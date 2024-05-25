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она рассказывала настолько естественно и не «заучено», что это было похоже как-будто я приехала к подруге и она рассказывала про свой город))) История была живая, с вопросами-ответами-советами. Без сложных имён, как иногда рассказывают экскурсоводы с академической, лекционной подачей. Очень рекомендую! И все честно по цене (а то некоторые пишут типа 10€, а потом «то» не входит, водителю доплати 10€, вход платный, мы круг прошли больше, давайте ещё по 5€). Плюс с оплаты экскурсии она купила нам сыра, рыбу и пиво на дегустацию, а это по меньшей мере 5€!!!