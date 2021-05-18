Всё о Бьюкенене

Полезная информация о Бьюкенене

Что нужно знать о Бьюкенене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бьюкенене
19:4304
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇷 Либерия
Название городаБьюкенен
По-английскиBuchanan
Столица регионаБьюкенен является столицей региона
Население города25 731 чел.
АэропортБучанан UCN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Monrovia
Средняя высота78 м. от уровня моря

Где находится Бьюкенен на карте