Этот комбинированный автомобильно-пешеходный тур позволит Вам увидеть Гавану глазами Хемингуэя.

Сначала посетим его усадьбу Финка Вихия, расположенную в районе Сан Франсиско де Паула. Продолжая путешествие, приедем в рыбацкий поселок Кохимар, вдохновивший Хемингуэя написать рассказ «Старик и море», за который он получил Нобелевскую премию по литературе. Здесь осмотрим местную набережную, крепость и бюст Хемингуэя, а также попробуем коктейль «Дон Грегорио» во всемирно известном баре-ресторане «Ла Терраса». Затем приедем в старый город 🏙️ к ресторану «Бодегита дель Медио». На этом заканчивается автомобильная часть тура. Транспорт - классический американский автомобиль с кондиционером.

Хемингуэй сказал: «Мой дайкири во Флоридите, мой мохито в Бодегите». Пройдем пешком по маршруту Хемингуэя, связывающему эти два всемирно известных бара в старой Гаване. По пути посетим отель 🏨 Амбос Мундос, где Хемингуэй жил в течение 5 лет. В его номере в настоящее время находится в музей 🖼. Также у Вас будет возможность купить сувениры 🎁, связанные с Хемингуэем и не только.