Летим в Монровию

Как добраться до Монровии на самолёте

В Монровии 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Roberts International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Монровии

  1. Робертс ROB
    Roberts International Airport
  2. Sprigg Payne MLWне гражданский
    Sprigg Payne

Самые дешёвые билеты в Монровию из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
02.11.2020из 🇬🇭Аккры14 677
08.11.2020из 🇳🇬Лагоса19 944 (⇵2)
17.10.2020из Абиджана21 1024ч 30м
05.12.2020из 🇱🇧Бейрута40 29435ч 45м (⇵2)
14.10.2020из 🇰🇪Найроби40 35046ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка44 73924ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇪Брюсселя56 11349ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Москвы58 67134ч (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇦Киева59 62929ч 40м (⇵2)
11.01.2021из 🇺🇸Балтимора60 93125ч 50м (⇵2)
11.01.2021из 🇺🇸Вашингтона60 93131ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇸🇦Джидды90 32453ч (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Миннеаполиса342 51740ч 51м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Монровии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аккра и Нью-Йорк

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону