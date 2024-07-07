5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Божественная Сигулда: путешествие сквозь время и природу Латвии
Погрузитесь в мир средневековья и природных чудес в Сигулде. Откройте для себя замки, легенды и дыхание древности
6 авг в 14:00
11 авг в 14:00
€174 за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по загадочной Старой Риге для группы до 4 человек
Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
€65 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рижские фантазии на тему модерна: архитектурное путешествие
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами модерна в Риге, включая знаменитые работы Эйзенштейна и Пекшена
Начало: Национальная Опера
Завтра в 09:00
6 авг в 14:00
€65 за всё до 8 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийская Ривьера: увлекательная автомобильная экскурсия в Юрмалу из Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где солнце, море и уникальная архитектура создают неповторимое настроение. Вас ждет познавательное путешествие
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны Старой Риги: историческое путешествие по загадочным местам
Загляните в прошлое Риги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: Пороховая башня
Завтра в 09:30
6 авг в 14:30
€65 за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Уважаемые гости Риги! Проведите несколько часов в Сигулде, познакомьтесь с её историческими достопримечательностями и насладитесь живописными видами
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 июля 2024Инга прекрасный рассказчик, внимательный к деталям. Мы получили ответы почти на все вопросы, которые задавали во время 4-х (!) часовой
- ЕЕвгения12 июня 2024Получила огромное удовольствие. Инга отличный гид, знающий и умеющий подать материал. И к тому же очень приятный и интересный человек.
- ВВера24 декабря 2023Инга прекрасный экскурсовод! Очень внимательный, интелегентный и знающий свое дело. Была на экскурсии с сыном подростком:) наш гид нашла с ним общий язык и сделала максимум, чтобы ему понравилось и знания все же остались в памяти:) Еще раз огромное спасибо!
- ИИрина22 декабря 2023Мы приехали в Ригу в декабре, осмотрев достопримечательности старого города решили посмотреть что-нибудь эдакое и остановились на Видземской Швейцарии. Выбирали
- ГГорак4 октября 2023Инга - отличный гид! Всё нам понравилось, всё она запланировала, чтобы нам было удобно и интересно. Передайте её привет! Михаил из Брно - Чехия
- ССергей10 сентября 2022Узнали очень много о истории! Спасибо Инге!
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Что ещё посмотреть»
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