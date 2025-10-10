Индивидуальная
до 10 чел.
Каунас: путешествие сквозь века
Откройте для себя Каунас через его архитектурные шедевры и увлекательные истории. Прогулка по историческому центру станет настоящим путешествием во времени
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Каунас: нескучное знакомство
Каунас удивит вас средневековой крепостью, живописными реками и тайными двориками. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: У Каунасского замка
16 окт в 10:00
18 окт в 10:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Каунас - прогулка по Новому городу
Познакомьтесь с историей Каунаса и Литвы, изучите архитектуру и получите практические советы по жизни в городе. Это незабываемое путешествие
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
