Е Елена Знакомьтесь, Каунас Добрый день! Великолепный гид! Экскурсия прошла на одном дыхании, дети в восторге! Очень её рекомендуем)

S Sergey Знакомьтесь, Каунас Экскурсия - в полном смысле этого слова. Интересная информация идеально сочетается с прогулкой по старому Каунасу. Людмиле большое спасибо!

П Петр Знакомьтесь, Каунас Хорошая экскурсия, город очень красивый, но немного академический рассказ гида, для детей было немного скучновато.

В Вадим Каунас - прогулка по Новому городу Великолепный гид! Прекрасная экскурсия!!!

Е Елена Каунас - прогулка по Новому городу Сегодня Людмила провела для нас удивительно интересную познавательную экскурсию. Она настоящий знаток Каунаса, его истории, архитектуры, традиций. Очень мобильная, чувствует желание клиентов. Приятная в общении. Рекомендуем обращаться к ней! Огромное спасибо за чудесное время, которое мы провели в Каунасе.