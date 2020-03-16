1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

История рижских бульваров

Вы узнаете, как возникли бульвары, парки 🌳 и живописный городской канал, какую роль они играли в общественной жизни рижан и на примере каких построек можно разглядеть прежние эпохи, когда часовые прохаживались по оборонительным укреплениям, окруженным крепостным рвом. Вы увидите символы Риги: памятник Свободы, оригинальные часы «Лайма», где любят назначать встречи местные жители, и живописный фонтан ⛲ «Нимфа». А если будет желание — сможете покататься по каналу на водном велосипеде 🚲 или кораблике.

Дома муз и кинематографические улицы

На прогулке 👣 мы поговорим не только об исторических эпохах, но и о выдающихся людях, обитавших на рижских бульварах. Вы увидите дома, в которых жила одна из муз Пушкина Анна Керн и женщина, ставшая прототипом Маргариты в романе Булгакова. Побываете в родных местах Сергея Эйзенштейна и узнаете о его отце — известном архитекторе и основоположнике рижского югендстиля. Кроме того, вы осмотрите здание Академии Художеств, часто использовавшееся в киносъемках. А неподалеку я покажу здание, где снимали эпизоды фильма «Семнадцать мгновений весны».

Экскурсия завершится у главного православного храма Латвии на эспланаде.