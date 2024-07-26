6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
10 авг в 10:00
14 авг в 10:00
€227 за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вильнюс - Тракай - Каунас - Клайпеда - Паланга - Нида - Вильнюс
11 авг в 10:00
12 авг в 17:00
€760 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс, Тракай, Каунас: путешествие по историческим столицам Литвы
Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€360 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRakitina26 июля 2024Инна - чудесный гид! Интеллигентная, подвижная, ненавязчивая, с деликатным чувством юмора. Прекрасно владеет материалом. Для нас экскурсия с Инной по Вильнюсу
- AAlex30 января 2024Мы очень часто путешевствуем и иногда воспоминания о странах и городах сливаются вместе. Что бы запомнить страну или город очень
- OOlena24 октября 2023Огромное спасибо за экскурсию! Замечательная экскурсия, знающий и любящий свое дело экскурсовод! Рекомендуем и советуем!
- РРита29 мая 2023Большое спасибо за прекрасно проведённое время! Органичное сочетание интересной экскурсии и непринуждённой беседы. Все нюансы встречи обговаривались за несколько дней, были учтены наши пожелания. Гинтарас очень эрудированый и хороший рассказчик. Наслаждаемся чудесными воспоминаниями и красивыми фотографиями. Обязательно приедем ещё.
- ЛЛиора16 апреля 2023Нам очень повезло с нашим гидом. Гинтарас - человек влюблённый в Литву. За два дня мы проехали на машине от
- ИИрина3 августа 2022Очень приятные впечатления!!
- ЕЕкатерина4 декабря 2021Если вы вы Вильнюсе и вам повезет провести день с Инной, даже не читайте отзывы о других гидах. Инна - находка во всех смыслах. Прекрасный профи, человек, личность! Мы провели великолепный день и с радостью вернемся в Литву!
- ЕЕкатерина8 августа 2018Большое спасибо нашему гиду за интересные и очень насыщенные два дня в Литве! Гинтарас отличный рассказчик и собеседник с глубоким знанием
- ИИрина30 июля 2018Всем, кто хочет узнать и полюбить Литву, советую эту экскурсию. Огромная благодарность Гинтарасу за то, что он щедро поделился своими знаниями. Города Литвы, курорты, пляжи - это нужно увидеть. СПАСИБО.
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в августе 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 227 до 760. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 69 ⭐ отзывов, цены от €227. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь