3 часа
Индивидуальная
Прогулка по Старому Вильнюсу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная прогулка по Вильнюсу: Кафедральный собор, Президентский дворец, Вильнюсский университет и панорама города с башни Гедимина
Начало: Отель Панорама, Seinu 14
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 14:00
6 авг в 09:00
€100 за всё до 38 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Вильнюсу: культурное наследие Литвы
Индивидуальная экскурсия по Вильнюсу. В течение 3 часов посетите основные исторические объекты, узнайте о многонациональной культуре столицы Литвы
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: По договоренности с гидом
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по городу Тракай
Посетите старинный Тракай с его уникальными историческими памятниками и природными красотами
Начало: Тракай
Расписание: По договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€70 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVictoria13 июля 2024Прогулка по Вильнюсу с гидом по имени Гражина была великолепной и очень познавательной. Открыли заново этот замечательный город.
- CCernavskiy12 июля 2023Добрый день. Прогулка по старому Вильнусу прошла очень интересно узнали очень много увидели. Больше спасибо большое нашему экскурсоводу всё было просто Супер 🇱🇹💕💕💕🇺🇦
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в августе 2024
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