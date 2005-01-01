Лия проводит ещё 1 экскурсию

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Рига в свете Рождества

Вдохновляющая, интересная и теплая прогулка по Старому городу

Лия
Лия – Гид из Риги
Рождественский наряд очень к лицу средневековой знатной даме Риге! В городе, где 500 лет назад придумали наряжать елку, вы окажетесь в зимней сказке: погуляете по украшенным улочкам, согреетесь напитками на базарах, полакомитесь сладостями.

Следуя по традиционному елочному пути, вы обойдете Старую Ригу и услышите рассказы о городе и о Рождестве в Латвии.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €28 за человека

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Рига в свете Рождества
Рига в свете Рождества

Что вас ожидает

🎄 Старая Рига во всей красе
Приглашаю вас пройти по самым главным местам города, которые перед Рождеством становятся волшебными! Наш маршрут охватит Ратушную площадь, церковь ⛪ Св. Екаба, Домский собор, площадь Ливов. Я легко и понятно расскажу о хрониках Риги и ее символов. По пути заглянем в историческое кафе с интригующим названием, не пропустим лучшие ярмарки и встретим инсталляции на тему рождественского дерева, пройдя ежегодный «елочный путь».

🌟 Всё о Рождестве в Латвии
В воздухе витают ароматы глинтвейна и выпечки, улочки сияют огнями, покупатели спешат выбрать подарки в лавках — на фоне нарядной Риги мы поговорим о рождественских традициях латышей. Вы узнаете, какие блюда они готовят к праздничному столу, почему зажигают четыре свечи и что дарят друг другу. В соборах я расскажу об отличиях католического и лютеранского Рождества. А еще вы попробуете новогоднее угощение и узнаете свою судьбу на следующий год.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия ⛳.
  • Обязательных дополнительных расходов не предусмотрено
Начало и место завершения
🚩 около Домского собора
Рига в свете Рождества
Рига в свете Рождества
Рига в свете Рождества
Рига в свете Рождества
Рига в свете Рождества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Лия
Лия
Меня зовут Лия и я живу в Риге. Люблю свой город, горжусь его красотой и увлекаюсь историей. Мне нравится знакомить людей со столицей, отвечать на вопросы путешественников и создавать гостеприимную атмосферу. Добро пожаловать!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Лия проводит ещё 1 экскурсию

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