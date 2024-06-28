3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Город-курорт Юрмала
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€66 за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальное путешествие по поселкам Юрмалы: история и природа
Посетите престижный Лиелупе, исторический Майори и живописный Кемери. Узнайте о жизни латвийской элиты и насладитесь природой Большого Кемерского болота
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кемери - курорт с историей
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€75 за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по болотам Кемери: удивительная красота природы Латвии
Индивидуальная экскурсия по Кемерскому болоту подарит вам незабываемые впечатления. Прогулка по деревянным мосткам, смотровая вышка и лабиринт озер ждут вас
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€72 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальная прогулка по Юрмале: от рыбацких посёлков до престижного курорта
Посетите Юрмалу и узнайте, как рыбацкие посёлки превратились в престижный район. Отдохните от города, наслаждаясь кофе на пляже или променаде
Начало: По договорённости или у отеля
Расписание: по договоренности
Завтра в 16:00
7 авг в 09:00
€75 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
Прогулка по Юрмале: дома известных людей и курортные истории
Красавица Юрмала - единственный в Латвии город-курорт. Узнайте о его богатой истории и культурной жизни на индивидуальной экскурсии
Начало: У Юрмальского глобуса
7 авг в 12:30
8 авг в 11:00
€60 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийская жемчужина. Экскурсия в Юрмалу из Риги
Индивидуальная экскурсия по Юрмале: всего одна поездка, и вы насладитесь красотами этого удивительного места
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения28 июня 2024Хочу выразить благодарность гиду Александре Волковой за великолепно проведённую экскурсию. Настолько увлечённо, интересно и грамотно была подана информация об истории
- JJulia22 апреля 2023Увлекательная прогулка с интересным гидом. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Юрмале в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Юрмале в августе 2024
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