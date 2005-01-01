  1. Экскурсии

Старая Рига + музей антикварных автомобилей

Александр Ф.
Александр Ф. – Гид из Риги
Старая Рига + музей антикварных автомобилей
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🖼Музеи
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €110 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Старая Рига + музей антикварных автомобилей
Старая Рига + музей антикварных автомобилей

Что вы увидите

  • Шведские ворота
  • Пороховая башня
  • Домский собор
  • Три брата
  • Дом чёрной кошки
  • здания Гильдий
  • памятник Бременским музыкантам
  • собор св. Петра
  • Рижский мотормузей
  • машина Л. И. Брежнева
  • машина И. В. Сталина
  • машина Фантомаса
  • единственный в мире экземпляр машины КРАСТИН (1904 год, США) и более 100 уникальных экскпонатов.
Этот тур прекрасно совмещает экскурсию ⛳ по Старой Риге с открытием славной истории 📖 Риги индустриальной. Вначале в течении примерно 1 часа увидим все основные достопримечательности 🏛️ Старого города.
Затем на автобусе 🚌 отправимся в Музей 🖼 антикварных автомобилей. По дороге расскажу о промышленности Риги в 1870-1990 годах. Туристы самостоятельно (без гида) осматривают выставку антикварных автомобилей, гоночных машин, мотоциклов, телефонов, радиоаппаратов. Гид покажет, как вернуться в центр города.
Старая Рига + Музей антикварных автомобилей
Этот тур прекрасно совмещает экскурсию по Старой Риге с открытием славной истории Риги технической, Риги индустриальной. Вначале в течении примерно 1 часа увидим все основные достопримечательности Старого города: Шведские ворота, дом палача, Три брата (типичная Средневековая застройка), Рижский замок 🏰, Домский собор, Кошкин дом, Гильдия торговцев и ремесленников, Дом Черноголовых, памятник Бременским музыкантам.
Затем на автобусе отправимся в Музей антикварных автомобилей (официальное название- Рижский Мотормузей). Этот замечательный, современный музей находится очень далеко от центра города и без гида его непросто найти. По дороге будем проезжать мимо корпусов завода ВЭФ и Рижского вагоностроительного завода, это прекрасная возможность рассказать о промышленности Риги в царской России и в СССР. Именно в Риге в 1907 году выпустили первый русский автомобиль Руссо-Балт, у нас был изготовлен первый русский авиационный мотор и танк. Интересны и сами корпуса завода ВЭФ, творение создателя индустриального югендстиля Петера Беренса (1868-1940).
Главная изюминка экскурсии- Рижский музей моторов. Здесь мы увидим более 100 автомобилей, мотоциклов, мопедов выпущенных с конца XIX века до 1980 годов, в самых разных странах мира. Экспозиция рассказывает об истоках и развитии мирового автомобилестроения до 1940 года, об истории советских автомобилей и захватывающем мире моторного спорта, о произведенных в Латвии транспортных средствах. Имеются интерактивные экспонаты и игры для детей, показывают отрывки из документальных фильмов. Этот музей обязательно следует посетить ребенку, увлеченному техникой или желающему открыть свой технический бизнес. Тут можно увидеть автомобили И. Сталина, Л. Брежнева и даже Фантомаса! К тому же имеются коллекции гоночных автомобилей, старинных велосипедов, телефонных аппаратов, радиоаппаратов. Среди экспонатов я нашел радиоаппараты, выпущенные в 1930-ых годах в Риге фирмой моего родственника Абрама Лейбовича. Есть здесь даже модели самолётов и воссозданная мастерская автомеханика 100 летней давности. Туристы самостоятельно, без гида, осматривают экспозицию музея (все пояснения на выставке сделаны и на русском языке) и сами возвращаются в центр Риги, экскурсовод объяснит и покажет, как это сделать.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты на автобус (ок. 2, 50 евро на человека)
  • билеты в Музей (10 евро взрослому, 5 евро для ребёнка)
Начало
🚩 памятник Свободы(Brīvības piemineklis), Raiņa 11.
Место завершения
🏁 Рижский мотормузей (ул.С.Эйзенштейна 6)
Старая Рига + музей антикварных автомобилей
Старая Рига + музей антикварных автомобилей
Старая Рига + музей антикварных автомобилей
Старая Рига + музей антикварных автомобилей
Старая Рига + музей антикварных автомобилей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Ф.
Александр Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Александр Ф. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия по Риге
40
2 часа
Обзорная экскурсия по Риге
30 отзывов
Еврейская Рига
100
4 часа
Еврейская Рига
1 отзыв
Старая Рига и квартал Ар-Нуво
100
3 часа
Старая Рига и квартал Ар-Нуво
1 отзыв
Из Риги в Лиелварде и обратно - палеонтологический тур
100
7 часов
Из Риги в Лиелварде и обратно - палеонтологический тур
Шпионская Рига
110
2 часа
Шпионская Рига
Обзорная по Старой Риге +Латвийский этнографический музей под открытым небом
155
2 часа
Обзорная по Старой Риге +Латвийский этнографический музей под открытым небом

Еще несколько необычных экскурсий в Риге

Ежедневная прогулка по Риге
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Риге
304 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Истории Старой Риги
65
2.5 часа
Истории Старой Риги
165 отзывов
О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан
История, архитектура и легенды Старой Риги
скидка19%
62
50
2 часа
История, архитектура и легенды Старой Риги
144 отзыва
Очароваться узкими улочками и деталями фасадов
Вкусные прогулки по Риге
От 53
2.5 часа
Вкусные прогулки по Риге
143 отзыва
Узнать и распробовать настоящую Ригу на нетуристической прогулке по ее самым аппетитным заведениям
Первое свидание с Ригой
скидка24%
59
45
2 часа
Первое свидание с Ригой
114 отзывов
Открыть все лучшие стороны Риги и полюбить ее по-настоящему
Легенды средневековой Риги
65
2.5 часа
Легенды средневековой Риги
113 отзывов
Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города