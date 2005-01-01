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Групповая экскурсия в Юрмалу

5
5 отзывов
GT B.
GT B. – Гид из Риги
Все мы знаем Юрмалу благодаря разнообразным фестивалям, которые традиционно проходили тут каждый год.

Сюда приезжали юмористы, певцы, артисты и многие творческие люди.

Но особенность города крылась далеко не в этом.

Юрмала — это романтическая деревянная архитектура, мягкий климат, ласковое море 🌊, песчаные пляжи и всегда безупречный сервис.

Морской воздух, наполненный ароматами вековых юрмальских сосен, невероятные сказочные виды, белый песок пляжа, старинные дачные домики… Ходить, созерцать, наслаждаться и пытаться запечатлеть моменты! Только тихо-тихо, чтобы не спугнуть эту красоту.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €20 за человека

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Групповая экскурсия в Юрмалу
Групповая экскурсия в Юрмалу

Что вы увидите

  • прогулка по главной пешеходной улице
  • источник Кемери
  • мостик капризов
  • башня влюбленных
  • концертный зал Дзинтари
  • широко известный по многочисленным музыкальным конкурсам.
Юрмала прекрасна круглый год! Юрмала - это романтическая деревянная архитектура, мягкий климат, ласковое море 🌊, песчаные пляжи и всегда безупречный сервис. Морской воздух, наполненный ароматами вековых юрмальских сосен, невероятные сказочные виды, мягкий песок пляжа, старинные дачные домики… Ходить, созерцать, наслаждаться и пытаться запечатлеть моменты! Только тихо-тихо, чтобы не спугнуть эту красоту.
Объекты посещения: прогулка 👣 по главной пешеходной улице Йомас, источник Кемери, мостик капризов, башня влюбленных, концертный зал Дзинтари, широко известный по многочисленным музыкальным конкурсам.
Что входит
  • услуги экскурсовода
  • транспортное обслуживание
  • свободное время в Юрмале
Начало
🚩 Часы Лайма или по договоренности
Место завершения
🏁 центр Риги
Групповая экскурсия в Юрмалу
Групповая экскурсия в Юрмалу
Групповая экскурсия в Юрмалу
Групповая экскурсия в Юрмалу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GT B.
GT B.
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5 отзывов оставили туристы

GT B. проводит ещё 1 экскурсию

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