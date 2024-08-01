Е Екатерина Ежедневная прогулка по Вильнюсу Очень понравилась экскурсия! Отдельное спасибо гиду Елене за прекрасную прогулку и интересные факты. Я была одна и накануне дня рождения индивидуальный тур оказался прям подарком. 😊 Вернусь ещё на вторую, историческую часть.

Ю Юлия Исторический центр Вильнюса Очень рекомендую!!

G Galina Вильнюс - первое свидание Вчера провели прекрасный день с нашим экскурсоводом Галиной! Галина знает и любит город, было очень интересно погрузиться в историю города, пройтись по улочкам, услышать как живут жители сегодня. спасибо большое

Ю Юлия Ежедневная прогулка по Вильнюсу Отлично, за два часа содержательная экскурсия, абсолютно довольны. Спасибо!

Л Лилия Ежедневная прогулка по Вильнюсу Познавательно! Много интересных фактов и историй, связанных с местами посещения экскурсии!

Ю Юлия Знакомьтесь, Вильнюс читать дальше сами не нашли. Услышали много интересных историй, фактов и получили массу удовольствия от Юлюса, как рассказчика. Спасибо, Юлюс, за прекрасный день! Экскурсия нам очень понравилась, и в первую очередь, своей нестандартностью. Мы очень много увидели, оказались в местах, которые никогда бы

Т Татьяна Знакомьтесь, Вильнюс читать дальше историк, искусствовед, музыкант. С ним мы посетили и известные экскурсионные объекты, и малоизвестные изюминки. С ним я чувствовала себя уверенно. Он даже познакомил меня с местной кухней, рассказал об особенностях, мы попробовали местный холодный борщ, заглянули в пару супермаркетов и выбрали национальные продукты для расширения моего гастрономического кругозора. С удовольствием рекомендую его своим друзьям. Прекрасная экскурсия, несколько часов пролетели незаметно. Юлиус лёгкий в общении позитивный парень, талантлив не только как рассказчик, но и как

I Irina Вильнюс - первое свидание Галина замечательная, интересная гид и собеседница! Было увлекательно! Советуем!

л людмила Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса Добрый день, очень клиентоориентированный гид, сосредоточенный на комфорте для своих гостей. У вас возникает ощущение,что Вы попали к своему близкому знакомому,который рассказывает Вам о своей горячо любимой стране, историю которой он прекрасно знает. Искусствовед, имеющий научные труды.,прекрасно разбирающийся в архитектуре.