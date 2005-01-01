1 отзыв оставили туристы

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Рижское бульварное кольцо

5
1 отзыв
Tatjana B.
Tatjana B. – Гид из Риги
Вас ждет прогулка 👣 по местам, которые являются сердцем и душой Риги.

Местные жители очень любят ходить по бульварному кольцу и любоваться старинными постройками.

Здесь же вы сможете прочувствовать атмосферу города и узнать много нового о его истории 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €57 за экскурсию

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Рижское бульварное кольцо
Рижское бульварное кольцо
Обзаведясь Бульварным кольцом полтора столетия назад, Рига обрела полноценный столичный лоск, неповторимый образ и не последнее место в ряду знаменитостей.
Бульварное кольцо Риги было и остается далеко не только показателем престижа и «столичности» города, но и является для его жителей сердцем и душой Риги. Нигде в мире нет ничего похожего на Рижские бульвары: их уникальность, их неповторимый стиль, их уютное и живописное оформление — подлинное лицо Риги. Поэтому до сих пор прогулка 👣 по Рижскому Бульварному кольцу является оздоровительной процедурой, целительной не только для тела, но и для души, которая переполняется эстетическим наслаждением и радостью жизни.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Рижское бульварное кольцо
Рижское бульварное кольцо
Рижское бульварное кольцо
Рижское бульварное кольцо

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tatjana B.
Tatjana B.
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