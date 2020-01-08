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Все главные достопримечательности кубинской столицы на обзорной экскурсии

Инесса
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Инесса – представитель гидов
Вы погуляете по уютным улочкам колоритной Гаваны, увидите знаковые места, отыщете тайные уголки и услышите об основных вехах развития города.

История Гаваны превратится в красочное приключение, героями которого станете вы сами!
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Истории Старой Гаваны
Истории Старой Гаваны

Что вас ожидает

Гавана сквозь века
Гуляя по живописным улочкам Старой Гаваны, вы познакомитесь с историей города от самых истоков, когда его населяли индейские племена, до периода модернизации с возведением театров, парков и бульваров. Я расскажу о заходивших в местную гавань пиратах, испанской колонизации, американском правлении и революции. А также покажу сохранившиеся следы прошлого: руины стен, хранящие память о многочисленных осадах и сражениях, роскошные дворцы испанской знати и старинные площади.

Прогулка по Старой Гаване
Гавана была для Испании не просто очередным завоеванием, она играла огромную роль в обеспечении короля американским золотом. В развитие города вкладывались немалые средства, что напрямую отразилось на его архитектуре. Я покажу все знаковые площади и здания Гаваны, олицетворяющие колорит былого величия. Так, вы увидите Капитолий, барочный Кафедральный собор, церковь святого Франциска Ассизского, Центральную и Старую площади. Кроме того, заглянете в гости к местным жителям и выпьете коктейли в любимых барах Хемингуэя.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид нашей команды.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно (посещение по желанию) — 10-15 CUC с человека. Билеты гида включены в стоимость экскурсии.
  • Любой транспорт (от дома до Старой Гаваны и обратно, кареты, кабриолеты, велорикши), еда и напитки не включены в стоимость.
Истории Старой Гаваны
Истории Старой Гаваны
Истории Старой Гаваны
Истории Старой Гаваны
Истории Старой Гаваны
Истории Старой Гаваны
Истории Старой Гаваны
Истории Старой Гаваны
Истории Старой Гаваны
Истории Старой Гаваны
Истории Старой Гаваны
Истории Старой Гаваны
Истории Старой Гаваны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Инесса
Инесса
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда русскоговорящих профессиональных гидов с опытом работы более 10 лет. С радостью покажем вам главные достопримечательности и тайные уголки Кубы и расскажем о них самое интересное!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 января 2020
Экскурсия прошла увлекательно, рекомендую! Была возможность задать все интересующие вопросы, адаптировать маршрут под наши персональные интересы и приоритеты.

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