Григорий Ч. проводит ещё 1 экскурсию

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Старая Гавана из Варадеро

Григорий Ч.
Григорий Ч. – Гид из Варадеро
Старая Гавана из Варадеро
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Старая Гавана из Варадеро
Старая Гавана из Варадеро
Сначала посетим недорогой рынок оригинальных сувениров, где
практически не бывает туристов, а цены в 2-3 раза ниже, чем везде и
магазин при фабрике табака «Партагас»
для покупки рома, табака, кофе и сопутствующих аксессуаров.
Затем пройдем пешком по старой Гаване, внесенной в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Экскурсия ⛳ предусматривает посещение указанных ниже
мест, и не только. Пешеходная экскурсия начинается у Капитолия. Сейчас
это здание парламента Кубы, роскошный музей 🖼 и красивейшее здание
Гаваны - точная копия Белого Дома в Вашингтоне США. С бара Хемингуэя
«Эль Флоридита» начинается главная пешеходная улица старого города
Обиспо. Прогуливаясь по ней, зайдем в отель 🏨 Амбос Мундос, где жил
Хемингуэй, в аптеку 19 века, действующую до сих пор, и в самое старое
здание Гаваны. Посетим четыре площади.
Площадь оружия
Эта площадь является одним из самых важных исторических мест Кубы, так
как именно здесь была основана Гавана 500 лет назад. В часовне «Эль
Темплете» узнаем традицию празднования дня города у гаванцев. Также
посетим «Замок королевской силы», который стал одной из первых
крепостей для защиты Гаваны от пиратов.
Соборную площадь
Это место, где располагался водосток Гаваны, и местные жители в давние
времена ходили сюда за водой. Посетим собор Гаваны и поднимемся на
башню по винтовой лестнице.
Площадь Сан-Франсиско
Сегодня это солнечная площадь города, окруженная отреставрированными
старинными историческими зданиями. Раньше это было местом городской
коммерческой деятельности.
Старую площадь
Одна из самых древних и знаменитых исторических площадей Гаваны, где с
колониальных времен собиралась аристократия Кубы.
Прекрасная возможность сойти с туристической тропы и немного
передохнуть — это маленькие сады и парки-оазисы Старого города,
расположенные по маршруту. Также зайдем в бывший дом монахов, ныне
одноименный отель Лос Фраилес. На его примере ознакомимся с
колониальной архитектурой и увидим систему водоснабжения старого
города в действии. Посетим дом табака, дом рома, дом кофе и дом пива.
Прогуляемся по понтонному мосту и первому бульвару в Гаване – Аламеда
де Паула.
Продолжая путешествие, отправимся на пароме на другую сторону бухты
Гаваны в район Касабланка, где расположен военно-исторический парк
Морро-Кабанья. Колющие и режущие предметы и любые напитки в стеклянной
таре и банках запрещены. Есть контроль безопасности. Паром включен в
стоимость экскурсии 🧭. На пристани «Касабланка» нас будет ждать
автомобиль. После подъема на гору на автомобиле 🚘 посетим смотровую
площадку у статуи Христа Гаваны с захватывающими видами города и музей
«Октябрьский кризис» посвященный событию, известном в России как
«Карибский кризис». В конце экскурсии посетим крепость Ла Кабанья. Это
самая крупная крепость среди тех, что Испания построила на
Американском континенте. Здесь впоследствии расположилось руководство
армии во главе с Че Геварой после победы Революции в 1959 году.
Внимание! Транспорт (автомобиль с кондиционером) НЕ включен в
стоимость экскурсии и оплачивается отдельно на месте. Цена транспорта
200 CUC за 1- 4 человек. Оплата только наличными в CUC (кубинский
конвертируемый песо)! Мы заберем и высадим Вас в Вашем отеле на
Варадеро.
Входные билеты 🎫 (Капитолий (с англоговорящим гидом) – 10 CUC, башня
собора Гаваны – 1 CUC, замок 🏰 королевской силы – 3 CUC, музей рома с
дегустацией – 7 CUC, музей «Октябрьский кризис» – 1 CUC, крепость Ла
Кабанья – 8 CUC), питание и напитки оплачиваются отдельно и не входят
в стоимость экскурсии. Также группа оплачивает обед гида и водителя.
Средняя цена блюда с гарниром и салатом в ресторане – 5 CUC.
Пожалуйста, обменяйте нужное количество денег заранее. По ходу
экскурсии банкоматы и пункты обмена валют НЕ посещаем.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Внимание! Транспорт (автомобиль с кондиционером) НЕ включен в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно на месте. Цена транспорта 200 CUC за 1- 4 человек. Оплата только наличными в CUC (кубинский конвертируемый песо)! Мы заберем и высадим Вас в Вашем отеле на Варадеро.
  • Входные билеты:
  • Капитолий (с англоговорящим гидом) – 10 CUC
  • башня собора Гаваны – 1 CUC
  • замок королевской силы – 3 CUC
  • музей рома с дегустацией – 7 CUC
  • музей «Октябрьский кризис» – 1 CUC
  • крепость Ла Кабанья – 8 CUC)
  • питание и напитки оплачиваются отдельно и не входят
  • в стоимость экскурсии.
  • Средняя цена блюда с гарниром и салатом в ресторане – 5 CUC.
  • Пожалуйста, обменяйте нужное количество денег заранее. По ходу
  • экскурсии банкоматы и пункты обмена валют НЕ посещаем.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Старая Гавана из Варадеро
Старая Гавана из Варадеро
Старая Гавана из Варадеро
Старая Гавана из Варадеро
Старая Гавана из Варадеро
Старая Гавана из Варадеро
Старая Гавана из Варадеро
Старая Гавана из Варадеро

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Григорий Ч.
Григорий Ч.
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