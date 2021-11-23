Первое знакомство с Ригой - Остров легенд

Эта экскурсия будет интересна тем туристам, которые приехали в Ригу впервые

Эта экскурсия будет интересна тем туристам, которые приехали в Ригу впервые.

Она знакомит с основными вехами истории города и особенностями архитектуры.

Нравы, обычаи и особенности Риги раскроются на этой экскурсии.
Первое знакомство с Ригой - Остров легенд
Первое знакомство с Ригой - Остров легенд
Первое знакомство с Ригой - Остров легенд
Первое знакомство с Ригой - Остров легенд
Первое знакомство с Ригой - Остров легенд
Первое знакомство с Ригой - Остров легенд

Что вы увидите 🤩

  • Церквь Святого Петра
  • Церквь Святого Иакова
  • Домский собор и Домская площадь
  • Ратуша и Ратушная площадь
  • Дом Черноголовых
  • Шведские ворота и домик рижского палача
  • Пороховая башня
  • Комплекс "Три брата"
  • Дом с черными котами
  • Двор Конвета Святого Духа и дворик Сятого Иоанна
  • Казармы Екаба и башня Рамера
  • Большая и Малая гильдии
  • площадь Ливов
  • Дворец Петра Первого
  • Самая "киношная улица Риги - Яуниела
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Приглашаю Вас в удивительное путешествие по острову «Старая Рига».
Почему же по острову? Старый город отделен от новой части рекой и каналом, поэтому в каком бы направлении Вы ни направились, Вас ждут мосты и мостики.
«Зеленый воротник» - так еще называют бульварное кольцо столицы Латвии. Пройдя по мостам и полюбовавшись прекрасными видами, Вы попадаете в особый мир, где 13 век соседствует с 18 столетием, а барочные фасады домов ничуть не умаляют достоинство готических построек.
Только здесь, а не в другой части Риги, спустившись по каменным ступенькам, Вы можете попасть в мир Средних веков, только здесь узкие кривые улочки чередуются с маленькими площадями, а, подняв голову вверх, Вы увидите золотых петушков, черных котов и других «стражей» Риги.
Почему так получилось, что все каменные постройки сохранились только на небольшом «острове», Вы узнаете по ходу экскурсии.
Вы познакомитесь с непростой историей города, своеобразной системой управления Риги, противоречивой и прекрасной архитектурой и, конечно, с легендами.

Кто основал Ригу?

Какое здание считается самым древним в Риге, а какое самым большим храмом?

Сколько «времен» было у города?

Почему сердце Риги – Ратушная площадь, а душа – церковь Святого Петра?
Как золотые петушки и царственные львы завоевали сердца рижан?
С кем свзана самая роментическая легенда города о «Перчатке и Розе»?
Чем запомнилась Рига Карамзину и Крылову?
Где отдыхал Петр Первый и Екатерина Вторая?
Где исполняются самые заветные желания?
Где могли бы встретиться Шерлок Холмс и профессор Плейшнер?
Правда, что в Риге пекут самые вкусные булочки и продают самый целебный бальзам?
Ответы на эти вопросы и другие, не менее интересные истории о городе с 800-летней историей на экскурсии «Старая Рига – остров легенд».
Итак, «Увидеть Ригу и… » стремиться приехать вновь и вновь!
.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида
Что не входит?
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Аспазияс 3, Рига (Национальная Опера)
    Завершение: Смилшу 20, Рига
    Когда и сколько длится?
    Когда: В любое время, не занятое другими экскурсиями.
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    В любое время, не занятое другими экскурсиями.

    Еще несколько похожих предложений в Риге

    Рига: самостоятельная квест-экскурсия в Старом городе
    для 5 чел.
    29.9
    за 1-5 чел.
    Рига: самостоятельная квест-экскурсия в Старом городе
    👣 Пешеходная
    Эта самостоятельная квест-экскурсия в Старой Риге в игровой манере познакомит вас с городом за 2...
    в любое удобное для вас время 365 дней в году
    Первое свидание с Ригой
    для 10 чел.
    4.9
    116
    59
    48
    за 1-10 чел.
    Первое свидание с Ригой
    👣 Пешеходная
    Открыть все лучшие стороны Риги и полюбить ее по-настоящему
    23 ноя
    24 ноя
    25 ноя
    ещё...
    Сборная пешеходная экскурсия по Старому городу Риги
    до 20 чел.
    4
    18
    10
    за 1 чел.
    Сборная пешеходная экскурсия по Старому городу Риги
    👣 Пешеходная
    Во время экскурсии можно ощутить настоящее перемещение во времени
    Экскурсии проводятся только в назначенные организатором даты
    Вечерняя Рига
    5
    7
    25
    за 1 чел.
    Вечерняя Рига
    👣 Пешеходная
    Вечерняя экскурсия по Риге - возможность почувствовать всю красоту города
    14:00, 16:00
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    для 4 чел.
    5
    13
    3ч 30м
    95
    76
    за 1-4 чел.
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    👣 Пешеходная
    Узнать сердце города и изучить рижский югендстиль
    24 ноя
    30 ноя
    1 дек
    ещё...
    Легенды средневековой Риги
    для 6 чел.
    5
    125
    2ч 30м
    65
    52
    за 1-6 чел.
    Легенды средневековой Риги
    👣 Пешеходная
    Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города
    23 ноя
    24 ноя
    25 ноя
    ещё...
    Легенды средневековой Риги
    для 5 чел.
    63
    за 1-5 чел.
    Легенды средневековой Риги
    Вы познакомитесь с легендами средневекового города, посетите его потаённые уголки и спуститесь в...
    каждый день с 10:00 до 18:00
    Остров Кипсала — заповедник деревянного зодчества
    для 8 чел.
    4.8
    12
    1ч 30м
    26
    за 1-8 чел.
    Остров Кипсала — заповедник деревянного зодчества
    👣 Пешеходная
    Прогулка по аутентичному району Риги XVIII века
    27 ноя
    28 ноя
    4 дек
    ещё...
    Вкусная Рига
    4.5
    9
    29
    за 1 чел.
    Вкусная Рига
    👣 Пешеходная
    Город Рига славится не только свой средневековой архитектурой
    Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
    Фото-квест в Старой Риге
    до 20 чел.
    5
    1
    10
    за 1 чел.
    Фото-квест в Старой Риге
    👣 Пешеходная
    Рига - удивительный город, полный достопримечательностей и загадок
    В любое время по предварительной записи.
    Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе
    для 8 чел.
    4
    1
    1ч 30м
    20
    за 1-8 чел.
    Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе
    👣 Пешеходная
    Прогулка по паркам и аллеям новой Риги
    24 ноя
    27 ноя
    28 ноя
    ещё...
    Рига проездом
    для 4 чел.
    4.9
    27
    72
    за 1-4 чел.
    Рига проездом
    🚗 На машине
    🚘 Трансфер
    Открыть главные красоты столицы на комфортной авто-экскурсии с трансфером из аэропорта и обратно
    25 ноя
    26 ноя
    27 ноя
    ещё...

    Александра проводит ещё 1 экскурсию

    Шедевры рижского модерна: неповторимый югендстиль
    для 10 чел.
    55
    за 1-10 чел.
    Шедевры рижского модерна: неповторимый югендстиль
    👣 Пешеходная
    Модерн, который в Риге известен под именем «Югендстиль», вихрем пронесся по всему миру, захватив все...
    В любое удобное время для туриста, если гида нет другой экскурсии
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Риге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Риге
    🇱🇻