Как добраться до Клайпеды на самолёте
В Клайпеде 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Palanga International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Клайпеды
- Паланга PLQPalanga International Airport
- Клайпеда KLJне гражданскийKlaipeda
Самые дешёвые билеты в Клайпеду из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|1 728
|19ч 25м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|3 028
|43ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|3 734
|27ч 25м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|4 267
|28ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Бремена
|4 533
|38ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|4 698
|9ч 5м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇬🇧Абердина
|5 204
|53ч 40м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|5 204
|41ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|5 239
|47ч 10м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|5 310
|22ч 35м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|5 329
|22ч 35м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|5 540
|17ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|7 353
|29ч 35м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|7 770
|9ч 45м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|10 413
|31ч 20м (⇵2)
|09.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|10 608
|18ч 10м (⇵2)
|11.02.2021
|из 🇷🇺Кемерово
|11 707
|21ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇦Ивано-Франковска
|14 254
|30ч 25м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|14 411
|6ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|24 121
|32ч 45м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|32 291
|35ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|34 170
|39ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Клайпеды
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Клайпеды, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Абердин, Лондон, Москва, Сингапур и Шарм-Эль-Шейх
- 13.10.202022.10.2020
- 05.11.202017.11.2020
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