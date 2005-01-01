Оскар С. проводит ещё 5 экскурсий

Цесиский средневековый замок 🏰 был один из первых укреплений, построенных на территории Латвии немецкими крестеносцами. В ту пору это было чуть ни самая неприступная крепость Балтии, уступала первенство лишь Виландскому замку в Эстонии. В этом замке Ливонский орден принимал послов, решал вопросы войны или мира, а также улаживал внутренние проблемы. Ежегодно здесь собирался на совет капитул. Господский дом Цесиского замкового поместья или Новый замок, которий также является памятником государственного значения, был построен в середине 18. века, изпользуя каменные стеныфорбургов и оборонительную башню средневекового замка. Церковь ⛪ Св. Иоана является наиболее крупной средневековой базиликой за приделами Риги. Она была построена в 13 веке как главный собор Ливонского ордена. В Парк-музей Арайши входят реконструкции зданий каменного и бронзового века, озерный замок, заселенный древними Латгалами 9 -11 веков и развалины замка Ливонской эпохи. Ветреная мельница построена в 19. веке и работала до первой миравой войне.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
1)Транспорт передвижения, затраты на горючее. Если в группе 1 — 4 ч., гид и водитель в одном лице. Если боллее, арендуется м-автобус с водителем.
2) Входные билеты.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности заранее
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.