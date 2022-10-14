Рига: самостоятельная квест-экскурсия на Центральном рынке

Нет лучшего способа узнать новый город, его культуру и кухню, чем посетить его главный рынок

Нет лучшего способа узнать новый город, его культуру и кухню, чем посетить его главный рынок.

Рижский Центральный рынок расположен в нескольких минутах от Старой Риги и является настоящим сокровищем. Во время этого квеста вы совершите путешествие по истории рынка и посетите самые интересные места.
Рига: самостоятельная квест-экскурсия на Центральном рынке
Рига: самостоятельная квест-экскурсия на Центральном рынке
Рига: самостоятельная квест-экскурсия на Центральном рынке
Рига: самостоятельная квест-экскурсия на Центральном рынке
Рига: самостоятельная квест-экскурсия на Центральном рынке
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Нет лучшего способа узнать новый город, его культуру и кухню, чем посетить его главный рынок. Рижский Центральный рынок расположен в нескольких минутах от Старой Риги и является настоящим сокровищем.
Рынок был построен в начале XX века и до сих пор популярен среди латвийских продавцов и покупателей. Комплекс включен в список мирового наследия UNESCO.
Во время этого квеста вы совершите путешествие по истории рынка и посетите самые интересные места.

Важно знать:

  • Маршрут: 2 км.
  • Сложность: Средняя.
  • Время года: Круглый год.

Рабочее время рынка:

  • I – VI 07:30 – 18:00.
  • VII 07:30 – 17:00.
  • Торговцы и охрана иногда закрывают рынок на час раньше. Планируйте ваше время соответственно.
  • Примечания: Можно с детьми. Доступно для инвалидов.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Nēģu iela 9, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050
Завершение: Centrāltirgus iela 1, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Билет действителен в течение 12 месяцев.
  • Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте info@questory.in как минимум за 2 часа до желаемого времени начала игры, чтобы получить доступ к игре
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Риги

😎Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные🏆Активный отдых🕵️КвестыРынки🛍ШопингЦентральный рынок🗽Популярные места

Похожие туры в Риге

Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка
1.5 часа
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Лина
Лина
Нет отзывов
Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка
Увлекательная и необычная экскурсия: новый взгляд на Старый Город
Ратушная площадь в Риге у здания Ратуши
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
7.50 за 1 человека
Экскурсия по Старому городу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Tatjana
Tatjana
4.6
9 отзывов
Экскурсия по Старому городу
Рига - один из древнейших городов на берегу Балтийского моря
по договоренности
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
57 за всё до 10 чел.
Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Valērijs
Valērijs
4
1 отзыв
Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе
Прогулка по паркам и аллеям новой Риги
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
20 за всё до 8 чел.
Вдоль крепостных стен Старого города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Tatjana
Tatjana
Нет отзывов
Вдоль крепостных стен Старого города
Рига - столица Латвии и самый крупный город стран Балтии
по договоренности
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
57 за всё до 10 чел.
Вкусная Рига
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Лия
Лия
5
5 отзывов
Вкусная Рига
Город Рига славится не только свой средневековой архитектурой
Домская площадь у входа в Домский собор
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
от 50 за 1 человека
Вечерняя Рига
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Лия
Лия
5
6 отзывов
Вечерняя Рига
Вечерняя экскурсия по Риге - возможность почувствовать всю красоту города
У памятника Свободы с тыльной стороны
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
от 40 за 1 человека
Первое свидание с Ригой
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Alexandra
Alexandra
4.9
125 отзывов
Первое свидание с Ригой
Открыть все лучшие стороны Риги и полюбить ее по-настоящему
Памятник Свободы
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
5951 за всё до 10 чел.
Вкусные прогулки по Риге
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Viktorija
Viktorija
4.9
151 отзыв
Вкусные прогулки по Риге
Узнать и распробовать настоящую Ригу на нетуристической прогулке по ее самым аппетитным заведениям
Aspazijas blv. 5
Сегодня
16 окт
17 окт
18 окт
79 за всё до 2 чел.
Рига проездом: экспресс-экскурсия
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Рига проездом: экспресс-экскурсия
Если вы прибыли в Ригу и у вас несколько часов до следующего рейса
Аэропорт или по выбору путешественника
60 за всё до 5 чел.
Рига для своих на авто и пешком
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Armands
Armands
4.9
60 отзывов
Рига для своих на авто и пешком
Увидеть старинные улочки, подняться на секретную панорамную площадку и посетить «русскую деревню»
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
от 120 за всё до 3 чел.
Рига проездом
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Игорь
Игорь
4.9
28 отзывов
Рига проездом
Открыть главные красоты столицы на комфортной авто-экскурсии с трансфером из аэропорта и обратно
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
78 за всё до 4 чел.
Шпионская Рига
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Шпионская Рига
Вы уже обошли весь Старый город и изучили все улочки Риги
Памятник Свободы, Рига
13 окт
Сегодня
Завтра
16 окт
110 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Риге
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ