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10 часов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Разобраться в прошлом Латвии и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по замкам Даугавы: от древних ливов до латышского эпоса
Откройте для себя мир легенд и историй на берегах Даугавы. Путешествие по замкам Даугавы - это погружение в древнюю историю Латвии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от €170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€254 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Цесис - символ истории Латвии
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна13 августа 2023Экскурсия "замки и парки - в Цесис из Риги" проходила с экскурсоводом Александром Петровичем. Утром в день экскурсии ко входу
- ААлександр25 июня 2023Экскурсия нам очень понравилась. Всё было интересно и познавательно. Спасибо гиду Александре за чудесно проведённый день
- MMykhailo14 мая 2023Всё прошло отлично, без авто в эти места не добрались бы.
- ИИгорь1 октября 2022Интереснейшая экскурсия. Горы информации. Суперэкскурсовод Александра. Рекомендуем ее,не пожалеете.
- NNina5 августа 2022Получили огромное удовольствие от экскурсии. Татьяна отличный экскурсовод, приятный в общении человек и очень точная и организованная. Спасибо большое за приятно проведённый день.
- ЛЛея3 июля 2021Все прошло прекрасно. Получила огромное удовольствие. Спасибо большое. Я довольна.
- ААлександра5 марта 2020Очень интересные места и очень интересная информация. Гид - большой специалист в истории Латвии. Насыщенная экскурсия.
- иинна24 декабря 2019Все было хорошо организовано гид отлично всё преподал большое спасибо ему
- ММария27 июля 2019Татьяна очень профессионалный, интересный и заботливый гид. Огромная благодарность за отличный день.
- ООльга18 июля 2019Интересное, познавательное и очень приятное путешествие! Искренне благодарим нашего гида Александру за высокий профессионализм, внимательное отношение и вдохновляющую атмосферу всей
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «На весь день»
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