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заявку. В назначенный день заехал за нами в отель на своем автомобиле. Мы посетили исторический центр Вильнюса с его достопримечательностями, проехали по современной части и отправились в Тракай. Гинтарас рассказал много исторических фактов, проведя параллель с современностью. В итоге экскурсия продлилась даже дольше запланированного времени. Гинтарас довез нас до отеля. День был насыщенный и интересный. Всем рекоменую.