Экскурсии на 1 день в Риге

Найдено 7 экскурсий в категории «На весь день» в Риге на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки и парки - в Цесис из Риги
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
8 отзывов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
30 за человека
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Разобраться в прошлом Латвии и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Путешествие по замкам Даугавы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие по замкам Даугавы: от древних ливов до латышского эпоса
Откройте для себя мир легенд и историй на берегах Даугавы. Путешествие по замкам Даугавы - это погружение в древнюю историю Латвии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 170 за всё до 5 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
254 за всё до 6 чел.
Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 10 чел.
Цесис - символ истории Латвии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Цесис - символ истории Латвии
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    13 августа 2023
    Замки и парки - в Цесис из Риги
    Экскурсия "замки и парки - в Цесис из Риги" проходила с экскурсоводом Александром Петровичем. Утром в день экскурсии ко входу
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    в гостиницу подъехала машина, нас было двое. Мы отправились в увлекательное путешествие по чрезвычайно живописной дороге из Риги в Цесис. По дороге экскурсовод Александр очень интересно и захватывающе рассказывал нам об истории Латвии, о местах мимо которых мы проезжали. Экскурсия проходила настолько легко и интересно, что мы не заметили,как прошел день. В конце экскурсии Александр нам предложил проехать по незапланированным местам и посетить старую мельницу и великолепный парк с водопадами. Мы были в полном восторге от этого великолепия. Домой вернулись уставшие, но полные незабываемых впечатлений. Рекомендуем экскурсовода Александра Петровича, как не только прекрасного рассказчика, но и очень умного, интересного собеседника, который ответит вам на все ваши вопросы по истории Латвии

  • А
    Александр
    25 июня 2023
    Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
    Экскурсия нам очень понравилась. Всё было интересно и познавательно. Спасибо гиду Александре за чудесно проведённый день
  • M
    Mykhailo
    14 мая 2023
    Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
    Всё прошло отлично, без авто в эти места не добрались бы.
  • И
    Игорь
    1 октября 2022
    Ливонская Швейцария и замок Венден
    Интереснейшая экскурсия. Горы информации. Суперэкскурсовод Александра. Рекомендуем ее,не пожалеете.
  • N
    Nina
    5 августа 2022
    Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
    Получили огромное удовольствие от экскурсии. Татьяна отличный экскурсовод, приятный в общении человек и очень точная и организованная. Спасибо большое за приятно проведённый день.
  • Л
    Лея
    3 июля 2021
    Путешествие по замкам Даугавы
    Все прошло прекрасно. Получила огромное удовольствие. Спасибо большое. Я довольна.
  • А
    Александра
    5 марта 2020
    Замки и парки - в Цесис из Риги
    Очень интересные места и очень интересная информация. Гид - большой специалист в истории Латвии. Насыщенная экскурсия.
  • и
    инна
    24 декабря 2019
    Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
    Все было хорошо организовано гид отлично всё преподал большое спасибо ему
  • М
    Мария
    27 июля 2019
    Путешествие по замкам Даугавы
    Татьяна очень профессионалный, интересный и заботливый гид. Огромная благодарность за отличный день.
  • О
    Ольга
    18 июля 2019
    Ливонская Швейцария и замок Венден
    Интересное, познавательное и очень приятное путешествие! Искренне благодарим нашего гида Александру за высокий профессионализм, внимательное отношение и вдохновляющую атмосферу всей
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    поездки. Мы заказали экскурсию на автомобиле, поэтому особые слова благодарности хотим сказать и водителю Роберту (доброжелательный человек, аккуратный и пунктуальный водитель!) Маршрут составлен оптимально, программа интересно сочетает посещение исторических замков, музейных экспозиций и прогулки по живописным паркам и окрестностям. Все очень понравилось! Искренне рекомендуем эту экскурсию туристам разного возраста, так как профессионализм гида позволит сделать поездку одинаково интересной для детей, молодёжи и людей постарше!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «На весь день»

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  1. Замки и парки - в Цесис из Риги
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  3. Путешествие по замкам Даугавы
  4. Ливонская Швейцария и замок Венден
  5. Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "На весь день" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 30 до 254. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Ригу на 1 день, гиды Риги подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Ригу так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии на русском языке
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