из 🇷🇺Махачкалы38 44226ч 10м (⇵1)
20.12.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне38 57515ч 40м (⇵1)
01.06.2021из Ялты39 14317ч 5м (⇵1)
08.01.2021из 🇨🇿Праги39 23928ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇪🇸Аликанте39 82514ч (⇵1)
10.02.2021из 🇺🇸Онтарио39 89717ч 44м (⇵2)
14.01.2021из 🇷🇺Новосибирска39 92259ч 5м (⇵2)
02.11.2020из 🇮🇹Болоньи40 05732ч 5м (⇵2)
11.11.2020из Нассау40 08625ч 59м (⇵2)
21.11.2020из 🇦🇹Вены40 27932ч 50м (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇹Гватемалы40 5835ч 53м (⇵1)
19.11.2020из 🇺🇾Монтевидео40 68729ч 11м (⇵2)
01.06.2021из 🇷🇺Тюмени40 75663ч 35м (⇵2)
01.07.2021из 🇷🇺Кемерово41 10739ч 20м (⇵1)
01.02.2021из 🇱🇹Вильнюса41 84018ч 55м (⇵2)
04.01.2021из 🇷🇺Екатеринбурга42 00923ч (⇵2)
03.12.2020из 🇷🇺Казани42 26061ч 30м (⇵1)
10.02.2021из 🇷🇺Нижневартовска42 35032ч 55м (⇵2)
30.12.2020из 🇱🇻Риги44 40035ч 15м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇴Боготы45 04815ч 5м (⇵1)
09.11.2020из 🇪🇨Кито45 29628ч 4м (⇵1)
12.11.2020из 🇩🇰Копенгагена46 98533ч 15м (⇵2)
14.02.2021из 🇺🇦Киева47 03244ч 10м (⇵2)
20.11.2020из 🇸🇪Стокгольм47 08331ч 50м (⇵2)
04.01.2021из 🇷🇺Иркутска47 67335ч 55м (⇵2)
03.12.2020из 🇨🇷Либерии47 75424ч 45м (⇵2)
12.08.2021из 🇦🇱Тираны49 45435ч 20м (⇵2)
02.03.2021из 🇹🇭Бангкока50 11747ч 20м (⇵2)
25.12.2020из 🇷🇺Саратова51 12829ч (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇺Владивостока52 23432ч 15м (⇵2)
10.01.2021из 🇰🇬Бишкека52 88258ч 35м (⇵2)
03.12.2020из 🇨🇳Шанхая53 79759ч 30м (⇵2)
01.04.2021из 🇧🇷Порту-Алегри54 06015ч 15м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Гаваны

Ретро столица
Гавана – столица Кубы и красивейший город на Карибах
Кубинская столица Гавана, она как кубинский ром, с возрастом только крепчает, показывая свою выдержку. Здесь до сих пор строят социализм, но это совершенно не мешает развивать и туризм, цены на авиабилеты и туры в столицу дорогие, но сам отдых не так дорог, при этом пляжи здесь мирового класса