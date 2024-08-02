Все – экскурсии в Риге

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Риге на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Легенды средневековой Риги
Пешая
205 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
64 за всё до 10 чел.
Старая Рига - история и современность
Пешая
103 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
Завтра в 13:30
9 авг в 08:00
60 за всё до 3 чел.
Первое свидание с Ригой
Пешая
152 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Ригой: средневековье, архитектура, легенды
Погрузитесь в 800-летнюю историю Риги: от средневековых улочек до архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим идеальным первым свиданием с городом
Начало: Памятник Свободы
Завтра в 09:00
6 авг в 14:00
63 за всё до 10 чел.
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
На машине
38 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Уважаемые гости Риги! Проведите несколько часов в Сигулде, познакомьтесь с её историческими достопримечательностями и насладитесь живописными видами
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yulia
    2 августа 2024
    Первое свидание с Ригой
    Брали экскурсию у Александры с друзьями, всем очень понравилось! Нам очень понравилось, как Александра рассказывала про Ригу- увлекательное и интересно. Экскурсия прошла
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    в комфортном темпе (мы не бегали по городу с целью успеть все за 2 часа), маршрут выстроен так, чтобы посмотреть и узнать историю основных мест. Спасибо Александре!

  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    Старая Рига - история и современность
    Сегодня исполнилось моё давнее желание - посмотреть Ригу не самостоятельно, а с участием экскурсовода. Очень благодарна Татьяне за увлекательную экскурсию,
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    разносторонний рассказ о истории Риги, достопримечательностях, ответы на все возникающие в ходе прогулки вопросы и рекомендации для дальнейшего пребывания в Риге. Дети 10 и 12 лет тоже остались очень довольны.

  • О
    Олеся
    31 июля 2024
    Первое свидание с Ригой
    Прекрасная пешеходная экскурсия для новичков в городе - мы увидели самое главное, и несколько неочевидных деталей. Спасибо большое гиду!
  • А
    Анна
    26 июля 2024
    Старая Рига - история и современность
    Татьяна, одна из лучших экскурсоводов, которых я встречала. Очень рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    23 июля 2024
    Старая Рига - история и современность
    Экскурсия замечательная, понравилась всей семье, в том числе ребёнку (11лет). Очень благодарны Татьяне. Рекомендуем!!
  • T
    Tатьяна
    21 июля 2024
    Первое свидание с Ригой
    Прекрасная увлекательная экскурсия, очень интересный рассказ гида об истории и легендах! Большое спасибо Александре!
  • В
    Вика
    21 июля 2024
    Легенды средневековой Риги
    Было очень интересно и познавательно. Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    18 июля 2024
    Легенды средневековой Риги
    Всё очень интересно, отличный гид и хороший собеседник. Благодарим
  • Е
    Евгения
    12 июня 2024
    Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
    Получила огромное удовольствие. Инга отличный гид, знающий и умеющий подать материал. И к тому же очень приятный и интересный человек.
  • И
    Ирина
    22 декабря 2023
    Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
    Мы приехали в Ригу в декабре, осмотрев достопримечательности старого города решили посмотреть что-нибудь эдакое и остановились на Видземской Швейцарии. Выбирали
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    долго гида, остановились на Инге и НЕ ОШИБЛИСЬ! Эта прекрасная Леди, очаровательная, пунктуальная, с прекрасно поставленным голосом, с высококачественными знаниями и с любовью к своей работе покарила наши сердца! Спасибо Инга! Прекрасный человек, поведавший легенды, остался в сердце навсегда! Brīnišķīgs cilvēks, kurš stāstīja leģendas, palika manā sirdī uz visiem laikiem! ☺️ Эта Дайна для Инги!

    Мы приехали в Ригу в декабре, осмотрев достопримечательности старого города решили посмотреть что-нибудь эдакое и остановилисьМы приехали в Ригу в декабре, осмотрев достопримечательности старого города решили посмотреть что-нибудь эдакое и остановилисьМы приехали в Ригу в декабре, осмотрев достопримечательности старого города решили посмотреть что-нибудь эдакое и остановились

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  2. Старая Рига - история и современность
  3. Первое свидание с Ригой
  4. Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Турайда
  6. Домская площадь
  7. Домской Собор
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Видземская Швейцария
Сколько стоит экскурсия по Риге в августе 2024
Сейчас в Риге в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 60 до 200. Туристы уже оставили гидам 498 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 498 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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