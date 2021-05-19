Всё о Бута-Бутэ

Полезная информация о Бута-Бутэ

Что нужно знать о Бута-Бутэ: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бута-Бутэ
05:0520
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇸 Лесото
Название городаБута-Бутэ
По-английскиButha-Buthe
Столица регионаБута-Бутэ является столицей региона
Население города16 330 чел.
Часовой поясAfrica/Maseru
Средняя высота1 716 м. от уровня моря

Где находится Бута-Бутэ на карте