Экскурсии на 1 день в Вильнюсе

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Вильнюсе на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
58 отзывов
Вильнюс и Тракай: историческое путешествие по древним столицам
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Вильнюс и Тракай. Узнайте истории городов, насладитесь архитектурой и кулинарией
Сегодня в 15:30
11 июня в 10:00
190 за всё до 4 чел.
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
227 за всё до 4 чел.
Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Вильнюс, Тракай, Каунас: путешествие по историческим столицам Литвы
Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
360 за всё до 4 чел.
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вильнюс - Тракай - Каунас - Клайпеда - Паланга - Нида - Вильнюс
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
760 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оскар
    9 апреля 2024
    Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
    Это была превосходная, практически идеальная экскурсия. Все изложено системно и очень логично, из исторической перспективы. Нам и даже нашему сыну
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    было очень интересно. Бонусом идет информация по архитектурным стилям, в которых Гинтарас профессионально ориентируется. Единственное, что временами гид говорил очень тихо, но это не испортило нашего впечатления. Однозначно рекомендуем, одна из лучших экскурсий, на которых мы когда-либо были

  • Е
    Елизавета
    1 апреля 2024
    Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
    Замечательно. Всячески рекомендуем. У нас была экскурсия Вильнюс и Тракай. Gintaras забрал нас из отеля на машине и мы поэтому
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    смогли сначала увидеть город с разных удаленных точек, а затем вместе посмотреть старый Вильнюс. А потом поехали в Тракай и там уже не только посмотрели достопримечательности, но и пообедали (вот кто знает, кто такие караимы и какая у них кухня?). Очень хорошо структурирован материал: самые важные даты и события, ключевые моменты, запоминающие истории. Очень умный, образованный, доброжелательный коренный литовец на идеальном русском показывает свой любимый родной город. Спасибо!

  • A
    Alex
    30 января 2024
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Мы очень часто путешевствуем и иногда воспоминания о странах и городах сливаются вместе. Что бы запомнить страну или город очень
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    важно кто его тебе показывает. На этой экскурсии нам повезло что Gintaras не простой экскурсовод, а историк и искуствовед. Его подход к туру и как он преподносит историю нас удивил и запомнился. Очень рекомендуем!

  • С
    Сергей
    29 октября 2023
    Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
    Экскурсия отличная. Гинтарас много знает и с удовольствием делится своими знаниями. Рассказывает интересно, по-прибалтийски неспешно и тихо. Сам Вильнюс в
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    сопровождении Гинтараса нам очень понравился, успели увидеть его и днем, и с вечерней подсветкой. А вот Тракай воскресным вечером был безлюден, замок был закрыт, рестораны не работали. Оставалось только дорисовывать воображением красоту этого живописного города и величественность замка. Погода не испортила впечатление от посещения Вильнюса/Тракая. Рекомендуем экскурсии с Гинтарасом, даже наши принципиальные политические разногласия не смогли что-то испортить, потому что спорить с ним было интересно, хотя конечно все остались при своем мнении 😂

  • O
    Olena
    24 октября 2023
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Огромное спасибо за экскурсию! Замечательная экскурсия, знающий и любящий свое дело экскурсовод! Рекомендуем и советуем!
  • Р
    Рита
    29 мая 2023
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Большое спасибо за прекрасно проведённое время! Органичное сочетание интересной экскурсии и непринуждённой беседы. Все нюансы встречи обговаривались за несколько дней, были учтены наши пожелания. Гинтарас очень эрудированый и хороший рассказчик. Наслаждаемся чудесными воспоминаниями и красивыми фотографиями. Обязательно приедем ещё.
  • Л
    Лиора
    16 апреля 2023
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Нам очень повезло с нашим гидом. Гинтарас - человек влюблённый в Литву. За два дня мы проехали на машине от
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    Вильнюса до Паланги с посещением Куршской Косы. Дорога была длинной, но для нас не утомительной, так как по дороге Гинтарас рассказывал нам об истории Литвы и о жизни литовцев в современный период. За окном автомобиля мелькали ухоженные поля и сосны с березками. Мы останавливались на кофе в придорожных кафе. А в Каунасе и Клайпеде, по совету Гинтараса, пообедали в ресторане с очень вкусной литовской кухней. И если подвести черту, для того, чтобы увидеть несколько городов с внимательным, знающим гидом, мы советуем заказать Гинтараса

  • И
    Ирина
    3 августа 2022
    Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
    Очень приятные впечатления!!
  • Е
    Екатерина
    4 декабря 2021
    Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
    Если вы вы Вильнюсе и вам повезет провести день с Инной, даже не читайте отзывы о других гидах. Инна - находка во всех смыслах. Прекрасный профи, человек, личность! Мы провели великолепный день и с радостью вернемся в Литву!
  • Э
    Эдик
    6 ноября 2021
    Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
    Получили удовольствие от вашей работы, будем рекомендовать все друзьям гида Инна. תודה רבה אל טיול מודרך, ממליץ על מדריך דרך איננה

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
  2. Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
  3. Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
  4. Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Тракай
  3. Ужупис
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июне 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 190 до 760. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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