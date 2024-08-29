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самых интересных и запоминающихся, которые я когда-либо проходила. Во-первых, гид была невероятно компетентной и энтузиастичной. Она ясно и интересно рассказывала о истории и культуре Риги, делая экскурсию интерактивной и увлекательной. Её знания были глубокими, и она отвечала на все вопросы группы с легкостью. Во-вторых, экскурсия была хорошо спланирована и охватывала все основные достопримечательности города югенстиля. Мы могли увидеть исторические здания и узкие улочки Старого города. Гид также поделилась с нами интересными фактами и историческими анекдотами, которые сделали опыт еще более увлекательным. Несмотря на холод (-15 градусов), время, проведенное на экскурсии, пролетело незаметно. Все было организовано таким образом, чтобы мы могли насладиться каждым моментом и полностью погрузиться в атмосферу Риги. Мы остались очень довольными и впечатлеными этой экскурсией. Я рекомендую всем, кто посещает Ригу, присоединиться к этой экскурсии. Она предлагает незабываемый опыт и помогает лучше понять и полюбить этот прекрасный город.