Оскар С. проводит ещё 5 экскурсий

Цесиский средневековый замок 🏰 был один из первых укреплений, построенных на территории Латвии немецкими крестеносцами. В ту пору это было чуть ни самая неприступная крепость Балтии, уступала первенство лишь Виландскому замку в Эстонии. В этом замке Ливонский орден принимал послов, решал вопросы войны или мира, а также улаживал внутренние проблемы. Ежегодно здесь собирался на совет капитул. Господский дом Цесиского замкового поместья или Новый замок, которий также является памятником государственного значения, был построен в середине 18. века, изпользуя каменные стеныфорбургов и оборонительную башню средневекового замка. Церковь ⛪ Св. Иоана является наиболее крупной средневековой базиликой за приделами Риги. Она была построена в 13 веке как главный собор Ливонского ордена. В Парк-музей Арайши входят реконструкции зданий каменного и бронзового века, озерный замок, заселенный древними Латгалами 9 -11 веков и развалины замка Ливонской эпохи. Ветреная мельница построена в 19. веке и работала до первой миравой войне.