Юрий К. проводит ещё 2 экскурсии

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Ром и Сигары. Тематическая Экскурсия по Гаване

Юрий К.
Юрий К. – Гид из Гаваны
Посетить сигарную фабрику, музеи 🖼 рома, несколько сигарных магазинов и пару уютных баров.

Дегустация местных напитков, и сигар, а также сигарный шоппинг в компании опытного консультанта в данной области.

Вы сможете определиться в своих предпочтениях, наполнить свои домашний хумидор, и купить прекрасные подарки друзьям с учетом их вкусов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $50 за экскурсию

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Ром и Сигары. Тематическая Экскурсия по Гаване
Ром и Сигары. Тематическая Экскурсия по Гаване
Сигары и Ром — посетить сигарную фабрику, музей 🖼 рома, несколько сигарных магазинов и пару уютных баров. Дегустация местных напитков и сигар, а также сигарный шоппинг в компании опытного консультанта в данной области. Вы сможете определиться в своих предпочтениях, наполнить свой домашний хумидор, и купить прекрасные подарки друзьям с учетом их вкусов.
Кубинские сигары — неотъемлемая часть местной культуры, известно что индейцы-аборигены курили некое подобие современных сигар.
Колумб и его путешествия дали толчок экспорту табака в Европу, где по началу одни приписывали ему целебные свойства, другие-же напротив — объявляли табак дьявольщиной, и под этим предлогом сажали курильщиков в тюрьму.
Популярность табака росла от века к веку, как и сигарный экспорт, который как правило везде контролировали государственные монополисты. Считается, что эмбарго объявленное США после победы Революции на Кубе, нанесло сильный урон мировой торговле сигарами, однако, можно сказать что неудовлетворенный спрос породил развитие сигарного производства в Доминикане, Никарагуа, Гондурасе, Мексике и других странах Карибского региона.
На мой скромный взгляд, сегодня, вся мировая сигарная пресса существует лишь для того, чтобы доказать людям существование каких- либо других сигар кроме единственных, непревзойденных HABANOS из Вуэльта Абахо! Изготовление сигар на Кубе это подлинное искусство, а лист табака — соль земли этой страны.
Сигары. Мои вкусы: Cohiba Behike 56, Piramides Extra, Siglo 2, Cuaba Salomones, Monecristo No 2, Petit Edmundo, Grand Edmundo, La Gloria Cubana Inmensos, H. Upmann Magnum 46/48/56, Partagas 170 Aniversario / Shot Piramides Maduro / Lousitanias / 898, Romeo y Julieta Wide Churchill / Sir Winston, Trinidad Fundadores.
Кубинский ром — этот напиток предлагает очень разнообразную гамму вкусов и оттенков. Принципиально важно что на Кубе его по прежнему делают по старым технологиям, видимо отчасти благодаря этому он мягче и вкуснее других Карибских аналогов. Написаны целые книги о ромовых коктейлях, и как и правильно смешивать. Сам я, среди всех крепких напитков, убежденный поклонник кубинского рома.
Ром. Мои вкусы: Havana Club Anejo 3 Anos / Anejo Especial, Santiago De Cuba Anejo Blanco / Anejo 7 Anos, Caney Oro Ligero, Caney Centuria.
Жду Вас, давайте вместе создадим Ваше представление о роме и сигарах!
Минимальное количество участников - 4 человека.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт, оплачивается дополнительно согласно действующих тарифов:
  • ретро автомобиль (для групп до 4 человек) 40-50 USD в час/от 200 USD в день
  • комфортабельное такси с кондиционером от 200 USD в день
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Ром и Сигары. Тематическая Экскурсия по Гаване

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юрий К.
Юрий К.
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Юрий К. проводит ещё 2 экскурсии

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