2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€64 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
Завтра в 13:30
9 авг в 08:00
€60 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Ригой: средневековье, архитектура, легенды
Погрузитесь в 800-летнюю историю Риги: от средневековых улочек до архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим идеальным первым свиданием с городом
Начало: Памятник Свободы
Завтра в 09:00
6 авг в 14:00
€63 за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Уважаемые гости Риги! Проведите несколько часов в Сигулде, познакомьтесь с её историческими достопримечательностями и насладитесь живописными видами
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYulia2 августа 2024Брали экскурсию у Александры с друзьями, всем очень понравилось! Нам очень понравилось, как Александра рассказывала про Ригу- увлекательное и интересно. Экскурсия прошла
- ССветлана31 июля 2024Сегодня исполнилось моё давнее желание - посмотреть Ригу не самостоятельно, а с участием экскурсовода. Очень благодарна Татьяне за увлекательную экскурсию,
- ООлеся31 июля 2024Прекрасная пешеходная экскурсия для новичков в городе - мы увидели самое главное, и несколько неочевидных деталей. Спасибо большое гиду!
- ААнна26 июля 2024Татьяна, одна из лучших экскурсоводов, которых я встречала. Очень рекомендую!
- ЕЕкатерина23 июля 2024Экскурсия замечательная, понравилась всей семье, в том числе ребёнку (11лет). Очень благодарны Татьяне. Рекомендуем!!
- TTатьяна21 июля 2024Прекрасная увлекательная экскурсия, очень интересный рассказ гида об истории и легендах! Большое спасибо Александре!
- ВВика21 июля 2024Было очень интересно и познавательно. Спасибо!
- ДДмитрий18 июля 2024Всё очень интересно, отличный гид и хороший собеседник. Благодарим
- ЕЕвгения12 июня 2024Получила огромное удовольствие. Инга отличный гид, знающий и умеющий подать материал. И к тому же очень приятный и интересный человек.
- ИИрина22 декабря 2023Мы приехали в Ригу в декабре, осмотрев достопримечательности старого города решили посмотреть что-нибудь эдакое и остановились на Видземской Швейцарии. Выбирали
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