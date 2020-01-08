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Гавана сквозь века

Гуляя по живописным улочкам Старой Гаваны, вы познакомитесь с историей города от самых истоков, когда его населяли индейские племена, до периода модернизации с возведением театров, парков и бульваров. Я расскажу о заходивших в местную гавань пиратах, испанской колонизации, американском правлении и революции. А также покажу сохранившиеся следы прошлого: руины стен, хранящие память о многочисленных осадах и сражениях, роскошные дворцы испанской знати и старинные площади.

Прогулка по Старой Гаване

Гавана была для Испании не просто очередным завоеванием, она играла огромную роль в обеспечении короля американским золотом. В развитие города вкладывались немалые средства, что напрямую отразилось на его архитектуре. Я покажу все знаковые площади и здания Гаваны, олицетворяющие колорит былого величия. Так, вы увидите Капитолий, барочный Кафедральный собор, церковь святого Франциска Ассизского, Центральную и Старую площади. Кроме того, заглянете в гости к местным жителям и выпьете коктейли в любимых барах Хемингуэя.