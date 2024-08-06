2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Югендстиль
Начало: Liepaja
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€50 за человека
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по Старому городу Лиепаи с историческими легендами
Прогулка по Старому городу Риги с рассказами о животных китайского гороскопа, истории и архитектуре. Узнайте о драконах, лошадях, обезьянах и других
Начало: Liepaja
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€60 за человека
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Русский акцент Старого города: групповая экскурсия по Лиепае
Групповая экскурсия по Лиепае: узнайте, как Петр I тушил пожар молоком и чем занимался баснописец Крылов в Риге
Начало: Liepaja
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€60 за человека
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Групповая экскурсия по средневековой Риге: история и архитектура
Узнайте, как возникла Лиепая, что значит её имя и какие события происходили в Средние века. Откройте для себя средневековые дома и монументальный Домский собор
Начало: Liepaja
Завтра в 13:00
7 авг в 09:00
€60 за человека
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по Бульварному кольцу в Лиепае
Прогулка по Бульварному кольцу Лиепаи - это уникальная возможность узнать историю города, увидеть интересные здания и насладиться красивыми парками
Начало: Liepaja
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€50 за человека
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по югендстилю в Лиепае с рассказом о Михаиле Эйзенштейне
Узнайте о творчестве Михаила Эйзенштейна, одного из первых архитекторов югендстиля в Лиепае. Погрузитесь в историю и оцените уникальные фасады зданий
Начало: Liepaja
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€50 за человека
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Рижская цитадель: история и легенды Лиепаи
Групповая экскурсия по Рижской цитадели, существующей с 17 века. Узнайте, что осталось от некогда грозной крепости и почему в небо поднимали петуха
Начало: Liepaja
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€50 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиепае в категории «Популярные экскурсии»
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