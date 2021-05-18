Полезная информация о Бьюкенене
Что нужно знать о Бьюкенене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бьюкенене
19:4304
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇷 Либерия
|Название города
|Бьюкенен
|По-английски
|Buchanan
|Столица региона
|Бьюкенен является столицей региона
|Население города
|25 731 чел.
|Аэропорт
|Бучанан UCN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Monrovia
|Средняя высота
|78 м. от уровня моря