Летим в Каунас

Как добраться до Каунаса на самолёте

В Каунасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kaunas Airport» вам не избежать

Список аэропортов Каунаса

  1. Каунас KUN
    Kaunas Airport

Самые дешёвые билеты в Каунас из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
31.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга1 2582ч 35м
29.10.2020из 🇬🇧Лондона1 4362ч 40м
17.11.2020из 🇳🇱Эйндховена1 8612ч 5м
15.10.2020из 🇪🇸Аликанте2 05415ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇪🇸Валенсии2 18023ч 10м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇰Копенгагена2 18128ч 35м (⇵1)
22.10.2020из 🇱🇹Вильнюса2 49119ч 40м (⇵1)
15.10.2020из 🇺🇦Киева2 49625ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇳🇴Бергена2 639
25.10.2020из 🇪🇸Барселоны2 67324ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇦Харькова2 67325ч 50м (⇵2)
24.11.2020из 🇳🇴Ставангера2 8211ч 55м
18.12.2020из 🇬🇧Бристоля2 9252ч 50м
15.10.2020из 🇳🇴Осло3 08855ч 10м (⇵2)
21.10.2020из 🇵🇹Фару3 17922ч (⇵1)
29.10.2020из 🇪🇸Малаги3 32921ч 55м (⇵1)
31.10.2020из 🇮🇪Дублина3 36021ч 5м (⇵1)
26.12.2020из 🇵🇹Лиссабона3 63214ч (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Болоньи3 63834ч 45м (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива3 72424ч 40м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Москвы3 7848ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇫🇷Парижа3 99231ч 15м (⇵2)
04.11.2020из 🇺🇦Одессы4 06826ч 50м (⇵2)
24.10.2020из 🇪🇸Бильбао4 08728ч 25м (⇵2)
28.10.2020из 🇳🇱Амстердама4 19038ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇹🇷Стамбула4 47833ч 55м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Казани4 75524ч 35м (⇵2)
18.10.2020из 🇫🇷Ниццы4 99622ч 55м (⇵2)
02.12.2020из 🇨🇭Цюриха5 35911ч 35м (⇵1)
28.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа6 19411ч 25м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга6 58116ч 20м (⇵1)
01.03.2021из 🇬🇷Афин6 92230ч (⇵2)
06.11.2020из 🇧🇾Минска7 06027ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇪Нюрнберга7 27548ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Краснодара8 05832ч (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону8 73326ч 25м (⇵2)
01.03.2021из 🇬🇷Родоса9 10743ч (⇵2)
15.10.2020из 🇰🇿Алматы17 42642ч 55м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Калининграда17 89849ч 45м (⇵2)
20.12.2020из 🇰🇬Бишкека19 13843ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)31 32057ч (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇿Ташкента42 37131ч 55м (⇵2)
17.12.2020из 🇺🇸Бирмингема49 42731ч 31м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Каунаса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аликанте, Эйндховен, Лондон, Париж и Пафос

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Каунаса