Григорий Ч. проводит ещё 5 экскурсий

Во времена колонизации Америки европейцы, завозившие миллионы рабов на Кубу для работы на плантациях сахарного тростника и табака, запрещали своим рабам поклоняться африканским богам. Рабы смешали образы и дух своих богов с католическими святыми. Таким образом, они смогли продолжать веровать в свои святыни без ведома рабовладельцев. Так появилась уникальная по своему духу и силе новая религия Сантерия, которая веками находилась в подполье и своими церемониями приближается к магическим африканским ритуалам. Поэтому сантеров (колдунов) на Кубе считают больше «светлыми», «добрыми» магами, которые и сейчас проводят свои обряды практически в тайне, так как официальная религия на Кубе до сих пор католицизм.

Сантерия берет свои истоки от верований и церемоний таинственного африканского племени йоруба. Их религия основана на поклонении умершим предкам и знании, что есть только один Бог, который является Главным богом для святых, которых йоруба называли Оришас. Другое название Сантеро – «Бабалао» означает «мужчина, который знает». Сантеры на протяжении веков решали различные самые сложные жизненные проблемы африканцев, таких как финансовое благополучие семьи, проблемы со здоровьем или духовной стабильностью человека. Осуществляя свои древние церемонии, сантеры приносят жертвы святым и произносят старинные заклинания, которые веками передаются от колдуна к колдуну в процессе особых церемоний. В качестве жертвоприношений могут выступать растения, семена, металлы или другие продукты природного животного происхождения. Сантер, принося в жертву животных, определяется с судьбой человека в обряде гадания. Каждая жертва отвечает на определенный вопрос, через предков Ориша, требующих одного или нескольких животных для того, чтобы разрешить ситуацию, которую человеку необходимо решить. Сантеры свои церемонии совершают в собственных домах, так как фактически они являются колдунами. Храмов в сантерии нет. Сантеро становится на Кубе частью повседневной жизни верующего, он Ваш посредник со сверхъестественным, Ваш консультант и прорицатель.

Экскурсия состоит из нескольких этапов.

1) Встреча с гидом в Гаване в условленном месте. Отъезд к месту назначения.

Дорога, проходящая через порт Гаваны, районы Вирхен дель Камино и Сан Франсиско де Паула, занимает около получаса. Мы приедем в самый удаленный от центра Гаваны столичный муниципалитет Которро, расположенный на границе с провинцией Маябеке. Здесь, в «месте силы», на пересечении энергетических потоков города и сельской местности, расположен дом бабалао Орландо. Лес 🌳 и река, используемые для некоторых церемоний, находятся неподалеку. Основные события экскурсии 🧭 разворачиваются непосредственно в доме Орландо.

2) Первичное посещение Бабалао Орландо и консультация.

Это начальная церемония, в которой Сантеро с использованием способов гадания предков, выполняет запросы о человеке и отвечает на вопросы, определяя возможные пути решения проблем. Это самые важные и наиболее интимные церемонии, так как запросы выполняются только между Бабалао, Вами и Ориша. Гид здесь выступает в роли переводчика. Данная консультация определяет дальнейшие церемонии.

3) Приобретение предметов религиозного назначения, растений, фруктов 🍎 и животных для дальнейших церемоний.

После завершения консультаций все эти культовые предметы необходимы для выполнения других церемоний и решения духовных проблем. Вам нужно приобрести культовые вещи и/или животных, которые будут использоваться в дальнейшем при очищении духа и чтобы отогнать злые силы. Также необходимо купить предметы первой необходимости для подношения святым Оришас. Вещи, которые укажет бабалао, продают в специальных магазинах. Для Вашего удобства помощники Орландо приобретут эти предметы для Вас. Чтобы не скучать, в это время Вам предложат попробовать сигары, агуардиенте и кофе, используемые в церемониях. (Включено в стоимость экскурсии).

4) Очистка духа и энергии.

Это одна из наиболее часто применяемых церемоний в Сантерии. Она всегда происходит по-разному, в зависимости от духовных потребностей верующих, проводится колдуном. При этом используют культовые предметы, приобретенные Вами на рынке, и произносят заклинания и таинственные обряды.

Другие церемонии.

При желании расти духовно в религии йоруба Вы войдете глубже в волшебный и таинственный мир древних афро-кубинских церемоний, чтобы ощутить глубокие и древние афро-кубинские корни. Это уже тема другой экскурсии.

Данный тур предназначен для того, чтобы Вы могли узнать религиозную жизнь Гаваны изнутри, поучаствовать в обрядах древних и таинственных африканских колдунов. На протяжении веков африканцы с помощью этих обрядов и сантеров реально решали свои проблемы. Попробуйте и Вы!

Внимание! Ритуалы и предметы для жертвоприношения не включены в стоимость экскурсии. Они определяются для каждого участника отдельно на консультации.