1 отзыв оставили туристы

Обзаведясь Бульварным кольцом полтора столетия назад, Рига обрела полноценный столичный лоск, неповторимый образ и не последнее место в ряду знаменитостей.

Бульварное кольцо Риги было и остается далеко не только показателем престижа и «столичности» города, но и является для его жителей сердцем и душой Риги. Нигде в мире нет ничего похожего на Рижские бульвары: их уникальность, их неповторимый стиль, их уютное и живописное оформление — подлинное лицо Риги. Поэтому до сих пор прогулка 👣 по Рижскому Бульварному кольцу является оздоровительной процедурой, целительной не только для тела, но и для души, которая переполняется эстетическим наслаждением и радостью жизни.