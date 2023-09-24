«Приключениям Шерлока Холмса и доктора Ватсона» уже более 40 лет — за это время фильм стал не просто популярным, а любимым.



Кто не засматривался страшными историями про собаку-монстра и сказочные сокровища? И уж конечно, ни для кого не тайна, что жили Холмс и Ватсон в Риге, которая изображала на экране Лондон. Ну что ж, включаем дедукцию и идём разведывать «холмоместа»!