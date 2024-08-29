На Рождество – экскурсии в Риге

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Риге на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Рижские фантазии на тему модерна
Пешая
22 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рижские фантазии на тему модерна: архитектурное путешествие
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами модерна в Риге, включая знаменитые работы Эйзенштейна и Пекшена
Начало: Национальная Опера
Сегодня в 16:30
9 сен в 09:00
67 за всё до 8 чел.
Истории Старой Риги
Пешая
172 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Истории Старой Риги - Путешествие в сердце Латвии
Загадочная Старая Рига раскрывает свои тайны: от основания города до жизни средневековых рижан
Начало: У часов LAIMA
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
85 за всё до 4 чел.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Пешая
68 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
Сегодня в 16:30
9 сен в 08:00
107 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    29 августа 2024
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    Огромная благодарность Александре за интересную и познавательную экскурсию по Риге! Образованность, тактичность и умение вести диалог - всё это позволило нам вместе провести время с пользой и узнать много нового и увлекательного! Спасибо!
  • М
    Максим
    14 июля 2024
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    Только что после экскурсии. Впечатление самые наилучшие. Александра профессионал своего дела и замечательный рассказчик. Четыре часа пролетели незаметно. Рекомендую от всей души.
  • О
    Ольга
    30 июня 2024
    Истории Старой Риги
    Провели несколько часов гуляя по Риге с гидом Романом. В городе впервые. Отличная, структурированная подача материала, компактно и со знанием
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    деталей. Маршрут грамотно продуман. Время пролетело незаметно. Роман охотно отвечал на наши вопросы, делился советами, что можно ещё посетить и где вкусно перекусить. Спасибо за чудесную прогулку. Теперь у нас есть парочка любимых мест в Риге.

  • a
    anna
    25 июня 2024
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    В Риге не в первый раз. Однако впервые мы познакомились с городом по настоящему. Александра раскрыла нам Ригу как красивейший
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    город, с разнообразной архитектурой и богатой историей. Более чем четырёхчасовая экскурсия пролетела незаметно и легко, несмотря на большие расстояния, которые мы прошли. Александра потрясающий экскурсовод. Рекомендуем всем!!!

    В Риге не в первый раз. Однако впервые мы познакомились с городом по настоящему. Александра раскрылаВ Риге не в первый раз. Однако впервые мы познакомились с городом по настоящему. Александра раскрылаВ Риге не в первый раз. Однако впервые мы познакомились с городом по настоящему. Александра раскрыла
  • Л
    Лариса
    19 июня 2024
    Рижские фантазии на тему модерна
    Александра прекрасный экскурсовод, владеет знаниями из всех отраслей искусства, сама получает удовольствие от подачи материала. Увидели совершенно другую Ригу, прекрасную и очень величественную. От всего сердца рекомендуем погулять и насладиться Ригой с Александрой!
  • Г
    Галина
    5 января 2024
    Рижские фантазии на тему модерна
    Я хотела бы поделиться позитивным отзывом о моем недавнем опыте экскурсии по Риге с Александрой. Эта экскурсия является одной из
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    самых интересных и запоминающихся, которые я когда-либо проходила. Во-первых, гид была невероятно компетентной и энтузиастичной. Она ясно и интересно рассказывала о истории и культуре Риги, делая экскурсию интерактивной и увлекательной. Её знания были глубокими, и она отвечала на все вопросы группы с легкостью. Во-вторых, экскурсия была хорошо спланирована и охватывала все основные достопримечательности города югенстиля. Мы могли увидеть исторические здания и узкие улочки Старого города. Гид также поделилась с нами интересными фактами и историческими анекдотами, которые сделали опыт еще более увлекательным. Несмотря на холод (-15 градусов), время, проведенное на экскурсии, пролетело незаметно. Все было организовано таким образом, чтобы мы могли насладиться каждым моментом и полностью погрузиться в атмосферу Риги. Мы остались очень довольными и впечатлеными этой экскурсией. Я рекомендую всем, кто посещает Ригу, присоединиться к этой экскурсии. Она предлагает незабываемый опыт и помогает лучше понять и полюбить этот прекрасный город.

  • M
    Marina
    30 августа 2023
    Рижские фантазии на тему модерна
    Горячо советую эту экскурсию. Александра глубоко, талантливо, со знанием предмета и при этом ненавязчиво погружает в тему модерна, показывает неожиданные
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    и неизбитые элементы архитектуры и декора, проводит по таким местам, которые вы сами вряд ли откроете для себя, и в итоге город предстает перед вами с совершенно новой чудесной стороны. Экскурсия очень насыщенная, я была очень довольна! И очень радостно видеть, как гид с любовью и уважением относится к родному городу. Спасибо Александре!

  • Э
    Эльвира
    28 июля 2022
    Истории Старой Риги
    Мы все рижанки. Захотелось познакомиться познакомиться с историей Риги поближе. Было увлекательно и познавательно. Время прошло как один миг. Роману огромное спасибо!
  • О
    Ольга
    11 июля 2022
    Истории Старой Риги
    Одна из лучших исторических экскурсий, на которых мне удалось побывать. На мой взгляд, Роман использовал самый удачный формат подачи информации.
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    Вначале минут 20 уделил краткому изложению всей истории Риги, ставя акценты, которые отложились в памяти. Поэтому частные детали, которые мы потом видели и слышали во время прогулки, попадали на нужные "полочки" в памяти. 3 часа пролетели как на одном дыхании. Спасибо за замечательную прогулку!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «На Рождество»

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  3. Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Турайда
  6. Домской Собор
  7. Домская площадь
  8. Рундальский дворец
  9. Видземская Швейцария
  10. Собор Святого Петра
Сколько стоит экскурсия по Риге в сентябре 2024
Сейчас в Риге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 67 до 107. Туристы уже оставили гидам 262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 262 ⭐ отзыва, цены от €67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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