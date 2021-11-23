Приглашаю Вас в удивительное путешествие по острову «Старая Рига».
Почему же по острову? Старый город отделен от новой части рекой и каналом, поэтому в каком бы направлении Вы ни направились, Вас ждут мосты и мостики.
«Зеленый воротник» - так еще называют бульварное кольцо столицы Латвии. Пройдя по мостам и полюбовавшись прекрасными видами, Вы попадаете в особый мир, где 13 век соседствует с 18 столетием, а барочные фасады домов ничуть не умаляют достоинство готических построек.
Только здесь, а не в другой части Риги, спустившись по каменным ступенькам, Вы можете попасть в мир Средних веков, только здесь узкие кривые улочки чередуются с маленькими площадями, а, подняв голову вверх, Вы увидите золотых петушков, черных котов и других «стражей» Риги.
Почему так получилось, что все каменные постройки сохранились только на небольшом «острове», Вы узнаете по ходу экскурсии.
Вы познакомитесь с непростой историей города, своеобразной системой управления Риги, противоречивой и прекрасной архитектурой и, конечно, с легендами.
Кто основал Ригу?
Какое здание считается самым древним в Риге, а какое самым большим храмом?
Сколько «времен» было у города?
Почему сердце Риги – Ратушная площадь, а душа – церковь Святого Петра?
Как золотые петушки и царственные львы завоевали сердца рижан?
С кем свзана самая роментическая легенда города о «Перчатке и Розе»?
Чем запомнилась Рига Карамзину и Крылову?
Где отдыхал Петр Первый и Екатерина Вторая?
Где исполняются самые заветные желания?
Где могли бы встретиться Шерлок Холмс и профессор Плейшнер?
Правда, что в Риге пекут самые вкусные булочки и продают самый целебный бальзам?
Ответы на эти вопросы и другие, не менее интересные истории о городе с 800-летней историей на экскурсии «Старая Рига – остров легенд».
Итак, «Увидеть Ригу и… » стремиться приехать вновь и вновь!
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