Все – экскурсии в Вильнюсе

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Вильнюсе на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вильнюс - первое свидание
Пешая
98 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
80 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Вильнюсу
Пешая
199 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Исторический центр Вильнюса
Пешая
82 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр Вильнюса: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его узкие улочки, исторические здания и культурные сокровища
Начало: Кафедральный собор Вильнюса
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
87 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Вильнюс
Пешая
18 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
77 за всё до 25 чел.
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Пешая
30 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Погрузитесь в историю Вильнюса и Литвы, осматривая ключевые достопримечательности города на авто-пешей экскурсии. Узнайте интересные факты и тайны
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    1 августа 2024
    Ежедневная прогулка по Вильнюсу
    Очень понравилась экскурсия! Отдельное спасибо гиду Елене за прекрасную прогулку и интересные факты. Я была одна и накануне дня рождения индивидуальный тур оказался прям подарком. 😊 Вернусь ещё на вторую, историческую часть.
    Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!
  • Ю
    Юлия
    22 июля 2024
    Исторический центр Вильнюса
    Очень рекомендую!!
  • G
    Galina
    10 июля 2024
    Вильнюс - первое свидание
    Вчера провели прекрасный день с нашим экскурсоводом Галиной! Галина знает и любит город, было очень интересно погрузиться в историю города, пройтись по улочкам, услышать как живут жители сегодня. спасибо большое
  • Ю
    Юлия
    24 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Вильнюсу
    Отлично, за два часа содержательная экскурсия, абсолютно довольны. Спасибо!
    Отлично, за два часа содержательная экскурсия, абсолютно довольны. Спасибо!
  • Л
    Лилия
    21 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Вильнюсу
    Познавательно! Много интересных фактов и историй, связанных с местами посещения экскурсии!
  • Ю
    Юлия
    9 июня 2024
    Знакомьтесь, Вильнюс
    Экскурсия нам очень понравилась, и в первую очередь, своей нестандартностью. Мы очень много увидели, оказались в местах, которые никогда бы
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    сами не нашли. Услышали много интересных историй, фактов и получили массу удовольствия от Юлюса, как рассказчика. Спасибо, Юлюс, за прекрасный день!

  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Знакомьтесь, Вильнюс
    Прекрасная экскурсия, несколько часов пролетели незаметно. Юлиус лёгкий в общении позитивный парень, талантлив не только как рассказчик, но и как
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    историк, искусствовед, музыкант. С ним мы посетили и известные экскурсионные объекты, и малоизвестные изюминки. С ним я чувствовала себя уверенно. Он даже познакомил меня с местной кухней, рассказал об особенностях, мы попробовали местный холодный борщ, заглянули в пару супермаркетов и выбрали национальные продукты для расширения моего гастрономического кругозора. С удовольствием рекомендую его своим друзьям.

  • I
    Irina
    27 апреля 2024
    Вильнюс - первое свидание
    Галина замечательная, интересная гид и собеседница! Было увлекательно! Советуем!
  • л
    людмила
    3 апреля 2024
    Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
    Добрый день, очень клиентоориентированный гид, сосредоточенный на комфорте для своих гостей. У вас возникает ощущение,что Вы попали к своему близкому знакомому,который рассказывает Вам о своей горячо любимой стране, историю которой он прекрасно знает. Искусствовед, имеющий научные труды.,прекрасно разбирающийся в архитектуре.
  • в
    вероника
    13 марта 2024
    Вильнюс - первое свидание
    3 часа пролетели незаметно; понравилось как Галина дает материал; хороший маршрут, продуманный; рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Все»

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  1. Вильнюс - первое свидание
  2. Ежедневная прогулка по Вильнюсу
  3. Исторический центр Вильнюса
  4. Знакомьтесь, Вильнюс
  5. Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Тракай
  3. Ужупис
  4. Вильнюсский университет
  5. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в августе 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 20 до 120. Туристы уже оставили гидам 427 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Все», 427 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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