Воспользуйтесь 2-дневным билетом на туристический hop-on hop-off автобус и осмотрите все достопримечательности Риги в рамках одного удобного тура. Вы можете поучаствовать в полном туре по городу, который состоит из 4 маршрутов и занимает около 1 часа 40 минут.

На экскурсии вы узнаете подробную информацию из аудиогида на 10 языках. По дороге полюбуйтесь отличным видом на такие достопримечательности, как памятник Свободы, Рижский замок, православный собор Рождества Христова, штаб-квартира КГБ, церкви, посольства, и другие важные места.

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