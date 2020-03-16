1 отзыв оставили туристы

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Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе

Прогулка по паркам и аллеям новой Риги

4
1 отзыв
Valērijs
Valērijs – Гид из Риги
История 📖 новой Риги не менее увлекательна, чем средневековое наследие Старого города.

Столица ⭐️ Латвии стала одним из первых городов в Европе, где разработали проект бульварного кольца, который соединял центральный район с предместьями.

Аллеи застраивались гостиницами и ресторанами, в особняках селились дворяне и творческая интеллигенция.

Здесь жили музы русских писателей, именитые архитекторы и режиссеры, а некоторые постройки нередко задействовались в кинематографе.

На экскурсии 🧭 вы откроете ту сторону Риги, которая обычно остается в тени туристического внимания, хотя несомненно его заслуживает.
Задать вопросОбычно отвечает за 19 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €20 за экскурсию

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Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе
Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе

Что вас ожидает

История рижских бульваров
Вы узнаете, как возникли бульвары, парки 🌳 и живописный городской канал, какую роль они играли в общественной жизни рижан и на примере каких построек можно разглядеть прежние эпохи, когда часовые прохаживались по оборонительным укреплениям, окруженным крепостным рвом. Вы увидите символы Риги: памятник Свободы, оригинальные часы «Лайма», где любят назначать встречи местные жители, и живописный фонтан ⛲ «Нимфа». А если будет желание — сможете покататься по каналу на водном велосипеде 🚲 или кораблике.

Дома муз и кинематографические улицы
На прогулке 👣 мы поговорим не только об исторических эпохах, но и о выдающихся людях, обитавших на рижских бульварах. Вы увидите дома, в которых жила одна из муз Пушкина Анна Керн и женщина, ставшая прототипом Маргариты в романе Булгакова. Побываете в родных местах Сергея Эйзенштейна и узнаете о его отце — известном архитекторе и основоположнике рижского югендстиля. Кроме того, вы осмотрите здание Академии Художеств, часто использовавшееся в киносъемках. А неподалеку я покажу здание, где снимали эпизоды фильма «Семнадцать мгновений весны».

Экскурсия завершится у главного православного храма Латвии на эспланаде.

Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе
Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе
Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе
Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе
Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе
Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valērijs
Valērijs
Я рижанин в 3-ем поколении. И люблю свой город. За его красивую и богатую архитектуру, за исторические события которые проносились на протяжение его существования. За людей которые здесь родились и жили. Обо всем этом я хочу рассказывать во время прогулок по городу. И мне очень хочется чтобы моя любовь к городу передалась и Вам.
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1 отзыв оставили туристы

16 марта 2020
Очень хорошая экскурсия. Красивые места, интересные факты. Приветливый и отзывчивый гид. Хотелось бы немного больше структуры в подносимом материале, тогда бы поставил 5.

Valērijs проводит ещё 2 экскурсии

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