Прогуляться по местам из легендарного фильма и узнать, что происходило по другую сторону кинокамеры
«Приключениям Шерлока Холмса и доктора Ватсона» уже более 40 лет — за это время фильм стал не просто популярным, а любимым.
Кто не засматривался страшными историями про собаку-монстра и сказочные сокровища? И уж конечно, ни для кого не тайна, что жили Холмс и Ватсон в Риге, которая изображала на экране Лондон. Ну что ж, включаем дедукцию и идём разведывать «холмоместа»!
Кто не засматривался страшными историями про собаку-монстра и сказочные сокровища? И уж конечно, ни для кого не тайна, что жили Холмс и Ватсон в Риге, которая изображала на экране Лондон. Ну что ж, включаем дедукцию и идём разведывать «холмоместа»!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время экскурсии:
- я открою вам все рижские «холмоместа», а также напомню, как они выглядели в фильме,
- удивлю историями со съёмок, байками, смешными моментами, киноляпами,
- расскажу, как рижане выражают свою любовь к киношедевру, ежегодно празднуя день рождения Шерлока Холмса,
- покажу вам скульптуру великого сыщика, рядом с которой нужно непременно сфотографироваться.
А ещё мы:
- вспомним замечательных актёров и обсудим, что их связывало на съёмочной площадке и за её пределами,
- разберём, как история нашего советского Холмса отличается от книжного прототипа.
«Холмомест» в Риге немало — призовём на помощь дедуктивный метод и отправимся на поиски!
Организационные детали
Это пешеходная прогулка без обязательных дополнительных расходов. Большая часть пути проходит по брусчатке, общий маршрут — около 3 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в парке «Эспланада»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия — ваш гид в Риге
Провела экскурсии для 375 туристов
Меня зовут Лия и я живу в Риге. Люблю свой город, горжусь его красотой и увлекаюсь историей. Мне нравится знакомить людей со столицей, отвечать на вопросы путешественников и создавать гостеприимную атмосферу. Добро пожаловать!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Y
Yury
24 сен 2023
Прекрасный тур и прекрасный гид. Спасибо
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