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Трансфер из/в аэропорта им. Хосе Марти

Григорий Ч.
Григорий Ч. – Гид из Гаваны
Заранее заказанный трансфер это гарантия того, что вы попадете на ваш рейс или в ваш отель 🏨 вовремя, комфортно и без ненужных приключений.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $62.5 за экскурсию

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Трансфер из/в аэропорта им. Хосе Марти
Трансфер из/в аэропорта им. Хосе Марти
Трансфер индивидуальный из аэропорта им. Хосе Марти находящегося в Гаване или в Аэропорт из места вашего проживания.
Наш водитель 🚗 встретит вас в зоне прилета с табличкой с вашим именем, лио будет ожидать в лобби отеля.
Что входит
  • трансфер
Что не входит
  • экскурсионное обслуживание
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель или Аэропорт
Трансфер из/в аэропорта им. Хосе Марти
Трансфер из/в аэропорта им. Хосе Марти
Трансфер из/в аэропорта им. Хосе Марти

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Ч.
Григорий Ч.
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Григорий Ч. проводит ещё 6 экскурсий

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