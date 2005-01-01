Оскар С. проводит ещё 5 экскурсий

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Цесис – неприступная крепость в Балтии

Оскар С.
Оскар С. – Гид из Риги
Вы отправитесь в небольшой город 🏙️ на реке Гауя – Цесис.

Здесь расположен Цесисский замок 🏰 – неприступная крепость и одно из первых укреплений на территории Латвии, которые воздвигли немецкие крестоносцы.
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Цесис – неприступная крепость в Балтии
Цесис – неприступная крепость в Балтии
Цесиский средневековый замок 🏰 был один из первых укреплений, построенных на территории Латвии немецкими крестеносцами. В ту пору это было чуть ни самая неприступная крепость Балтии, уступала первенство лишь Виландскому замку в Эстонии. В этом замке Ливонский орден принимал послов, решал вопросы войны или мира, а также улаживал внутренние проблемы. Ежегодно здесь собирался на совет капитул. Господский дом Цесиского замкового поместья или Новый замок, которий также является памятником государственного значения, был построен в середине 18. века, изпользуя каменные стеныфорбургов и оборонительную башню средневекового замка. Церковь ⛪ Св. Иоана является наиболее крупной средневековой базиликой за приделами Риги. Она была построена в 13 веке как главный собор Ливонского ордена. В Парк-музей Арайши входят реконструкции зданий каменного и бронзового века, озерный замок, заселенный древними Латгалами 9 -11 веков и развалины замка Ливонской эпохи. Ветреная мельница построена в 19. веке и работала до первой миравой войне.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • 1)Транспорт передвижения, затраты на горючее. Если в группе 1 — 4 ч., гид и водитель в одном лице. Если боллее, арендуется м-автобус с водителем.
  • 2) Входные билеты.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности заранее
Цесис – неприступная крепость в Балтии
Цесис – неприступная крепость в Балтии
Цесис – неприступная крепость в Балтии
Цесис – неприступная крепость в Балтии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оскар С.
Оскар С.
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