Однодневные – экскурсии в Вильнюсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Вильнюсе на русском языке, цены от €227. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
На машине
35 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
10 авг в 10:00
14 авг в 10:00
227 за всё до 4 чел.
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
На машине
9 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вильнюс - Тракай - Каунас - Клайпеда - Паланга - Нида - Вильнюс
11 авг в 10:00
12 авг в 17:00
760 за всё до 4 чел.
Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
На машине
25 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс, Тракай, Каунас: путешествие по историческим столицам Литвы
Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Rakitina
    26 июля 2024
    Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
    Инна - чудесный гид! Интеллигентная, подвижная, ненавязчивая, с деликатным чувством юмора. Прекрасно владеет материалом. Для нас экскурсия с Инной по Вильнюсу
    читать дальше

    была настоящим открытием. Какой красивый город, но без профессионального гида его не почувствовать, не разглядеть… Инна водила нас по таким прелестным дворикам!!! Она знает и любит этот город. Всем рекомендую тур по Вильнюсу с Инной!

  • A
    Alex
    30 января 2024
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Мы очень часто путешевствуем и иногда воспоминания о странах и городах сливаются вместе. Что бы запомнить страну или город очень
    читать дальше

    важно кто его тебе показывает. На этой экскурсии нам повезло что Gintaras не простой экскурсовод, а историк и искуствовед. Его подход к туру и как он преподносит историю нас удивил и запомнился. Очень рекомендуем!

  • O
    Olena
    24 октября 2023
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Огромное спасибо за экскурсию! Замечательная экскурсия, знающий и любящий свое дело экскурсовод! Рекомендуем и советуем!
  • Р
    Рита
    29 мая 2023
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Большое спасибо за прекрасно проведённое время! Органичное сочетание интересной экскурсии и непринуждённой беседы. Все нюансы встречи обговаривались за несколько дней, были учтены наши пожелания. Гинтарас очень эрудированый и хороший рассказчик. Наслаждаемся чудесными воспоминаниями и красивыми фотографиями. Обязательно приедем ещё.
  • Л
    Лиора
    16 апреля 2023
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Нам очень повезло с нашим гидом. Гинтарас - человек влюблённый в Литву. За два дня мы проехали на машине от
    читать дальше

    Вильнюса до Паланги с посещением Куршской Косы. Дорога была длинной, но для нас не утомительной, так как по дороге Гинтарас рассказывал нам об истории Литвы и о жизни литовцев в современный период. За окном автомобиля мелькали ухоженные поля и сосны с березками. Мы останавливались на кофе в придорожных кафе. А в Каунасе и Клайпеде, по совету Гинтараса, пообедали в ресторане с очень вкусной литовской кухней. И если подвести черту, для того, чтобы увидеть несколько городов с внимательным, знающим гидом, мы советуем заказать Гинтараса

  • И
    Ирина
    3 августа 2022
    Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
    Очень приятные впечатления!!
  • Е
    Екатерина
    4 декабря 2021
    Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
    Если вы вы Вильнюсе и вам повезет провести день с Инной, даже не читайте отзывы о других гидах. Инна - находка во всех смыслах. Прекрасный профи, человек, личность! Мы провели великолепный день и с радостью вернемся в Литву!
  • Е
    Екатерина
    8 августа 2018
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Большое спасибо нашему гиду за интересные и очень насыщенные два дня в Литве! Гинтарас отличный рассказчик и собеседник с глубоким знанием
    читать дальше

    истории и культуры Литвы, вы точно получите удовольствие от общения с ним. За два дня мы успели посмотреть все основные достопримечательности и посетить много красивых мест этой прибалтийской страны. Теперь хочется вернуться в Литву на более долгое время!

  • И
    Ирина
    30 июля 2018
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Всем, кто хочет узнать и полюбить Литву, советую эту экскурсию. Огромная благодарность Гинтарасу за то, что он щедро поделился своими знаниями. Города Литвы, курорты, пляжи - это нужно увидеть. СПАСИБО.

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
  2. Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
  3. Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Ужупис
  3. Тракай
  4. Вильнюсский университет
  5. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в августе 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 227 до 760. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 69 ⭐ отзывов, цены от €227. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам