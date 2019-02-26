Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте Ригу в удобном для себя темпе с 2-дневным билетом на 4 пересекающихся маршрута туристических hop-on hop-off автобусов
Прокатитесь по Старому городу и прекрасному кварталу архитектуры ар-нуво
Посетите гавань и взгляните на рижский паромный порт
Сделайте перерыв у самобытных ресторанов и магазинов в Старом городе
Полюбуйтесь красивыми зданиями в стиле барокко
Послушайте увлекательный аудиогид с музыкальным аккомпанементом
Загляните в Рижский замок
Воспользуйтесь 2-дневным билетом на туристический hop-on hop-off автобус и осмотрите все достопримечательности Риги в рамках одного удобного тура. Вы можете поучаствовать в полном туре по городу, который состоит из 4 маршрутов и занимает около 1 часа 40 минут.
На экскурсии вы узнаете подробную информацию из аудиогида на 10 языках. По дороге полюбуйтесь отличным видом на такие достопримечательности, как памятник Свободы, Рижский замок, православный собор Рождества Христова, штаб-квартира КГБ, церкви, посольства, и другие важные места.
Остановки:
Ратушная площадь.
Национальная опера.
Квартал архитектуры ар-нуво.
Отель Latvija.
Центральный железнодорожный вокзал.
Центральный рынок.
Рижский паромный порт.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на туристический hop-on hop-off автобус на 2 дня
Аудиогид на 10 языках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 40 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Билеты действительны в течение 2 дней
Полная продолжительность тура без остановок – около 1 часа 40 минут. В высокий сезон дополнительные автобусы отправляются каждые 30 минут от Ратушной площади
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
R
Ramona
26 фев 2019
Мы забронировали онлайн. Электронный билет был обменен на месте для получения квитанции. Был также планировщик маршрута. Сначала зеленый, потом тот же автобус, синяя линия. Вы можете сесть в автобус. Выезд в Музей оккупации, общая продолжительность 1 час и 40 минут. 24-часовой билет не является абсолютно необходимым, так как многое можно сделать пешком. Билет на месте доступен за € 15 в день. Есть продавцы на автобусной станции, где билеты доступны. Нам понравился маршрут. Над сиденьем есть кнопка, где для каждого языка должен быть установлен соответствующий номер (всего 10). Для Германии это третий, для нас тур стоил того, несмотря на предыдущую информацию о Риге, он был информативным. Рассадка, раскачивание и отложенный перевод не так плохи, как описано.
M
Mary
18 мая 2018
Наслаждаться неделей в этом прекрасном городе. Архитектура прекрасна, каждое здание пытается превзойти соседа. Экскурсия по городу на хоп-хоп-оффе - это самый простой способ увидеть город, позволяющий вам увидеть больше интересующих вас мест. Комментарий хорош, хотя нам пришлось менять места в автобусе, так как мы не могли добраться английская версия на наушниках. На нас также произвели впечатление памятники и история города. Водители были вежливы и предупредительны. Очень рекомендую, чтобы любой посетитель города брал автобусные туры, а также круизы по рекам и каналам.
K
Kim
8 авг 2019
Место встречи не совпадает. Мы ошиблись около часа, чтобы найти наш автобус. Есть две компании с почти одинаковыми автобусами. Многие языковые фрагменты были просто отменены, потому что автобус был слишком быстрым. Два используемых нами автобуса будут отремонтированы только с помощью тканевой ленты. Соревнование ездит чаще и дешевле в сочетании с поездкой на лодке. Бронирование заранее не всегда является преимуществом