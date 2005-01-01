Юрмала прекрасна круглый год! Юрмала - это романтическая деревянная архитектура, мягкий климат, ласковое море 🌊, песчаные пляжи и всегда безупречный сервис. Морской воздух, наполненный ароматами вековых юрмальских сосен, невероятные сказочные виды, мягкий песок пляжа, старинные дачные домики… Ходить, созерцать, наслаждаться и пытаться запечатлеть моменты! Только тихо-тихо, чтобы не спугнуть эту красоту.
Объекты посещения: прогулка 👣 по главной пешеходной улице Йомас, источник Кемери, мостик капризов, башня влюбленных, концертный зал Дзинтари, широко известный по многочисленным музыкальным конкурсам.