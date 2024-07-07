Что ещё посмотреть – экскурсии в Риге

Найдено 6 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Риге на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Божественная Сигулда в тени креста и меча
На машине
16 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Божественная Сигулда: путешествие сквозь время и природу Латвии
Погрузитесь в мир средневековья и природных чудес в Сигулде. Откройте для себя замки, легенды и дыхание древности
6 авг в 14:00
11 авг в 14:00
174 за всё до 3 чел.
Загадки Старой Риги
Пешая
18 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по загадочной Старой Риге для группы до 4 человек
Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
65 за всё до 6 чел.
Рижские фантазии на тему модерна
Пешая
22 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рижские фантазии на тему модерна: архитектурное путешествие
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами модерна в Риге, включая знаменитые работы Эйзенштейна и Пекшена
Начало: Национальная Опера
Завтра в 09:00
6 авг в 14:00
65 за всё до 8 чел.
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
На машине
27 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийская Ривьера: увлекательная автомобильная экскурсия в Юрмалу из Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где солнце, море и уникальная архитектура создают неповторимое настроение. Вас ждет познавательное путешествие
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Тайны Старой Риги
Пешая
46 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны Старой Риги: историческое путешествие по загадочным местам
Загляните в прошлое Риги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: Пороховая башня
Завтра в 09:30
6 авг в 14:30
65 за всё до 8 чел.
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
На машине
38 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Уважаемые гости Риги! Проведите несколько часов в Сигулде, познакомьтесь с её историческими достопримечательностями и насладитесь живописными видами
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 июля 2024
    Загадки Старой Риги
    Инга прекрасный рассказчик, внимательный к деталям. Мы получили ответы почти на все вопросы, которые задавали во время 4-х (!) часовой
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    пешеходной экскурсии. Посмотрели на город через взгляд человека, который любит свой город, глубоко изучает его историю, архитектуру и замечает современные изменения и новые традиции. Очень рекомендуем!

  • Е
    Евгения
    12 июня 2024
    Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
    Получила огромное удовольствие. Инга отличный гид, знающий и умеющий подать материал. И к тому же очень приятный и интересный человек.
  • В
    Вера
    24 декабря 2023
    Загадки Старой Риги
    Инга прекрасный экскурсовод! Очень внимательный, интелегентный и знающий свое дело. Была на экскурсии с сыном подростком:) наш гид нашла с ним общий язык и сделала максимум, чтобы ему понравилось и знания все же остались в памяти:) Еще раз огромное спасибо!
  • И
    Ирина
    22 декабря 2023
    Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
    Мы приехали в Ригу в декабре, осмотрев достопримечательности старого города решили посмотреть что-нибудь эдакое и остановились на Видземской Швейцарии. Выбирали
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    долго гида, остановились на Инге и НЕ ОШИБЛИСЬ! Эта прекрасная Леди, очаровательная, пунктуальная, с прекрасно поставленным голосом, с высококачественными знаниями и с любовью к своей работе покарила наши сердца! Спасибо Инга! Прекрасный человек, поведавший легенды, остался в сердце навсегда! Brīnišķīgs cilvēks, kurš stāstīja leģendas, palika manā sirdī uz visiem laikiem! ☺️ Эта Дайна для Инги!

    Мы приехали в Ригу в декабре, осмотрев достопримечательности старого города решили посмотреть что-нибудь эдакое и остановилисьМы приехали в Ригу в декабре, осмотрев достопримечательности старого города решили посмотреть что-нибудь эдакое и остановилисьМы приехали в Ригу в декабре, осмотрев достопримечательности старого города решили посмотреть что-нибудь эдакое и остановились
  • Г
    Горак
    4 октября 2023
    Загадки Старой Риги
    Инга - отличный гид! Всё нам понравилось, всё она запланировала, чтобы нам было удобно и интересно. Передайте её привет! Михаил из Брно - Чехия
  • С
    Сергей
    10 сентября 2022
    Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
    Узнали очень много о истории! Спасибо Инге!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Божественная Сигулда в тени креста и меча
  2. Загадки Старой Риги
  3. Рижские фантазии на тему модерна
  4. Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
  5. Тайны Старой Риги
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Турайда
  6. Домская площадь
  7. Домской Собор
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Видземская Швейцария
Сколько стоит экскурсия по Риге в августе 2024
Сейчас в Риге в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 65 до 200. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 167 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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