Летим в Клайпеду

Как добраться до Клайпеды на самолёте

В Клайпеде 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Palanga International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Клайпеды

  1. Паланга PLQ
    Palanga International Airport
  2. Клайпеда KLJне гражданский
    Klaipeda

Самые дешёвые билеты в Клайпеду из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.11.2020из 🇳🇴Осло1 72819ч 25м (⇵1)
22.10.2020из 🇺🇦Киева3 02843ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇩🇪Берлина3 73427ч 25м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Москвы4 26728ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇩🇪Бремена4 53338ч 15м (⇵2)
18.10.2020из 🇬🇧Лондона4 6989ч 5м (⇵1)
29.10.2020из 🇬🇧Абердина5 20453ч 40м (⇵2)
29.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга5 20441ч 50м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Одессы5 23947ч 10м (⇵2)
20.11.2020из 🇱🇻Риги5 31022ч 35м (⇵2)
23.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа5 32922ч 35м (⇵2)
23.10.2020из 🇪🇸Бильбао5 54017ч 55м (⇵1)
30.10.2020из 🇺🇦Харькова7 35329ч 35м (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга7 7709ч 45м (⇵1)
14.11.2020из 🇩🇪Дортмунда10 41331ч 20м (⇵2)
09.02.2021из 🇷🇺Новосибирска10 60818ч 10м (⇵2)
11.02.2021из 🇷🇺Кемерово11 70721ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇺🇦Ивано-Франковска14 25430ч 25м (⇵2)
20.12.2020из 🇧🇾Минска14 4116ч 50м (⇵1)
25.10.2020из 🇰🇿Алматы24 12132ч 45м (⇵2)
24.10.2020из 🇸🇦Даммама32 29135ч 20м (⇵2)
19.10.2020из 🇦🇪Дубая34 17039ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Клайпеды, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Абердин, Лондон, Москва, Сингапур и Шарм-Эль-Шейх

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