Григорий Ч. проводит ещё 1 экскурсию

Сначала посетим недорогой рынок оригинальных сувениров, где

практически не бывает туристов, а цены в 2-3 раза ниже, чем везде и

магазин при фабрике табака «Партагас»

для покупки рома, табака, кофе и сопутствующих аксессуаров.

Затем пройдем пешком по старой Гаване, внесенной в список всемирного

наследия ЮНЕСКО. Экскурсия ⛳ предусматривает посещение указанных ниже

мест, и не только. Пешеходная экскурсия начинается у Капитолия. Сейчас

это здание парламента Кубы, роскошный музей 🖼 и красивейшее здание

Гаваны - точная копия Белого Дома в Вашингтоне США. С бара Хемингуэя

«Эль Флоридита» начинается главная пешеходная улица старого города

Обиспо. Прогуливаясь по ней, зайдем в отель 🏨 Амбос Мундос, где жил

Хемингуэй, в аптеку 19 века, действующую до сих пор, и в самое старое

здание Гаваны. Посетим четыре площади.

Площадь оружия

Эта площадь является одним из самых важных исторических мест Кубы, так

как именно здесь была основана Гавана 500 лет назад. В часовне «Эль

Темплете» узнаем традицию празднования дня города у гаванцев. Также

посетим «Замок королевской силы», который стал одной из первых

крепостей для защиты Гаваны от пиратов.

Соборную площадь

Это место, где располагался водосток Гаваны, и местные жители в давние

времена ходили сюда за водой. Посетим собор Гаваны и поднимемся на

башню по винтовой лестнице.

Площадь Сан-Франсиско

Сегодня это солнечная площадь города, окруженная отреставрированными

старинными историческими зданиями. Раньше это было местом городской

коммерческой деятельности.

Старую площадь

Одна из самых древних и знаменитых исторических площадей Гаваны, где с

колониальных времен собиралась аристократия Кубы.

Прекрасная возможность сойти с туристической тропы и немного

передохнуть — это маленькие сады и парки-оазисы Старого города,

расположенные по маршруту. Также зайдем в бывший дом монахов, ныне

одноименный отель Лос Фраилес. На его примере ознакомимся с

колониальной архитектурой и увидим систему водоснабжения старого

города в действии. Посетим дом табака, дом рома, дом кофе и дом пива.

Прогуляемся по понтонному мосту и первому бульвару в Гаване – Аламеда

де Паула.

Продолжая путешествие, отправимся на пароме на другую сторону бухты

Гаваны в район Касабланка, где расположен военно-исторический парк

Морро-Кабанья. Колющие и режущие предметы и любые напитки в стеклянной

таре и банках запрещены. Есть контроль безопасности. Паром включен в

стоимость экскурсии 🧭. На пристани «Касабланка» нас будет ждать

автомобиль. После подъема на гору на автомобиле 🚘 посетим смотровую

площадку у статуи Христа Гаваны с захватывающими видами города и музей

«Октябрьский кризис» посвященный событию, известном в России как

«Карибский кризис». В конце экскурсии посетим крепость Ла Кабанья. Это

самая крупная крепость среди тех, что Испания построила на

Американском континенте. Здесь впоследствии расположилось руководство

армии во главе с Че Геварой после победы Революции в 1959 году.

Внимание! Транспорт (автомобиль с кондиционером) НЕ включен в

стоимость экскурсии и оплачивается отдельно на месте. Цена транспорта

200 CUC за 1- 4 человек. Оплата только наличными в CUC (кубинский

конвертируемый песо)! Мы заберем и высадим Вас в Вашем отеле на

Варадеро.

Входные билеты 🎫 (Капитолий (с англоговорящим гидом) – 10 CUC, башня

собора Гаваны – 1 CUC, замок 🏰 королевской силы – 3 CUC, музей рома с

дегустацией – 7 CUC, музей «Октябрьский кризис» – 1 CUC, крепость Ла

Кабанья – 8 CUC), питание и напитки оплачиваются отдельно и не входят

в стоимость экскурсии. Также группа оплачивает обед гида и водителя.

Средняя цена блюда с гарниром и салатом в ресторане – 5 CUC.

Пожалуйста, обменяйте нужное количество денег заранее. По ходу

экскурсии банкоматы и пункты обмена валют НЕ посещаем.