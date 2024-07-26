читать дальше

Вильнюса до Паланги с посещением Куршской Косы. Дорога была длинной, но для нас не утомительной, так как по дороге Гинтарас рассказывал нам об истории Литвы и о жизни литовцев в современный период. За окном автомобиля мелькали ухоженные поля и сосны с березками. Мы останавливались на кофе в придорожных кафе. А в Каунасе и Клайпеде, по совету Гинтараса, пообедали в ресторане с очень вкусной литовской кухней. И если подвести черту, для того, чтобы увидеть несколько городов с внимательным, знающим гидом, мы советуем заказать Гинтараса