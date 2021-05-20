Как добраться до Вьентьяна на самолёте
Во Вьентьяне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Wattay International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Вьентьяна
- Вьентьян VTEWattay International Airport
Самые дешёвые билеты во Вьентьян из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.05.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|3 804
|2ч 45м
|11.11.2020
|из 🇱🇦Саваннакхета
|4 910
|1ч
|09.03.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|5 190
|1ч 15м
|08.11.2020
|из 🇱🇦Пхонсавана
|5 585
|30м
|16.10.2020
|из 🇱🇦Луангпхабанга
|5 992
|50м
|08.11.2020
|из 🇱🇦Сая
|6 500
|50м
|09.03.2021
|из 🇲🇲Янгона
|7 895
|4ч 45м (⇵1)
|02.06.2021
|из 🇻🇳Нячанга
|9 162
|20ч 25м (⇵1)
|02.06.2021
|из 🇻🇳Дананга
|10 570
|7ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|11 001
|1ч 15м
|30.01.2021
|из 🇮🇳Калькутты
|11 035
|10ч 25м (⇵1)
|13.01.2021
|из Сеула
|13 448
|5ч 50м
|30.01.2021
|из 🇮🇳Дели
|13 725
|15ч 20м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇮🇳Мумбаи
|14 509
|16ч 50м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇮🇩Бали
|14 835
|13ч 25м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇹🇭Паттайи
|17 417
|34ч 10м (⇵2)
|09.03.2021
|из 🇲🇲Нейпьидо
|17 524
|18ч 45м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇲🇻Мале
|21 838
|25ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|26 595
|7ч (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|30 320
|50ч 10м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|31 087
|37ч 55м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|31 791
|26ч 30м (⇵2)
|13.02.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|40 664
|27ч 30м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇺🇸Далласа
|45 944
|42ч 50м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|56 988
|26ч 5м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|62 639
|30ч 50м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|74 922
|36ч 59м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|75 273
|23ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Вьентьяна
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Вьентьяна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Мумбаи, Ханой, Луангпхабанг, Паксе и Хошимин
- 22.10.202025.10.2020
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