Полезная информация о Санкти-Спиритусе
Что нужно знать о Санкти-Спиритусе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санкти-Спиритусе
14:1359
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇺 Куба
|Название города
|Санкти-Спиритус
|По-английски
|Sancti Spiritus
|Столица региона
|Санкти-Спиритус является столицей региона
|Население города
|127 069 чел.
|Аэропорт
|Санкти-Спиритус USS (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Havana
|Средняя высота
|66 м. от уровня моря