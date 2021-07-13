Индивидуально 4.9 20 6ч 12 251 ₽ за 1 чел. Куршская коса: частный тур на весь день из Клайпеды 🚌 На автобусе Проведите день ближе к прекрасной природе в частной поездке к Куршской косе из Клайпеды

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Клайпеде – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 20 ⭐ отзывов, цены от 12251₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Клайпеде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Литве на 📅 декабрь, январь и февраль