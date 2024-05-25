1.5 часа
Групповая
Старый город и кварталы модерна Риги: обзорная экскурсия
Откройте для себя красоту Риги в уникальной обзорной экскурсии, сочетающей автомобильные и пешеходные маршруты
Начало: Ц. Св. Петра у входа
Расписание: Понедельник-суббота в 10:30, 14:30. Воскресенье в 12:30, 14:30
Завтра в 10:30
7 авг в 10:30
€20 за человека
2 часа
Индивидуальная
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
Завтра в 10:00
7 авг в 12:00
от €50 за человека
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
Расписание: 14:00, 16:00
Завтра в 12:00
7 авг в 12:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- GGalina25 мая 2024Мы увидели Старый город со всем с другой стороны,заглянули в прошлое и любовались что есть сегодня! Спасибо большое Александру!
- TTanya20 сентября 2023Гид замечательный, еда очень вкусная! Потрясающий рынок! Хотелось бы больше услышать о национальной кухне.
- JJevgenia27 марта 2022Отличные впечатления! Нам очень не повезло с погодой, но несмотря ни на что Лия провела с нами великолепную прогулку! Спасибо огромное!
- YYana8 февраля 2020Это лучшая экскурсия, которую я заказывала! Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе,
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Риге в августе 2024
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