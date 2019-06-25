Садитесь на паром от Смилтина до Клайпеды и отправляйтесь в круиз к песчаным дюнам Куршской косы. По пути сделайте остановку в приморском поселке Юодкранте, известном своими роскошными виллами. Откройте для себя одно из старейших поселений национального парка Куршиш Нерия и погрузитесь в атмосферу спокойствия.

Продолжайте путь до красивейших песчаных дюн, где вы сможете полюбоваться порядком 80 дубовых скульптур ведьм, демонов, драконом и других сказочных персонажей, составляющих единый большой ансамбль. Пройдите по следам писателя Томаса Манна в деревне, где он проводил летние месяцы, и насладитесь местной архитектурой и видами на древние рыбацкие лодки в деревне Нида, а затем отправляйтесь к солнечным часам на вершине дюны Парнидиса

Поднимитесь на обзорную площадку за потрясающим видом и узнайте больше о Томасе Манне в его доме-музее. Посетите музей-галерею янтаря в старинной усадьбе нидского рыбака и осмотрите все 434 деревянных изделия в своих первоначальных размерах, датируемые каменным веком.