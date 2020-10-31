Как добраться до Каунаса на самолёте
В Каунасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kaunas Airport» вам не избежать
Список аэропортов Каунаса
- Каунас KUNKaunas Airport
Самые дешёвые билеты в Каунас из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|31.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|1 258
|2ч 35м
|29.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 436
|2ч 40м
|17.11.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|1 861
|2ч 5м
|15.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 054
|15ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|2 180
|23ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|2 181
|28ч 35м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|2 491
|19ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 496
|25ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇳🇴Бергена
|2 639
|2ч
|25.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|2 673
|24ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 673
|25ч 50м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇳🇴Ставангера
|2 821
|1ч 55м
|18.12.2020
|из 🇬🇧Бристоля
|2 925
|2ч 50м
|15.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|3 088
|55ч 10м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|3 179
|22ч (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|3 329
|21ч 55м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|3 360
|21ч 5м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|3 632
|14ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|3 638
|34ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|3 724
|24ч 40м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 784
|8ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 992
|31ч 15м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|4 068
|26ч 50м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|4 087
|28ч 25м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|4 190
|38ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|4 478
|33ч 55м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|4 755
|24ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|4 996
|22ч 55м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|5 359
|11ч 35м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|6 194
|11ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|6 581
|16ч 20м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇬🇷Афин
|6 922
|30ч (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|7 060
|27ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|7 275
|48ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|8 058
|32ч (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|8 733
|26ч 25м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇬🇷Родоса
|9 107
|43ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|17 426
|42ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|17 898
|49ч 45м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|19 138
|43ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|31 320
|57ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|42 371
|31ч 55м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇺🇸Бирмингема
|49 427
|31ч 31м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Каунаса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Каунаса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аликанте, Эйндховен, Лондон, Париж и Пафос
- 23.11.202030.11.2020
- 11.12.202014.12.2020
- 24.10.202007.11.2020
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