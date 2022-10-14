Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Нет лучшего способа узнать новый город, его культуру и кухню, чем посетить его главный рынок. Рижский Центральный рынок расположен в нескольких минутах от Старой Риги и является настоящим сокровищем.
Рынок был построен в начале XX века и до сих пор популярен среди латвийских продавцов и покупателей. Комплекс включен в список мирового наследия UNESCO.
Во время этого квеста вы совершите путешествие по истории рынка и посетите самые интересные места.
Важно знать:
Маршрут: 2 км.
Сложность: Средняя.
Время года: Круглый год.
Рабочее время рынка:
I – VI 07:30 – 18:00.
VII 07:30 – 17:00.
Торговцы и охрана иногда закрывают рынок на час раньше. Планируйте ваше время соответственно.
Примечания: Можно с детьми. Доступно для инвалидов.
по договоренности
Ответы на вопросы
Что входит
Квест
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Nēģu iela 9, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050
Завершение: Centrāltirgus iela 1, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Билет действителен в течение 12 месяцев.
Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте info@questory.in как минимум за 2 часа до желаемого времени начала игры, чтобы получить доступ к игре
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.