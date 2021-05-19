Полезная информация о Бута-Бутэ
Что нужно знать о Бута-Бутэ: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бута-Бутэ
05:0520
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇸 Лесото
|Название города
|Бута-Бутэ
|По-английски
|Butha-Buthe
|Столица региона
|Бута-Бутэ является столицей региона
|Население города
|16 330 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Maseru
|Средняя высота
|1 716 м. от уровня моря