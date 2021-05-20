Летим во Вьентьян

Как добраться до Вьентьяна на самолёте

Во Вьентьяне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Wattay International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Вьентьяна

  1. Вьентьян VTE
    Wattay International Airport

Самые дешёвые билеты во Вьентьян из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.05.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура3 8042ч 45м
11.11.2020из 🇱🇦Саваннакхета4 910
09.03.2021из 🇹🇭Бангкока5 1901ч 15м
08.11.2020из 🇱🇦Пхонсавана5 58530м
16.10.2020из 🇱🇦Луангпхабанга5 99250м
08.11.2020из 🇱🇦Сая6 50050м
09.03.2021из 🇲🇲Янгона7 8954ч 45м (⇵1)
02.06.2021из 🇻🇳Нячанга9 16220ч 25м (⇵1)
02.06.2021из 🇻🇳Дананга10 5707ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇻🇳Ханоя11 0011ч 15м
30.01.2021из 🇮🇳Калькутты11 03510ч 25м (⇵1)
13.01.2021из Сеула13 4485ч 50м
30.01.2021из 🇮🇳Дели13 72515ч 20м (⇵1)
30.01.2021из 🇮🇳Мумбаи14 50916ч 50м (⇵2)
30.01.2021из 🇮🇩Бали14 83513ч 25м (⇵1)
07.12.2020из 🇹🇭Паттайи17 41734ч 10м (⇵2)
09.03.2021из 🇲🇲Нейпьидо17 52418ч 45м (⇵2)
30.01.2021из 🇲🇻Мале21 83825ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇻🇳Хошимина26 595 (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇺Москвы30 32050ч 10м (⇵2)
22.11.2020из 🇷🇺Красноярска31 08737ч 55м (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга31 79126ч 30м (⇵2)
13.02.2021из 🇭🇺Будапешта40 66427ч 30м (⇵2)
12.01.2021из 🇺🇸Далласа45 94442ч 50м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇦Киева56 98826ч 5м (⇵2)
23.11.2020из 🇺🇸Сан-Франциско62 63930ч 50м (⇵1)
01.02.2021из 🇺🇸Миннеаполиса74 92236ч 59м (⇵2)
11.11.2020из 🇰🇭Пномпени75 27323ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Вьентьяна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Мумбаи, Ханой, Луангпхабанг, Паксе и Хошимин

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Вьентьяна