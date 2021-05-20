Как добраться до Вьентьяна на самолёте

Во Вьентьяне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Wattay International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Вьентьяна

Вьентьян VTE Wattay International Airport

Самые дешёвые билеты во Вьентьян из разных городов

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Самые популярные направления из Вьентьяна

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Вьентьяна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Мумбаи, Ханой, Луангпхабанг, Паксе и Хошимин

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Вьентьяна