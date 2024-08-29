2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рижские фантазии на тему модерна: архитектурное путешествие
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами модерна в Риге, включая знаменитые работы Эйзенштейна и Пекшена
Начало: Национальная Опера
Сегодня в 16:30
9 сен в 09:00
€67 за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Истории Старой Риги - Путешествие в сердце Латвии
Загадочная Старая Рига раскрывает свои тайны: от основания города до жизни средневековых рижан
Начало: У часов LAIMA
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
€85 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
Сегодня в 16:30
9 сен в 08:00
€107 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений29 августа 2024Огромная благодарность Александре за интересную и познавательную экскурсию по Риге! Образованность, тактичность и умение вести диалог - всё это позволило нам вместе провести время с пользой и узнать много нового и увлекательного! Спасибо!
- ММаксим14 июля 2024Только что после экскурсии. Впечатление самые наилучшие. Александра профессионал своего дела и замечательный рассказчик. Четыре часа пролетели незаметно. Рекомендую от всей души.
- ООльга30 июня 2024Провели несколько часов гуляя по Риге с гидом Романом. В городе впервые. Отличная, структурированная подача материала, компактно и со знанием
- aanna25 июня 2024В Риге не в первый раз. Однако впервые мы познакомились с городом по настоящему. Александра раскрыла нам Ригу как красивейший
- ЛЛариса19 июня 2024Александра прекрасный экскурсовод, владеет знаниями из всех отраслей искусства, сама получает удовольствие от подачи материала. Увидели совершенно другую Ригу, прекрасную и очень величественную. От всего сердца рекомендуем погулять и насладиться Ригой с Александрой!
- ГГалина5 января 2024Я хотела бы поделиться позитивным отзывом о моем недавнем опыте экскурсии по Риге с Александрой. Эта экскурсия является одной из
- MMarina30 августа 2023Горячо советую эту экскурсию. Александра глубоко, талантливо, со знанием предмета и при этом ненавязчиво погружает в тему модерна, показывает неожиданные
- ЭЭльвира28 июля 2022Мы все рижанки. Захотелось познакомиться познакомиться с историей Риги поближе. Было увлекательно и познавательно. Время прошло как один миг. Роману огромное спасибо!
- ООльга11 июля 2022Одна из лучших исторических экскурсий, на которых мне удалось побывать. На мой взгляд, Роман использовал самый удачный формат подачи информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «На Рождество»
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