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Экскурсия в Ужупис - республика в республике

5
13 отзывов
Vilnius I.
Vilnius I. – Гид из Вильнюса
Персональное посещение самого творческого места в Литве – республика Ужупис.

Здесь находятся галереи, кафе и мастерские.

Местная жизнь контрастируют с древней архитектурой вокруг.

На каждом шагу мы увидим современное искусство и необычные достопримечательности: Галеру, Русалочку, тибетский квартал и другие места.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €75 за экскурсию

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Экскурсия в Ужупис - республика в республике
Экскурсия в Ужупис - республика в республике

Что вы увидите

  • Ангела Ужуписа
  • Конституцию Ужуписа
  • Русалочку
  • Галеру
  • Тибетский квартал
  • Одессу
  • Сквозняк Мекаса
  • Галереи художников
  • Дом ехмэра
  • Старое бернардинское кладбище
  • Один из лучших пивных баров в Вильнюсе
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ со Старым городом располагается своеобразный район Вильнюса, который не оставит никого равнодушным — он Вам либо очень понравится, либо не понравится совсем. Как говорится «На вкус и цвет…» Но посетить и услышать занимательную (и, наверное, поучительную) его историю 📖 – просто необходимо!
Так как от Старого города этот район отделяют изгибы речки Вилняле, с древних времен его называют районом «за рекой» – Заречье (Užupis/Ужупис).
Наша цель — как можно ближе познакомить Вас с этим явлением, именуемым и Республикой в Республике, и вильнюсским Монмартром, и богемским районом Вильнюса.
Ужупис славится не только извилистой историей, но и своим творческим духом, контрастами, сюрпризами, да и предметом современной роскоши — свободой.

Обязательно увидим:

  • Ангела Ужуписа – главный символ района
  • Конституцию Ужуписа – какая же республика без конституции?
  • Русалочку
  • Галеру – инкубатор искусств
  • Тибетский квартал
  • Одессу!
  • Сквозняк Мекаса
  • Галереи художников
  • Дом ехмэра!
  • Старое бернардинское кладбище
  • Один из лучших пивных баров в Вильнюсе
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия в Ужупис - республика в республике
Экскурсия в Ужупис - республика в республике
Экскурсия в Ужупис - республика в республике
Экскурсия в Ужупис - республика в республике

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vilnius I.
Vilnius I.
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13 отзывов оставили туристы

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