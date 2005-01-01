Этот тур прекрасно совмещает экскурсию ⛳ по Старой Риге с открытием славной истории 📖 Риги индустриальной. Вначале в течении примерно 1 часа увидим все основные достопримечательности 🏛️ Старого города.

Затем на автобусе 🚌 отправимся в Музей 🖼 антикварных автомобилей. По дороге расскажу о промышленности Риги в 1870-1990 годах. Туристы самостоятельно (без гида) осматривают выставку антикварных автомобилей, гоночных машин, мотоциклов, телефонов, радиоаппаратов. Гид покажет, как вернуться в центр города.

Старая Рига + Музей антикварных автомобилей

Этот тур прекрасно совмещает экскурсию по Старой Риге с открытием славной истории Риги технической, Риги индустриальной. Вначале в течении примерно 1 часа увидим все основные достопримечательности Старого города: Шведские ворота, дом палача, Три брата (типичная Средневековая застройка), Рижский замок 🏰, Домский собор, Кошкин дом, Гильдия торговцев и ремесленников, Дом Черноголовых, памятник Бременским музыкантам.

Затем на автобусе отправимся в Музей антикварных автомобилей (официальное название- Рижский Мотормузей). Этот замечательный, современный музей находится очень далеко от центра города и без гида его непросто найти. По дороге будем проезжать мимо корпусов завода ВЭФ и Рижского вагоностроительного завода, это прекрасная возможность рассказать о промышленности Риги в царской России и в СССР. Именно в Риге в 1907 году выпустили первый русский автомобиль Руссо-Балт, у нас был изготовлен первый русский авиационный мотор и танк. Интересны и сами корпуса завода ВЭФ, творение создателя индустриального югендстиля Петера Беренса (1868-1940).

Главная изюминка экскурсии- Рижский музей моторов. Здесь мы увидим более 100 автомобилей, мотоциклов, мопедов выпущенных с конца XIX века до 1980 годов, в самых разных странах мира. Экспозиция рассказывает об истоках и развитии мирового автомобилестроения до 1940 года, об истории советских автомобилей и захватывающем мире моторного спорта, о произведенных в Латвии транспортных средствах. Имеются интерактивные экспонаты и игры для детей, показывают отрывки из документальных фильмов. Этот музей обязательно следует посетить ребенку, увлеченному техникой или желающему открыть свой технический бизнес. Тут можно увидеть автомобили И. Сталина, Л. Брежнева и даже Фантомаса! К тому же имеются коллекции гоночных автомобилей, старинных велосипедов, телефонных аппаратов, радиоаппаратов. Среди экспонатов я нашел радиоаппараты, выпущенные в 1930-ых годах в Риге фирмой моего родственника Абрама Лейбовича. Есть здесь даже модели самолётов и воссозданная мастерская автомеханика 100 летней давности. Туристы самостоятельно, без гида, осматривают экспозицию музея (все пояснения на выставке сделаны и на русском языке) и сами возвращаются в центр Риги, экскурсовод объяснит и покажет, как это сделать.