Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Риге на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
25 отзывов
1.5 часа
Групповая
Старый город и кварталы модерна Риги: обзорная экскурсия
Откройте для себя красоту Риги в уникальной обзорной экскурсии, сочетающей автомобильные и пешеходные маршруты
Начало: Ц. Св. Петра у входа
Расписание: Понедельник-суббота в 10:30, 14:30. Воскресенье в 12:30, 14:30
Завтра в 10:30
7 авг в 10:30
20 за человека
Вкусная Рига
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
Завтра в 10:00
7 авг в 12:00
от 50 за человека
Вечерняя Рига
Пешая
10 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
Расписание: 14:00, 16:00
Завтра в 12:00
7 авг в 12:00
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Galina
    25 мая 2024
    Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Мы увидели Старый город со всем с другой стороны,заглянули в прошлое и любовались что есть сегодня! Спасибо большое Александру!
  • T
    Tanya
    20 сентября 2023
    Вкусная Рига
    Гид замечательный, еда очень вкусная! Потрясающий рынок! Хотелось бы больше услышать о национальной кухне.
  • J
    Jevgenia
    27 марта 2022
    Вечерняя Рига
    Отличные впечатления! Нам очень не повезло с погодой, но несмотря ни на что Лия провела с нами великолепную прогулку! Спасибо огромное!
  • Y
    Yana
    8 февраля 2020
    Вкусная Рига
    Это лучшая экскурсия, которую я заказывала! Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе,
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    она рассказывала настолько естественно и не «заучено», что это было похоже как-будто я приехала к подруге и она рассказывала про свой город))) История была живая, с вопросами-ответами-советами. Без сложных имён, как иногда рассказывают экскурсоводы с академической, лекционной подачей. Очень рекомендую! И все честно по цене (а то некоторые пишут типа 10€, а потом «то» не входит, водителю доплати 10€, вход платный, мы круг прошли больше, давайте ещё по 5€). Плюс с оплаты экскурсии она купила нам сыра, рыбу и пиво на дегустацию, а это по меньшей мере 5€!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
  2. Вкусная Рига
  3. Вечерняя Рига
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Турайда
  6. Домская площадь
  7. Домской Собор
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Видземская Швейцария
Сколько стоит экскурсия по Риге в августе 2024
Сейчас в Риге в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 60. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 45 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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