Популярные экскурсии

Найдено 7 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Лиепае на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Югендстиль
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Югендстиль
Начало: Liepaja
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
50 за человека
Китайский гороскоп Старого города
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по Старому городу Лиепаи с историческими легендами
Прогулка по Старому городу Риги с рассказами о животных китайского гороскопа, истории и архитектуре. Узнайте о драконах, лошадях, обезьянах и других
Начало: Liepaja
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
60 за человека
Русский акцент Старого города
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Русский акцент Старого города: групповая экскурсия по Лиепае
Групповая экскурсия по Лиепае: узнайте, как Петр I тушил пожар молоком и чем занимался баснописец Крылов в Риге
Начало: Liepaja
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
60 за человека
Прогулка по Старому городу
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Групповая экскурсия по средневековой Риге: история и архитектура
Узнайте, как возникла Лиепая, что значит её имя и какие события происходили в Средние века. Откройте для себя средневековые дома и монументальный Домский собор
Начало: Liepaja
Завтра в 13:00
7 авг в 09:00
60 за человека
Бульварное кольцо
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по Бульварному кольцу в Лиепае
Прогулка по Бульварному кольцу Лиепаи - это уникальная возможность узнать историю города, увидеть интересные здания и насладиться красивыми парками
Начало: Liepaja
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
50 за человека
Михаил Эйзенштейн - каменная симфония фасадов
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по югендстилю в Лиепае с рассказом о Михаиле Эйзенштейне
Узнайте о творчестве Михаила Эйзенштейна, одного из первых архитекторов югендстиля в Лиепае. Погрузитесь в историю и оцените уникальные фасады зданий
Начало: Liepaja
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
50 за человека
Рижская цитадель
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Рижская цитадель: история и легенды Лиепаи
Групповая экскурсия по Рижской цитадели, существующей с 17 века. Узнайте, что осталось от некогда грозной крепости и почему в небо поднимали петуха
Начало: Liepaja
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
50 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Лиепае в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиепае
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  1. Югендстиль
  2. Китайский гороскоп Старого города
  3. Русский акцент Старого города
  4. Прогулка по Старому городу
  5. Бульварное кольцо
Сколько стоит экскурсия по Лиепае в августе 2024
Сейчас в Лиепае в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 50 до 60.
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