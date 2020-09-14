29 отзывов оставили туристы

Старый город 🏙️ с нового ракурса Наше водное путешествие охватит знаковые объекты Риги. Вы рассмотрите дворец Петра и Домский собор. Проедете мимо Морского вокзала и величественного памятника Свободы. Рижский замок 🏰 и пороховая башня перенесут вас в далёкое прошлое, а Национальный театр и Вантовый мост помогут представить столицу Латвии в XX столетии. Я покажу дом, где жил Раймонд Паулс, и Бастионную горку. Конечно, вас ждут средневековые церквушки, городская ратуша, памятники выдающимся латышам. Непривычные растения вдоль канала и красивые 🤩 виды с воды дополнят знакомство с главным городом страны.
Хроники Риги и её достопримечательностей Исследовать столицу вы будете и с помощью моих рассказов. Я объясню, как появился Вантовый мост и почему его строителей наградили премией. Расскажу, в честь кого появился дом Маргариты и почему в Риге установили памятник Пушкину. Вы услышите о судьбах известных горожан: от градоначальника Джорджа Армистеда до танцовщика Мариса Лиепы. Строительство церквей и главных зданий Риги, история 📖 памятника Свободы и Каменного моста — эти и другие факты о жизни города в прошлом откроются вам на экскурсии 🧭. Кроме того, мы уделим время необычной фауне столицы: я поделюсь названиями растений, а вы разберётесь, какие из них — гордость местных парков 🌳.
Организационные детали
Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия ⛳.
Билеты на кораблик не включены в стоимость и оплачиваются отдельно, цена — 10 евро с человека.
Начало и место завершения
🚩 у Национальной оперы
Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00, в четверг в 11:00, в воскресенье в 15:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я родился в Риге в 1956 году и всю жизнь живу здесь. С 16 лет, на протяжении 45 лет, связан с работой экскурсовода. Последние десять лет — это моя основная работа, предмет интереса: история, история искусства, геральдика, символика, религия. Провожу экскурсии почти во всех музеях Риги — более 50 экскурсий по столице, некоторые из них не встречаются ни у кого из моих коллег. Много экскурсий по Латвии, в том числе с организацией концертов.
Очень понравилось сочетание прогулки по городу с путешествием на кораблике. Александр очень знающий гид и в то же время не нагружает специфическим историческими знаниями новичков. Спасибо
Janina
3 августа 2020
Нам очень понравилась экскурсия, не много по городу и на кораблике. Александр отличный расказчик, увлеченный своим делом человек. Спасибо.
Лариса
6 октября 2019
Большое спасибо за интересную экскурсию! Экскурсия с воды необычна! Гид замечательный рассказчик.
Валерий
28 сентября 2019
Спасибо!
Алексей
18 сентября 2019
Все было отлично, сложилось так, что у меня была персональная экскурсия. Отличная подача материала, обширные и разносторонние познания экскурсовода. Город открывается совсем с другой стороны
Елена
16 сентября 2019
Были на экскурсии 14/09. Александр Петрович прекрасный рассказчик. Узнали много интересного. Рекомендуем.
Анастасия
2 сентября 2019
Были на прогулке 29 августа. Александр просто непревзойдённый рассказчик, с чувством юмора и глубокими историческими размышлениями о подаваемом материале. Он удивительно тонко подмечает и указывает на детали. Информация усваивается легко, запоминается, как будто читаешь очень интересную книгу, что невозможно оторваться. Показанные места хоть и туристические, но настолько красивые и раскрывают город совсем с другой стороны. Спасибо огромное! Превосходная экскурсия, советуем никому не упускать уникальную возможность посмотреть на Ригу с необычного ракурса.
Оксана
23 августа 2019
Экскурсия замечательная и гид отличный, есть только одно замечание - цена на сайте указана не вполне корректно - она включает в себя только услуги гида, цена за кораблик указана так, что ее сразу не замечаешь и при выходе с кораблика вас ждёт сюрприз. Цена гид+кораблик и так вполне приемлемая, имело бы смысл указывать сразу полную цену
Екатерина
20 августа 2019
Было очень интересно посмотреть на Ригу с вожу. Получили не только эстетическое удовольствие, но и большой объём информации, связанный и городом и его историей. Очень приятная прогулка.
Елена
16 августа 2019
Экскурсия хорошая, но с оплатой полная неразбериха. Экскурсия называется Рига с необычного ракурса, т. е. с воды, стоит 10 евро и при предоплате 3 евро, написано, что после экскурсии надо подготовить для доплаты 7 евро. Неожиданно, после экскурсии выясняется, что надо заплатить ещё 10 евро за кораблик. Это мне показалось некорректным и испортило впечатление от экскурсии. Оплата только наличными. Сдачи нет. Похоже, что организаторы уходят от налогов.
Сайёра
14 августа 2019
Добрый день. Огромное спасибо Александру за интересную экскурсию. Рекомендую гида, Александр любит свой город это чувств передалось и мне
Ксения
12 августа 2019
Ракурс экскурсии действительно необычен- удалось посмотреть Ригу и на суше, и с воды. Александр влюблен в Ригу, кажется, что он знает историю каждого дома здесь! Мне еще и повезло - я на экскурсии была одна и рассказ был лично для меня) После экскурсии люди подходили и спрашивали - где же я нашла личного гида? Некоторые признались, что боятся бронировать экскурсии в интернете. По поводу этой фирмы и лично Александра Петровича могу сказать - не бойтесь, экскурсия будет удивительной и незабываемой!
Нина
11 августа 2019
Очень понравилась экскурсия.
Наталья
3 августа 2019
1. Гид был уставшим после длинного дня (сам сказал). Видимо, поэтому он часто путал слова, забывал что хотел сказать, говорил монотонно по большей части, явно отбывая «номер». 2. Оплата за корабль и оставшаяся после предоплаты часть стоимости экскурсии принимается только наличными. Предупреждения не было, хорошо, что я спросила сама заранее. 3. Я должна была отдать гиду 16 евро + 20 за корабль. Сдачи 4 евро у него не было, занимал у капитана. 4. Единственное, что не забыл - это попросить отзыв оставить. Ну что ж, оставляю...
Aleksandrs
Ответ гида:Я действительно пришел на экскурсию уставшим. Две экскурсии от Трипстера и со старыми клиентами многочасовая экскурсия по городу. Совершенно точно несколько раз оговорился поправившись. Не могу спорить с клиентом о её впечатлениях по поводу проведенной экскурсии это её собственное мнение. Обидно, что клиент не сумел оценить, или неспособен, полноту и многообразие полученной информации. Во время экскурсии не было и минуты без экскурсионного сопровождения. Был полный рассказ о панораме города, садах и парках, всех памятниках истории и культуры. Клиент забыл указать, что экскурсовод отбывая номер в качестве бонуса бесплатно провёл клиенту будучи уставшим получасовую бесплатную экскурсию по городу. Для Наталии это просто ничего не стоящая обязанность всех экскурсоводов по отношению к её персоне. Наверное экскурсовод должен подготовиться к расчетам с клиентом, но это и обязанность клиента. Со своей стороны я подготовил сдачу 5 евро, но у клиента не нашлось 1 евро. Выход был найден очень быстро. По моему эта проблема выросла из внутреннего состояния Натальи. Никогда не водил экскурсий без внимательного отношения к клиенту, отбывая номер.
Михаил
29 июля 2019
Шикарно. Гид еще и подстроился под мой поздний приезд.