По следам Шерлока Холмса и доктора Ватсона

Прогуляться по местам из легендарного фильма и узнать, что происходило по другую сторону кинокамеры

5
1 отзыв
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«Приключениям Шерлока Холмса и доктора Ватсона» уже более 40 лет — за это время фильм стал не просто популярным, а любимым.

Кто не засматривался страшными историями про собаку-монстра и сказочные сокровища? И уж конечно, ни для кого не тайна, что жили Холмс и Ватсон в Риге, которая изображала на экране Лондон. Ну что ж, включаем дедукцию и идём разведывать «холмоместа»!
По следам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
По следам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
По следам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
По следам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
По следам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
По следам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
По следам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
По следам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
По следам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время экскурсии:

  • я открою вам все рижские «холмоместа», а также напомню, как они выглядели в фильме,
  • удивлю историями со съёмок, байками, смешными моментами, киноляпами,
  • расскажу, как рижане выражают свою любовь к киношедевру, ежегодно празднуя день рождения Шерлока Холмса,
  • покажу вам скульптуру великого сыщика, рядом с которой нужно непременно сфотографироваться.

А ещё мы:

  • вспомним замечательных актёров и обсудим, что их связывало на съёмочной площадке и за её пределами,
  • разберём, как история нашего советского Холмса отличается от книжного прототипа.

«Холмомест» в Риге немало — призовём на помощь дедуктивный метод и отправимся на поиски!

Организационные детали

Это пешеходная прогулка без обязательных дополнительных расходов. Большая часть пути проходит по брусчатке, общий маршрут — около 3 км.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в парке «Эспланада»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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24 сен 2023
Прекрасный тур и прекрасный гид. Спасибо

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