Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ со Старым городом располагается своеобразный район Вильнюса, который не оставит никого равнодушным — он Вам либо очень понравится, либо не понравится совсем. Как говорится «На вкус и цвет…» Но посетить и услышать занимательную (и, наверное, поучительную) его историю 📖 – просто необходимо!

Так как от Старого города этот район отделяют изгибы речки Вилняле, с древних времен его называют районом «за рекой» – Заречье (Užupis/Ужупис).

Наша цель — как можно ближе познакомить Вас с этим явлением, именуемым и Республикой в Республике, и вильнюсским Монмартром, и богемским районом Вильнюса.

Ужупис славится не только извилистой историей, но и своим творческим духом, контрастами, сюрпризами, да и предметом современной роскоши — свободой.

Обязательно увидим: