Прогулка по Вильнюсу с гидом по имени Гражина была великолепной и очень познавательной. Открыли заново этот замечательный город.

C Cernavskiy

Добрый день. Прогулка по старому Вильнусу прошла очень интересно узнали очень много увидели. Больше спасибо большое нашему экскурсоводу всё было просто Супер 🇱🇹💕💕💕🇺🇦