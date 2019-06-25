Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите основные поселения Куршской косы, в том числе Ниду и Юодкранте
Заберитесь на Гору Ведьмы, чтобы полюбоваться дубовыми скульптурами сказочных персонажей
Узнайте больше о немецком писателе Томасе Манне в его бывшей летней усадьбе
Садитесь на паром от Смилтина до Клайпеды и отправляйтесь в круиз к песчаным дюнам Куршской косы. По пути сделайте остановку в приморском поселке Юодкранте, известном своими роскошными виллами. Откройте для себя одно из старейших поселений национального парка Куршиш Нерия и погрузитесь в атмосферу спокойствия.
Продолжайте путь до красивейших песчаных дюн, где вы сможете полюбоваться порядком 80 дубовых скульптур ведьм, демонов, драконом и других сказочных персонажей, составляющих единый большой ансамбль. Пройдите по следам писателя Томаса Манна в деревне, где он проводил летние месяцы, и насладитесь местной архитектурой и видами на древние рыбацкие лодки в деревне Нида, а затем отправляйтесь к солнечным часам на вершине дюны Парнидиса
Поднимитесь на обзорную площадку за потрясающим видом и узнайте больше о Томасе Манне в его доме-музее. Посетите музей-галерею янтаря в старинной усадьбе нидского рыбака и осмотрите все 434 деревянных изделия в своих первоначальных размерах, датируемые каменным веком.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля в Клайпеде
Переезды на автомобиле с кондиционером
Билеты на паром (Клайпеда – Куршиш Нерия – Клайпеда)
Гид, говорящий на английском, немецком, русском или литовском языке
Экологический сбор для прохода в парк «Куршская коса»
Программа в соответствии с описанием
Документы для поездки
Что не входит
Входная плата в дом-музей Томаса Манна
Входная плата в музей-галерею янтаря
Еда и напитки
Медицинская страховка
Личные расходы
Чаевые для местных гидов и водителей
Плата за разрешение снимать фотографии и видео определенных объектов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Зонтик
Важная информация
Летом вы можете искупаться или приятно прогуляться по песчаным пляжам Куршской косы
Мемориальный музей Томаса Манна открыт с 10:00 до 17:00
Билеты на паром, проездные документы и экологический сбор на Куршскую косу включены в стоимость
Входные билеты, еда и напитки, личные расходы, чаевые и плата за разрешение фото / видео не включены
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
Chan
25 июня 2019
(Сингапур)
Our guide, Milde, arrived punctually to pick us up for the tour and gave us an enlightening commentary about the Curonian Spit, its geography and its history. He also provided insights on the lifestyle of the locals peppered with his own experiences. Moreover, he showed us hidden gems e.g. a cafe set in the pine forest away from the maddening crowds of tourists.
C
Christiane
18 июля 2019
(Германия)
Schön war‘s, auch wenn es beinahe nicht geklappt hätte. Wir standen zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort und keiner kam, uns abzuholen. Der angekündigte Guide hatte uns oder die Tour überhaupt wohl vergessen. Nach telefonischer Kontaktaufnahme mit dem Veranstalter Baltic Tours wurden wir 20 Minuten später von einem netten, sehr gut Deutsch sprechenden Guide mit Namen Arnoldis mit einem Van mit Fahrer aufgesammelt. Im Van saßen schon zwei Ehepaare, die vom gleichen Schiff wie wir kamen, eine private Tour war es dadurch natürlich nicht mehr. Aber alle waren nett und so wurde dies Tour doch noch zum erwarteten Erlebnis. Unser Führer war sehr sachkundig und brachte uns die Schönheiten der Gegend und die litauische Geschichte und die besondere Geschichte von Nida näher. Alle besonderen Orte haben wir gesehen. Auch eine Rundfahrt durch Klaipeda mit Halt auf dem Theaterplatz gab es noch. Eine insgesamt schöne Tour trotz des holprigen Beginns!
А
Аноним
1 сен 2017
(Сингапур)
Guide was very knowledgeable and friendly.
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