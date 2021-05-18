Всё о Санкти-Спиритусе

Полезная информация о Санкти-Спиритусе

Что нужно знать о Санкти-Спиритусе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санкти-Спиритусе
14:1359
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇺 Куба
Название городаСанкти-Спиритус
По-английскиSancti Spiritus
Столица регионаСанкти-Спиритус является столицей региона
Население города127 069 чел.
АэропортСанкти-Спиритус USS (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Havana
Средняя высота66 м. от уровня моря

Где находится Санкти-Спиритус на карте