1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Вильнюс и Тракай: историческое путешествие по древним столицам
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Вильнюс и Тракай. Узнайте истории городов, насладитесь архитектурой и кулинарией
Сегодня в 15:30
11 июня в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вильнюс, Тракай, Каунас: путешествие по историческим столицам Литвы
Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вильнюс - Тракай - Каунас - Клайпеда - Паланга - Нида - Вильнюс
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€760 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООскар9 апреля 2024Это была превосходная, практически идеальная экскурсия. Все изложено системно и очень логично, из исторической перспективы. Нам и даже нашему сыну
- ЕЕлизавета1 апреля 2024Замечательно. Всячески рекомендуем. У нас была экскурсия Вильнюс и Тракай. Gintaras забрал нас из отеля на машине и мы поэтому
- AAlex30 января 2024Мы очень часто путешевствуем и иногда воспоминания о странах и городах сливаются вместе. Что бы запомнить страну или город очень
- ССергей29 октября 2023Экскурсия отличная. Гинтарас много знает и с удовольствием делится своими знаниями. Рассказывает интересно, по-прибалтийски неспешно и тихо. Сам Вильнюс в
- OOlena24 октября 2023Огромное спасибо за экскурсию! Замечательная экскурсия, знающий и любящий свое дело экскурсовод! Рекомендуем и советуем!
- РРита29 мая 2023Большое спасибо за прекрасно проведённое время! Органичное сочетание интересной экскурсии и непринуждённой беседы. Все нюансы встречи обговаривались за несколько дней, были учтены наши пожелания. Гинтарас очень эрудированый и хороший рассказчик. Наслаждаемся чудесными воспоминаниями и красивыми фотографиями. Обязательно приедем ещё.
- ЛЛиора16 апреля 2023Нам очень повезло с нашим гидом. Гинтарас - человек влюблённый в Литву. За два дня мы проехали на машине от
- ИИрина3 августа 2022Очень приятные впечатления!!
- ЕЕкатерина4 декабря 2021Если вы вы Вильнюсе и вам повезет провести день с Инной, даже не читайте отзывы о других гидах. Инна - находка во всех смыслах. Прекрасный профи, человек, личность! Мы провели великолепный день и с радостью вернемся в Литву!
- ЭЭдик6 ноября 2021Получили удовольствие от вашей работы, будем рекомендовать все друзьям гида Инна. תודה רבה אל טיול מודרך, ממליץ על מדריך דרך איננה
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июне 2024
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