Григорий Ч. проводит ещё 6 экскурсий

Трансфер индивидуальный из аэропорта им. Хосе Марти находящегося в Гаване или в Аэропорт из места вашего проживания.

Наш водитель 🚗 встретит вас в зоне прилета с табличкой с вашим именем, лио будет ожидать в лобби отеля.