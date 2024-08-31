3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€239 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр Вильнюса: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его узкие улочки, исторические здания и культурные сокровища
Начало: Кафедральный собор Вильнюса
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€92 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
€80 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Погрузитесь в историю Вильнюса и Литвы, осматривая ключевые достопримечательности города на авто-пешей экскурсии. Узнайте интересные факты и тайны
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс и Тракай: историческое путешествие по древним столицам
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Вильнюс и Тракай. Узнайте истории городов, насладитесь архитектурой и кулинарией
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия31 августа 2024Спасибо большое за крутое путешествие по старому городу и не только
- ММихаил28 августа 2024Отличная ознакомительная экскурсия по старой части Вильнюса. Все понравилось.
- ААлександр27 августа 2024Прекрасное и очень содержательное путешествие по Вильнюсу Особо хотим выразить благодарность нашему гиду Галине за обширную и очень увлекательную информацию о городе и чуткое отношение к нам, гостям из Канады. С уважением, Ирина, Лев, Лариса, Ерванд и Александр
- SSerge12 августа 2024Замечательная экскурсия Подробно познавательно интересно Подойдет для всех
- AAnna12 августа 2024Анна, замечательный гид-экскурсовод. Мы чудесно провели время, узнали много интересного о городе.
- JJulia11 августа 2024Спасибо Гинтарасу за очень интересную экскурсию! После бронирования экскурсии на сайте Гинтарас сразу же связался со мной и подтвердил мою
- RRakitina26 июля 2024Инна - чудесный гид! Интеллигентная, подвижная, ненавязчивая, с деликатным чувством юмора. Прекрасно владеет материалом. Для нас экскурсия с Инной по Вильнюсу
- ИИрина24 июля 2024Мы,туристы из Израиля, целый день провели с совершенно уникальным гидом. Человек редкой интеллигентности,глубочайших знаний,очень коммуникабельный. Рекомендуем всем!!!!
- ЮЮлия22 июля 2024Очень рекомендую!!
- ллюдмила3 апреля 2024Добрый день, очень клиентоориентированный гид, сосредоточенный на комфорте для своих гостей. У вас возникает ощущение,что Вы попали к своему близкому знакомому,который рассказывает Вам о своей горячо любимой стране, историю которой он прекрасно знает. Искусствовед, имеющий научные труды.,прекрасно разбирающийся в архитектуре.
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «На Рождество»
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