Трансфер индивидуальный из аэропорта им. Хосе Марти находящегося в Гаване или в Аэропорт из места вашего проживания.
Наш водитель 🚗 встретит вас в зоне прилета с табличкой с вашим именем, лио будет ожидать в лобби отеля.
Что не входит
- экскурсионное обслуживание
- личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель или Аэропорт
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Григорий Ч.
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Григорий Ч. проводит ещё 6 экскурсий
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