Григорий Ч. проводит ещё 1 экскурсию

Сначала посетим недорогой рынок оригинальных сувениров, где
практически не бывает туристов, а цены в 2-3 раза ниже, чем везде и
магазин при фабрике табака «Партагас»
для покупки рома, табака, кофе и сопутствующих аксессуаров.
Затем пройдем пешком по старой Гаване, внесенной в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Экскурсия ⛳ предусматривает посещение указанных ниже
мест, и не только. Пешеходная экскурсия начинается у Капитолия. Сейчас
это здание парламента Кубы, роскошный музей 🖼 и красивейшее здание
Гаваны - точная копия Белого Дома в Вашингтоне США. С бара Хемингуэя
«Эль Флоридита» начинается главная пешеходная улица старого города
Обиспо. Прогуливаясь по ней, зайдем в отель 🏨 Амбос Мундос, где жил
Хемингуэй, в аптеку 19 века, действующую до сих пор, и в самое старое
здание Гаваны. Посетим четыре площади.
Площадь оружия
Эта площадь является одним из самых важных исторических мест Кубы, так
как именно здесь была основана Гавана 500 лет назад. В часовне «Эль
Темплете» узнаем традицию празднования дня города у гаванцев. Также
посетим «Замок королевской силы», который стал одной из первых
крепостей для защиты Гаваны от пиратов.
Соборную площадь
Это место, где располагался водосток Гаваны, и местные жители в давние
времена ходили сюда за водой. Посетим собор Гаваны и поднимемся на
башню по винтовой лестнице.
Площадь Сан-Франсиско
Сегодня это солнечная площадь города, окруженная отреставрированными
старинными историческими зданиями. Раньше это было местом городской
коммерческой деятельности.
Старую площадь
Одна из самых древних и знаменитых исторических площадей Гаваны, где с
колониальных времен собиралась аристократия Кубы.
Прекрасная возможность сойти с туристической тропы и немного
передохнуть — это маленькие сады и парки-оазисы Старого города,
расположенные по маршруту. Также зайдем в бывший дом монахов, ныне
одноименный отель Лос Фраилес. На его примере ознакомимся с
колониальной архитектурой и увидим систему водоснабжения старого
города в действии. Посетим дом табака, дом рома, дом кофе и дом пива.
Прогуляемся по понтонному мосту и первому бульвару в Гаване – Аламеда
де Паула.
Продолжая путешествие, отправимся на пароме на другую сторону бухты
Гаваны в район Касабланка, где расположен военно-исторический парк
Морро-Кабанья. Колющие и режущие предметы и любые напитки в стеклянной
таре и банках запрещены. Есть контроль безопасности. Паром включен в
стоимость экскурсии 🧭. На пристани «Касабланка» нас будет ждать
автомобиль. После подъема на гору на автомобиле 🚘 посетим смотровую
площадку у статуи Христа Гаваны с захватывающими видами города и музей
«Октябрьский кризис» посвященный событию, известном в России как
«Карибский кризис». В конце экскурсии посетим крепость Ла Кабанья. Это
самая крупная крепость среди тех, что Испания построила на
Американском континенте. Здесь впоследствии расположилось руководство
армии во главе с Че Геварой после победы Революции в 1959 году.
Внимание! Транспорт (автомобиль с кондиционером) НЕ включен в
стоимость экскурсии и оплачивается отдельно на месте. Цена транспорта
200 CUC за 1- 4 человек. Оплата только наличными в CUC (кубинский
конвертируемый песо)! Мы заберем и высадим Вас в Вашем отеле на
Варадеро.
Входные билеты 🎫 (Капитолий (с англоговорящим гидом) – 10 CUC, башня
собора Гаваны – 1 CUC, замок 🏰 королевской силы – 3 CUC, музей рома с
дегустацией – 7 CUC, музей «Октябрьский кризис» – 1 CUC, крепость Ла
Кабанья – 8 CUC), питание и напитки оплачиваются отдельно и не входят
в стоимость экскурсии. Также группа оплачивает обед гида и водителя.
Средняя цена блюда с гарниром и салатом в ресторане – 5 CUC.
Пожалуйста, обменяйте нужное количество денег заранее. По ходу
экскурсии банкоматы и пункты обмена валют НЕ посещаем.