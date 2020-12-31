Как добраться до Сантьяго на самолёте
В Сантьяго 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Antonio Maceo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сантьяго
- Антонио Мацео SCUAntonio Maceo Airport
Самые дешёвые билеты в Сантьяго из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|31.12.2020
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|16 278
|1ч 40м
|28.03.2021
|из 🇨🇺Гаваны
|31 295
|5ч 20м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|58 569
|45ч (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|76 602
|46ч 15м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇫🇷Парижа
|102 773
|16ч 25м (⇵1)
|18.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|188 584
|32ч 50м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|234 005
|18ч 26м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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