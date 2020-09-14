29 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Старый город 🏙️ с нового ракурса

Наше водное путешествие охватит знаковые объекты Риги. Вы рассмотрите дворец Петра и Домский собор. Проедете мимо Морского вокзала и величественного памятника Свободы. Рижский замок 🏰 и пороховая башня перенесут вас в далёкое прошлое, а Национальный театр и Вантовый мост помогут представить столицу Латвии в XX столетии. Я покажу дом, где жил Раймонд Паулс, и Бастионную горку. Конечно, вас ждут средневековые церквушки, городская ратуша, памятники выдающимся латышам. Непривычные растения вдоль канала и красивые 🤩 виды с воды дополнят знакомство с главным городом страны.

Хроники Риги и её достопримечательностей

Исследовать столицу вы будете и с помощью моих рассказов. Я объясню, как появился Вантовый мост и почему его строителей наградили премией. Расскажу, в честь кого появился дом Маргариты и почему в Риге установили памятник Пушкину. Вы услышите о судьбах известных горожан: от градоначальника Джорджа Армистеда до танцовщика Мариса Лиепы. Строительство церквей и главных зданий Риги, история 📖 памятника Свободы и Каменного моста — эти и другие факты о жизни города в прошлом откроются вам на экскурсии 🧭. Кроме того, мы уделим время необычной фауне столицы: я поделюсь названиями растений, а вы разберётесь, какие из них — гордость местных парков 🌳.

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