Все экскурсии в Клайпеде
Индивидуально
6ч
12 251₽
за 1 чел.
Куршская коса: частный тур на весь день из Клайпеды
🚌 На автобусе
Проведите день ближе к прекрасной природе в частной поездке к Куршской косе из Клайпеды
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Клайпеде – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 20 ⭐ отзывов, цены от 12251₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Клайпеде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Литве на 📅 декабрь, январь и февраль
Последние отзывы «Экскурсии Клайпеды»
- PPatricia13 июля 2021Отличный тур - индивидуально увлекательный
- bbarbara7 сентября 2019Бронирование и информация были хорошими.
- GGeorg Dr.13 августа 2019Очень хороший, уверенный гид.