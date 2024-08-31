На Рождество – экскурсии в Вильнюсе

Найдено 6 экскурсий в категории «На Рождество» в Вильнюсе на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Вильнюс - первое свидание
Пешая
101 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
80 за всё до 10 чел.
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
На машине
35 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
239 за всё до 4 чел.
Исторический центр Вильнюса
Пешая
82 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр Вильнюса: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его узкие улочки, исторические здания и культурные сокровища
Начало: Кафедральный собор Вильнюса
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
92 за всё до 4 чел.
Чудеса и легенды Вильнюса
Пешая
56 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
80 за всё до 5 чел.
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Пешая
30 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Погрузитесь в историю Вильнюса и Литвы, осматривая ключевые достопримечательности города на авто-пешей экскурсии. Узнайте интересные факты и тайны
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
На машине
62 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс и Тракай: историческое путешествие по древним столицам
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Вильнюс и Тракай. Узнайте истории городов, насладитесь архитектурой и кулинарией
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    31 августа 2024
    Вильнюс - первое свидание
    Спасибо большое за крутое путешествие по старому городу и не только
  • М
    Михаил
    28 августа 2024
    Вильнюс - первое свидание
    Отличная ознакомительная экскурсия по старой части Вильнюса. Все понравилось.
  • А
    Александр
    27 августа 2024
    Вильнюс - первое свидание
    Прекрасное и очень содержательное путешествие по Вильнюсу Особо хотим выразить благодарность нашему гиду Галине за обширную и очень увлекательную информацию о городе и чуткое отношение к нам, гостям из Канады. С уважением, Ирина, Лев, Лариса, Ерванд и Александр
  • S
    Serge
    12 августа 2024
    Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
    Замечательная экскурсия Подробно познавательно интересно Подойдет для всех
  • A
    Anna
    12 августа 2024
    Чудеса и легенды Вильнюса
    Анна, замечательный гид-экскурсовод. Мы чудесно провели время, узнали много интересного о городе.
  • J
    Julia
    11 августа 2024
    Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
    Спасибо Гинтарасу за очень интересную экскурсию! После бронирования экскурсии на сайте Гинтарас сразу же связался со мной и подтвердил мою
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    заявку. В назначенный день заехал за нами в отель на своем автомобиле. Мы посетили исторический центр Вильнюса с его достопримечательностями, проехали по современной части и отправились в Тракай. Гинтарас рассказал много исторических фактов, проведя параллель с современностью. В итоге экскурсия продлилась даже дольше запланированного времени. Гинтарас довез нас до отеля. День был насыщенный и интересный. Всем рекоменую.

    Спасибо Гинтарасу за очень интересную экскурсию! После бронирования экскурсии на сайте Гинтарас сразу же связался соСпасибо Гинтарасу за очень интересную экскурсию! После бронирования экскурсии на сайте Гинтарас сразу же связался соСпасибо Гинтарасу за очень интересную экскурсию! После бронирования экскурсии на сайте Гинтарас сразу же связался соСпасибо Гинтарасу за очень интересную экскурсию! После бронирования экскурсии на сайте Гинтарас сразу же связался соСпасибо Гинтарасу за очень интересную экскурсию! После бронирования экскурсии на сайте Гинтарас сразу же связался соСпасибо Гинтарасу за очень интересную экскурсию! После бронирования экскурсии на сайте Гинтарас сразу же связался со
  • R
    Rakitina
    26 июля 2024
    Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
    Инна - чудесный гид! Интеллигентная, подвижная, ненавязчивая, с деликатным чувством юмора. Прекрасно владеет материалом. Для нас экскурсия с Инной по Вильнюсу
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    была настоящим открытием. Какой красивый город, но без профессионального гида его не почувствовать, не разглядеть… Инна водила нас по таким прелестным дворикам!!! Она знает и любит этот город. Всем рекомендую тур по Вильнюсу с Инной!

  • И
    Ирина
    24 июля 2024
    Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
    Мы,туристы из Израиля, целый день провели с совершенно уникальным гидом. Человек редкой интеллигентности,глубочайших знаний,очень коммуникабельный. Рекомендуем всем!!!!
  • Ю
    Юлия
    22 июля 2024
    Исторический центр Вильнюса
    Очень рекомендую!!
  • л
    людмила
    3 апреля 2024
    Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
    Добрый день, очень клиентоориентированный гид, сосредоточенный на комфорте для своих гостей. У вас возникает ощущение,что Вы попали к своему близкому знакомому,который рассказывает Вам о своей горячо любимой стране, историю которой он прекрасно знает. Искусствовед, имеющий научные труды.,прекрасно разбирающийся в архитектуре.

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «На Рождество»

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  1. Вильнюс - первое свидание
  2. Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
  3. Исторический центр Вильнюса
  4. Чудеса и легенды Вильнюса
  5. Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Старый город
  2. Ужупис
  3. Тракай
  4. Вильнюсский университет
  5. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в сентябре 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 80 до 239. Туристы уже оставили гидам 366 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на рождество, 366 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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