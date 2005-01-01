Лия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

🎄 Старая Рига во всей красе

Приглашаю вас пройти по самым главным местам города, которые перед Рождеством становятся волшебными! Наш маршрут охватит Ратушную площадь, церковь ⛪ Св. Екаба, Домский собор, площадь Ливов. Я легко и понятно расскажу о хрониках Риги и ее символов. По пути заглянем в историческое кафе с интригующим названием, не пропустим лучшие ярмарки и встретим инсталляции на тему рождественского дерева, пройдя ежегодный «елочный путь».

🌟 Всё о Рождестве в Латвии

В воздухе витают ароматы глинтвейна и выпечки, улочки сияют огнями, покупатели спешат выбрать подарки в лавках — на фоне нарядной Риги мы поговорим о рождественских традициях латышей. Вы узнаете, какие блюда они готовят к праздничному столу, почему зажигают четыре свечи и что дарят друг другу. В соборах я расскажу об отличиях католического и лютеранского Рождества. А еще вы попробуете новогоднее угощение и узнаете свою судьбу на следующий год.

Организационные детали