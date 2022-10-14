по договоренности

Что вас ждет

Нет лучшего способа узнать новый город, его культуру и кухню, чем посетить его главный рынок. Рижский Центральный рынок расположен в нескольких минутах от Старой Риги и является настоящим сокровищем.

Рынок был построен в начале XX века и до сих пор популярен среди латвийских продавцов и покупателей. Комплекс включен в список мирового наследия UNESCO.

Во время этого квеста вы совершите путешествие по истории рынка и посетите самые интересные места.

Важно знать:

Маршрут: 2 км.

Сложность: Средняя.

Время года: Круглый год.

Рабочее время рынка: