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Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя

5
1 отзыв
Григорий Ч.
Григорий Ч. – Гид из Гаваны
Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя
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Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя
Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя

Что вы увидите

  • усадьба Финка Вихия
  • отель Амбос Мундос
  • рыбацкий поселок Кохимар
  • ресторан «Бодегита дель Медио»
Этот комбинированный автомобильно-пешеходный тур позволит Вам увидеть Гавану глазами Хемингуэя.
Сначала посетим его усадьбу Финка Вихия, расположенную в районе Сан Франсиско де Паула. Продолжая путешествие, приедем в рыбацкий поселок Кохимар, вдохновивший Хемингуэя написать рассказ «Старик и море», за который он получил Нобелевскую премию по литературе. Здесь осмотрим местную набережную, крепость и бюст Хемингуэя, а также попробуем коктейль «Дон Грегорио» во всемирно известном баре-ресторане «Ла Терраса». Затем приедем в старый город 🏙️ к ресторану «Бодегита дель Медио». На этом заканчивается автомобильная часть тура. Транспорт - классический американский автомобиль с кондиционером.
Хемингуэй сказал: «Мой дайкири во Флоридите, мой мохито в Бодегите». Пройдем пешком по маршруту Хемингуэя, связывающему эти два всемирно известных бара в старой Гаване. По пути посетим отель 🏨 Амбос Мундос, где Хемингуэй жил в течение 5 лет. В его номере в настоящее время находится в музей 🖼. Также у Вас будет возможность купить сувениры 🎁, связанные с Хемингуэем и не только.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты
  • питание и напитки
  • сувениры
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 Флоридита, Старая Гавана
Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя
Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя
Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя
Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя
Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя
Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя
Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя
Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя
Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя
Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя
Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя
Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Григорий Ч.
Григорий Ч.
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1 отзыв оставили туристы

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