Индивидуальные экскурсии в Риге

Что вас ожидает

История и легенды Риги

Старый город — колыбель Риги, ведь все зародилось именно здесь. Каждый кирпичик на его улицах готов рассказать свою историю. Вы увидите все «визитные карточки» сердца города: Домский собор и церковь Святого Петра, старинный жилой комплекс «Три брата» и дом Черноголовых, памятник Бременским музыкантам и дом с Черными котами. Я расскажу всю правду о трех символах Риги и поясню, почему башни соборов венчают петушки и почему на площади Ливов брусчатка в виде волн.

Рижские секреты

Вы узнаете самые занимательные факты о местных традициях, гастрономии и жителях. Так, я раскрою, где в былые времена рижане хранили вино и где по сей день загадывают сокровенные желания, чем отличается традиционное рижское пирожное от французского эклера и в чем секрет популярности местного бальзама.