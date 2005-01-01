GT B. – Гид из Риги

Все мы знаем Юрмалу благодаря разнообразным фестивалям, которые традиционно проходили тут каждый год.



Сюда приезжали юмористы, певцы, артисты и многие творческие люди.



Но особенность города крылась далеко не в этом.



Юрмала — это романтическая деревянная архитектура, мягкий климат, ласковое море 🌊, песчаные пляжи и всегда безупречный сервис.



Морской воздух, наполненный ароматами вековых юрмальских сосен, невероятные сказочные виды, белый песок пляжа, старинные дачные домики… Ходить, созерцать, наслаждаться и пытаться запечатлеть моменты! Только тихо-тихо, чтобы не спугнуть эту красоту.