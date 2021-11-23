Приглашаю Вас в удивительное путешествие по острову «Старая Рига».

Почему же по острову? Старый город отделен от новой части рекой и каналом, поэтому в каком бы направлении Вы ни направились, Вас ждут мосты и мостики.

«Зеленый воротник» - так еще называют бульварное кольцо столицы Латвии. Пройдя по мостам и полюбовавшись прекрасными видами, Вы попадаете в особый мир, где 13 век соседствует с 18 столетием, а барочные фасады домов ничуть не умаляют достоинство готических построек.

Только здесь, а не в другой части Риги, спустившись по каменным ступенькам, Вы можете попасть в мир Средних веков, только здесь узкие кривые улочки чередуются с маленькими площадями, а, подняв голову вверх, Вы увидите золотых петушков, черных котов и других «стражей» Риги.

Почему так получилось, что все каменные постройки сохранились только на небольшом «острове», Вы узнаете по ходу экскурсии.

Вы познакомитесь с непростой историей города, своеобразной системой управления Риги, противоречивой и прекрасной архитектурой и, конечно, с легендами.

Кто основал Ригу?

Какое здание считается самым древним в Риге, а какое самым большим храмом?

Сколько «времен» было у города?

Почему сердце Риги – Ратушная площадь, а душа – церковь Святого Петра?

Как золотые петушки и царственные львы завоевали сердца рижан?

С кем свзана самая роментическая легенда города о «Перчатке и Розе»?

Чем запомнилась Рига Карамзину и Крылову?

Где отдыхал Петр Первый и Екатерина Вторая?

Где исполняются самые заветные желания?

Где могли бы встретиться Шерлок Холмс и профессор Плейшнер?

Правда, что в Риге пекут самые вкусные булочки и продают самый целебный бальзам?

Ответы на эти вопросы и другие, не менее интересные истории о городе с 800-летней историей на экскурсии «Старая Рига – остров легенд».

Итак, «Увидеть Ригу и… » стремиться приехать вновь и вновь!

.