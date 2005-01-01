Лия проводит ещё 1 экскурсию

🎄 Старая Рига во всей красе Приглашаю вас пройти по самым главным местам города, которые перед Рождеством становятся волшебными! Наш маршрут охватит Ратушную площадь, церковь ⛪ Св. Екаба, Домский собор, площадь Ливов. Я легко и понятно расскажу о хрониках Риги и ее символов. По пути заглянем в историческое кафе с интригующим названием, не пропустим лучшие ярмарки и встретим инсталляции на тему рождественского дерева, пройдя ежегодный «елочный путь».
🌟 Всё о Рождестве в Латвии В воздухе витают ароматы глинтвейна и выпечки, улочки сияют огнями, покупатели спешат выбрать подарки в лавках — на фоне нарядной Риги мы поговорим о рождественских традициях латышей. Вы узнаете, какие блюда они готовят к праздничному столу, почему зажигают четыре свечи и что дарят друг другу. В соборах я расскажу об отличиях католического и лютеранского Рождества. А еще вы попробуете новогоднее угощение и узнаете свою судьбу на следующий год.
Организационные детали
Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия ⛳.
Обязательных дополнительных расходов не предусмотрено
Начало и место завершения
🚩 около Домского собора
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Лия и я живу в Риге. Люблю свой город, горжусь его красотой и увлекаюсь историей. Мне нравится знакомить людей со столицей, отвечать на вопросы путешественников и создавать гостеприимную атмосферу. Добро пожаловать!