Индивидуальные экскурсии в Риге

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Старый город — сердце Риги

Главные достопримечательности, местные традиции и богатая история страны на душевной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у памятника Свободы
  • Заказать экскурсию

65 за экскурсию

Anastasija
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Anastasija – Гид в Риге
Прогулка 👣 по Старому городу — прекрасное начало для знакомства с Ригой! Вы ощутите неспешный ритм латышской столицы и раскроете секреты древних зданий и амбаров, церквей и мощеных улочек.

А еще узнаете, где хранится ключ от города и по каким местам прогуливались герои культовых советских сериалов.
Старый город — сердце Риги
Старый город — сердце Риги

Что вас ожидает

История и легенды Риги
Старый город — колыбель Риги, ведь все зародилось именно здесь. Каждый кирпичик на его улицах готов рассказать свою историю. Вы увидите все «визитные карточки» сердца города: Домский собор и церковь Святого Петра, старинный жилой комплекс «Три брата» и дом Черноголовых, памятник Бременским музыкантам и дом с Черными котами. Я расскажу всю правду о трех символах Риги и поясню, почему башни соборов венчают петушки и почему на площади Ливов брусчатка в виде волн.

Рижские секреты
Вы узнаете самые занимательные факты о местных традициях, гастрономии и жителях. Так, я раскрою, где в былые времена рижане хранили вино и где по сей день загадывают сокровенные желания, чем отличается традиционное рижское пирожное от французского эклера и в чем секрет популярности местного бальзама.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Старый город — сердце Риги
Старый город — сердце Риги
Старый город — сердце Риги
Старый город — сердце Риги
Старый город — сердце Риги
Старый город — сердце Риги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у памятника Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasija
Anastasija
Меня зовут Анастасия, я жизнерадостный и веселый человек, а также профессиональный гид! Любовь к родному городу привела меня к интереснейшему увлечению, изучению его тайн и секретов! Являюсь неистовым путешественником, поэтому хорошо знаю главные потребности гостя в новом месте и стараюсь максимально их удовлетворить! В легкой и дружеской атмосфере вы погрузитесь в историю города, узнаете любопытные факты и будоражащие легенды. И, конечно, получите полезные советы в вашу копилку: где поесть и сделать покупки, найти местный колорит и особую атмосферу, отведать самую вкусную выпечку, куда пойти вечером и т.д.
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Индивидуальные экскурсии в Риге

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Эта прогулка для тех, кто хочет исследовать закоулки старой Риги и на пару часов заблудиться в лабиринте улочек, наполненных загадочными сюжетами и легендами! Мы прогуляемся по важнейшим местам средневекового города от Ратушной площади до Шведских ворот, спустимся в подземелья и лабораторию алхимика, поговорим о братстве Черноголовых и отыщем золотых петушков на рижских соборах. Вы убедитесь, что многовековая история Риги не менее загадочна и удивительна, чем её колоритные предания.
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Познакомиться с историей и городскими легендами средневековых зданий в сказочной подсветке
Прогулка по Риге прекрасна в любое время суток, но особое очарование она приобретает по вечерам, погружая в настоящее Средневековье. В свете зажигающихся огней и под музыку городских колоколов вы услышите рижские легенды о Петре I, братстве Черноголовых, Бедном Грешнике и даже о кошках. Пройдете по местам, где ходил сам Штирлиц и Шерлок; увидите старейшие площади и узнаете, из каких событий ткалось историческое полотно города. А в завершение я порекомендую атмосферные заведения, где вы сможете прекрасно провести остаток вечера за местными напитками.

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65 за экскурсию
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