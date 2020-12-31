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Летим в Сантьяго

Как добраться до Сантьяго на самолёте

В Сантьяго 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Antonio Maceo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сантьяго

  1. Антонио Мацео SCU
    Antonio Maceo Airport

Самые дешёвые билеты в Сантьяго из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
31.12.2020из 🇩🇴Санто-Доминго16 2781ч 40м
28.03.2021из 🇨🇺Гаваны31 2955ч 20м (⇵1)
01.12.2020из 🇪🇸Мадрида58 56945ч (⇵2)
01.02.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне76 60246ч 15м (⇵2)
04.01.2021из 🇫🇷Парижа102 77316ч 25м (⇵1)
18.01.2021из 🇷🇺Москвы188 58432ч 50м (⇵2)
10.12.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса234 00518ч 26м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону