Как добраться до Кувейт на самолёте
В Кувейт 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kuwait International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кувейт
- Кувейт KWIKuwait International Airport
Самые дешёвые билеты в Кувейт из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.02.2021
|из 🇩🇰Копенгагена
|8 014
|7ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|9 552
|3ч 30м
|11.02.2021
|из 🇦🇪Дубая
|9 758
|10ч 30м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇪🇬Асьют
|10 535
|2ч 25м
|09.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|10 555
|10ч 40м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇮🇳Дели
|12 283
|29ч 15м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|12 479
|4ч 35м
|31.01.2021
|из 🇬🇪Тбилиси
|12 763
|26ч 55м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇮🇳Кочина
|12 777
|5ч 50м
|26.11.2020
|из 🇮🇳Ченная
|13 083
|20ч 35м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|13 104
|31ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇦Сараево
|13 639
|6ч 50м (⇵1)
|16.01.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|13 852
|1ч 45м
|30.11.2020
|из 🇪🇬Каира
|13 876
|11ч 55м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|14 480
|12ч 30м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|15 065
|14ч 40м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇮🇳Бхубанешвара
|15 125
|23ч 35м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|15 276
|19ч 45м (⇵1)
|15.03.2021
|из 🇱🇰Коломбо
|15 422
|8ч 40м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|15 948
|9ч (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|16 157
|14ч 55м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇴🇲Салалы
|16 376
|46ч 45м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|16 522
|12ч 25м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇮🇳Варанаси
|16 732
|17ч 55м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|16 881
|2ч 10м
|13.11.2020
|из 🇴🇲Маската
|17 031
|12ч 40м (⇵1)
|15.03.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|17 034
|21ч 15м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇮🇳Кожикоде
|17 531
|18ч 40м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇸🇩Хартума
|17 535
|6ч 45м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|18 041
|18ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|18 225
|1ч 15м
|19.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|18 305
|17ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|18 390
|23ч 35м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|18 537
|23ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|18 732
|29ч 40м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇰🇬Бишкека
|19 163
|20ч 55м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|19 296
|11ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|19 457
|25ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇵🇰Карачей
|19 587
|10ч 45м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇸🇦Бурайды
|20 113
|26ч 40м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇳🇵Катманду
|20 462
|5ч 15м
|15.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|20 638
|17ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|20 667
|29ч (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|20 774
|14ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|20 889
|17ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|21 119
|19ч 35м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇪🇬Луксора
|21 446
|21ч 15м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|21 693
|7ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|22 490
|20ч 25м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇪🇬Сохага
|22 825
|10ч 15м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|25 609
|19ч 35м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|25 626
|32ч 40м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇮🇳Джайпура
|25 793
|14ч 5м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|26 061
|24ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇧🇭Манамы
|26 371
|8ч 20м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|26 550
|27ч 30м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇧🇩Дакки
|27 213
|37ч 10м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|29 344
|27ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Таифа
|31 102
|41ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|31 460
|2ч 10м
|21.10.2020
|из 🇮🇳Каннура
|32 318
|43ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇪🇬Александрии
|34 108
|26ч (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇮🇳Амритсара
|34 544
|39ч (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|34 700
|19ч 50м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|34 742
|28ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|34 805
|17ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|35 389
|21ч 35м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|35 399
|22ч 52м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇦🇪Раса-эль-Хаймы
|36 263
|31ч 30м (⇵2)
|08.03.2021
|из 🇳🇬Лагоса
|36 535
|24ч (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇰🇿Актау
|36 891
|11ч (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇮🇳Тривандрама
|37 001
|41ч 45м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|38 081
|15ч 25м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|38 135
|28ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|39 457
|1ч
|21.10.2020
|из 🇺🇸Бостона
|42 911
|30ч (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|43 807
|24ч 35м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|44 341
|27ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇿🇦Дурбана
|45 674
|43ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇲🇻Мале
|46 407
|45ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇦Медины
|47 944
|26ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇵🇰Сиялкот
|48 859
|28ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇦🇫Кабула
|49 897
|33ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|51 911
|34ч 35м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇸🇳Дакара
|56 265
|15ч 15м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇧🇩Силхета
|59 248
|29ч 50м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|60 078
|50ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|62 787
|43ч 10м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇺🇸Оклахома-Сити
|63 962
|48ч 58м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇦🇪Аля-Айн
|66 311
|24ч 30м (⇵2)
|27.10.2020
|из Абиджана
|74 773
|25ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Гоа
|152 231
|17ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇮🇳Патны
|162 902
|37ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кувейт
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кувейт, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Касабланка, Доха, Дубай и Гавана
- 02.01.202101.02.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону