3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€20 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр Вильнюса: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его узкие улочки, исторические здания и культурные сокровища
Начало: Кафедральный собор Вильнюса
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€87 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€77 за всё до 25 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Погрузитесь в историю Вильнюса и Литвы, осматривая ключевые достопримечательности города на авто-пешей экскурсии. Узнайте интересные факты и тайны
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 августа 2024Очень понравилась экскурсия! Отдельное спасибо гиду Елене за прекрасную прогулку и интересные факты. Я была одна и накануне дня рождения индивидуальный тур оказался прям подарком. 😊 Вернусь ещё на вторую, историческую часть.
- ЮЮлия22 июля 2024Очень рекомендую!!
- GGalina10 июля 2024Вчера провели прекрасный день с нашим экскурсоводом Галиной! Галина знает и любит город, было очень интересно погрузиться в историю города, пройтись по улочкам, услышать как живут жители сегодня. спасибо большое
- ЮЮлия24 июня 2024Отлично, за два часа содержательная экскурсия, абсолютно довольны. Спасибо!
- ЛЛилия21 июня 2024Познавательно! Много интересных фактов и историй, связанных с местами посещения экскурсии!
- ЮЮлия9 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась, и в первую очередь, своей нестандартностью. Мы очень много увидели, оказались в местах, которые никогда бы
- ТТатьяна3 мая 2024Прекрасная экскурсия, несколько часов пролетели незаметно. Юлиус лёгкий в общении позитивный парень, талантлив не только как рассказчик, но и как
- IIrina27 апреля 2024Галина замечательная, интересная гид и собеседница! Было увлекательно! Советуем!
- ллюдмила3 апреля 2024Добрый день, очень клиентоориентированный гид, сосредоточенный на комфорте для своих гостей. У вас возникает ощущение,что Вы попали к своему близкому знакомому,который рассказывает Вам о своей горячо любимой стране, историю которой он прекрасно знает. Искусствовед, имеющий научные труды.,прекрасно разбирающийся в архитектуре.
- ввероника13 марта 20243 часа пролетели незаметно; понравилось как Галина дает материал; хороший маршрут, продуманный; рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Все»
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