Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ со Старым городом располагается своеобразный район Вильнюса, который не оставит никого равнодушным — он Вам либо очень понравится, либо не понравится совсем. Как говорится «На вкус и цвет…» Но посетить и услышать занимательную (и, наверное, поучительную) его историю 📖 – просто необходимо!
Так как от Старого города этот район отделяют изгибы речки Вилняле, с древних времен его называют районом «за рекой» – Заречье (Užupis/Ужупис).
Наша цель — как можно ближе познакомить Вас с этим явлением, именуемым и Республикой в Республике, и вильнюсским Монмартром, и богемским районом Вильнюса.
Ужупис славится не только извилистой историей, но и своим творческим духом, контрастами, сюрпризами, да и предметом современной роскоши — свободой.
Обязательно увидим:
- Ангела Ужуписа – главный символ района
- Конституцию Ужуписа – какая же республика без конституции?
- Русалочку
- Галеру – инкубатор искусств
- Тибетский квартал
- Одессу!
- Сквозняк Мекаса
- Галереи художников
- Дом ехмэра!
- Старое бернардинское кладбище
- Один из лучших пивных баров в Вильнюсе